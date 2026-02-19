【松屋】3月の松屋ごはんが、何度でもお得に。松屋定期券「MATSUYA　PASS」 販売開始します！

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2026年2月24日（火）から松屋の定期券「MATSUYA PASS」を先行販売いたします。

■ 物価高騰に立ち向かう、1枚のカードで3月の松屋ごはんをお得に購入可能！

「みんなの食卓でありたい」をスローガンに、松屋をもっと身近な存在へ。

外食の選択に迷う昨今、松屋は「みんなの食卓でありたい」として、お客様の日々の食事をより気軽に、よりお得に楽しんでいただくために、3月限定で松屋の定期券「MATSUYA PASS」を200円（税込）で販売します。

「MATSUYA PASS」をご購入いただくと、2026年3月1日（日）から2026年3月31日（火）の1か月間、松屋の定番人気メニューが回数制限なしで何度でも割引になります。ランチ、夕食、仕事帰りなど、ライフスタイルに合わせて使えば使うほど、割引が積み重なる大変お得な内容となっております。

「今日はどうしよう？」という迷いを、「定期券があるから松屋にしよう」という安心感へ。松屋フーズは、「みんなの食卓でありたい」を目指してまいります。

購入方法 店頭の券売機、松屋公式アプリ「モバイルオーダー」にて購入可能

※ご不明な場合は、従業員にお声がけください。

購入価格 200円（税込）

購入期間 2026年2月24日（火）～店舗の在庫がなくなり次第、販売終了

利用方法 店頭の券売機（タブレット）に、QRコードをかざし、商品を選択

利用期間 2026年3 月1 日（日）0時から3 月31 日（火）23時59分まで

※カード背面の署名、商品受け取り時に従業員へカードを見せることがご利用条件となります。

対象メニュー 定番焼肉定食100 円引き／牛めし類・カレー類・丼類：70 円引き

※店頭販売価格（税込）からの割引となります。

※定番メニュー全種類・全サイズにご利用いただけます。

※ご購入商品数に制限はありません。

※店舗により販売商品が異なる場合や、期間限定商品など一部対象外がございます。

※店内飲食・お持ち帰りいずれもご利用いただけます。お持ち帰りのみそ汁は別途料金が必要です。

対象店舗 一部店舗を除く全国の松屋

※販売の有無については、直接店舗にお問い合わせください。

注意事項

・購入した松屋定期券は、ご本人のみご利用いただけます。譲渡・賃与は禁止いたします。

・松屋定期券は、他の割引券・サービス券・株主優待券・お食事サービス券等との併用はできません。

・松屋定期券を、現金・ポイント等へ交換することはできません。

・盗難・紛失・破損・消滅等について、再発行・保証はいたしかねます。

・定期券「MATSUYA PASS」はのご利用は、券売機（タブレット）でのご利用に限らせて頂きます。

・定期券「MATSUYA PASS」は他のクーポン、サービス券、お食事券との併用、及び松弁ネット、モバイルオーダー、電話予約弁当、ドライブスルーではご利用頂けません。

・コピーや画像データなど、実物以外でのご提示は無効となります。

・松屋定期券は、一部店舗（高速道路PA店舗等）を除く全国の松屋にてご利用いただけます。

・店舗休業・一時閉店・営業時間変更などが発生した場合でも、返金・補償などはいたしかねます。

・松屋定期券のご利用条件は、予告なく変更する場合がございます。

・QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です

▶▶おトク情報をチェック

◎お得なクーポン配信中！事前予約がお得な「松弁ネット」のご注文も！「松屋フーズ公式アプリ」

各種ブランドのご案内やモバイルオーダー、松弁ネットのご案内。さらにお得なクーポンを配信しています。

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/(https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/)

◎豊富なキャッシュレス決済に対応

キャッシュレス決済はポイント還元がお得。ご利用方法はとっても簡単！

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/(https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/)

◎店舗限定で開催中のキャンペーン情報はコチラ！

店舗限定のキャンペーンや、定食ライスおかわり無料店舗などをチェックできます。

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/kobetsu/(https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/kobetsu/)

◎松屋【公式】X（旧Twitter）アカウント @matsuya_foods

新メニューや各種キャンペーン、地域限定情報、松屋フーズが手がける色々なお店のご紹介などなど、盛りだくさんのエピソードを気まぐれに発信。