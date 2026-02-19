こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ファイテンとカラオケで“もっと元気な毎日へ” ビッグエコー新橋銀座口駅前店に3月1日よりコラボルーム設置
株式会社第一興商（以下、当社）は、ファイテン株式会社（以下、ファイテン）とのコラボレーションにより、2026年3月1日よりビッグエコー新橋銀座口駅前店で「ファイテンコラボルーム」を設置します。
ファイテンは、「すべては健康を支えるために」というポリシーを掲げ、アクアチタン等の独自技術を活用したネックレスやウェアなどの健康・スポーツ関連製品を展開しています。
当社は、ファイテンとのコラボレーションにより、日ごろからストレスを抱えがちなビジネスパーソンをターゲットに、疲労回復やリラックスといった新たな価値を付加したカラオケ体験を提供します。
ビッグエコー新橋銀座口駅前店の7階フロア全9ルームおよび通路を健康とリラックスをサポートするアクアチタン技術を使った壁紙で施工します。また、希望者にフットマッサージ器の貸し出しを行うなど、心と体をリフレッシュしながら歌う楽しさを再発見できる空間を創出します。
当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。
■ファイテンコラボルーム 概要
開始日：2026年3月1日(日)
実施店舗：ビッグエコー新橋銀座口駅前店 7階フロア全9ルーム
内容：
・フロア、ルームの壁紙をファイテンのアクアチタンクロスで施工
・希望者にフットマッサージャー「健光浴ソラーチ」を貸し出し
店舗URL ：https://big-echo.jp/?p=5209
■設置記念キャンペーン
実施期間 ：2026年3月1日(日)〜3月31日(火)
内容：
・予約の上、ファイテンブランドのTシャツやブレスレットなどを着用して利用した方にフライドポテトをプレゼント
・LIVE DAM WAO!の精密採点Ai Heartで100点を出した方にネックレス「RAKUWAネックレスEXTREMEミラーボール（ライト）」引換券をプレゼント
・ご利用の方先着2,000名様にファイテンテープをプレゼント
■関連サイト
ファイテンオフィシャルサイト：https://www.phiten.com/
ファイテンは、「すべては健康を支えるために」というポリシーを掲げ、アクアチタン等の独自技術を活用したネックレスやウェアなどの健康・スポーツ関連製品を展開しています。
当社は、ファイテンとのコラボレーションにより、日ごろからストレスを抱えがちなビジネスパーソンをターゲットに、疲労回復やリラックスといった新たな価値を付加したカラオケ体験を提供します。
当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。
■ファイテンコラボルーム 概要
開始日：2026年3月1日(日)
実施店舗：ビッグエコー新橋銀座口駅前店 7階フロア全9ルーム
内容：
・フロア、ルームの壁紙をファイテンのアクアチタンクロスで施工
・希望者にフットマッサージャー「健光浴ソラーチ」を貸し出し
店舗URL ：https://big-echo.jp/?p=5209
■設置記念キャンペーン
実施期間 ：2026年3月1日(日)〜3月31日(火)
内容：
・予約の上、ファイテンブランドのTシャツやブレスレットなどを着用して利用した方にフライドポテトをプレゼント
・LIVE DAM WAO!の精密採点Ai Heartで100点を出した方にネックレス「RAKUWAネックレスEXTREMEミラーボール（ライト）」引換券をプレゼント
・ご利用の方先着2,000名様にファイテンテープをプレゼント
■関連サイト
ファイテンオフィシャルサイト：https://www.phiten.com/