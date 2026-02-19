【3/10(火) 渋谷】MOJA がリニューアルオープン！
日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約60店舗（2026年2月現在）のカフェを企画・運営し、「スタイル＆コミュニティ」「健康」「サスティナブル」を軸に、新しい価値を生み出していく取り組みを展開する、カフェ・カンパニー株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 平谷 哲哉、以下、カフェ・カンパニー）は、渋谷・美竹通りに位置するアメリカンダイナー「MOJA in the HOUSE」をリニューアルし、渋谷というカルチャーとビジネス、人流が交錯する場所の中心にありながら、ふと肩の力が抜け、静かに呼吸が整う場所「MOJA」として3月10日(火)にオープンいたします。
「MOJA」 コンセプト
■ コンセプト
渋谷という大都会の真ん中にありながら、
ふと足取りがゆるみ、肩の力が抜ける場所。
新しい「MOJA」が目指したのは、
静かに落ち着ける空間と音楽、そして日常に寄り添う飲み物と食事。
クリエイティブな仕事の合間に、
大学やアートの帰り道に、
考えごとを整理したいときに。
一息ついて、リラックスし、
気づけば、頭の中が少し整っている。
そんな時間を提供します。
内観イメージ1
内観イメージ2
▪️ ストーリー
美竹通りというロケーションは、渋谷の中心から少しだけ外れ、坂の途中にあり、周辺には、クリエイティブビジネス、ファッション、アート、大学など、感度と知性、文化への関心が高い人々が自然と集まるエリアが広がっています。
20年前、2006年11月にカフェ・カンパニーは、「SUS-RESPEKT」をこの地にオープン。2014年3月に「MOJA in the HOUSE」として生まれ変わり、その後12年間、地下のクラブも含め、カルチャーを発信し続けてきました。
時代が変わっても、この場所に流れる空気と、ここで生まれる時間の価値は変わらない。この街、この場所だからこそ、「にぎわい」ではなく「余白」を大切にしたいと考えました。
渋谷に、深呼吸できる場所を。
3月10日にオープンする、新しい「MOJA」は、毎日でも通える無理のない心地よさと、日常の中にある、ささやかな上質さをお届けします。
詳細は、近日公開予定です。どうぞご期待ください。
店舗概要
MOJA
・オープン日：2026年3月10日(火)
・電話番号：03-6418-8144
・住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷１丁目１１－１ ヒューリック渋谷美竹通りビル 2F
・営業時間：11:00 - 23:00
・席数：100席（※貸切対応可能)
・instagram：https://www.instagram.com/mojainthehouse/
外観イメージ
会社概要
■ 会社名
カフェ・カンパニー株式会社
■ 代表者
代表取締役社長 平谷 哲哉
■ 所在地
東京都渋谷区神宮前5-27-8 LOS GATOS 2・3F
■ 設立
2001年6月
■ URL
https://www.cafecompany.co.jp/
■ 事業内容
飲食店舗の企画運営事業、地域コミュニティ事業、海外店舗企画運営事業
カフェ・カンパニー株式会社について
日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約60店舗（2026年2月現在）のカフェを企画・運営するほか、商業施設等のプロデュースや地域活性化事業も手がける。2021年8月、「食」を通じた心と身体の健康的な生活に貢献するため、ロート製薬株式会社と資本業務提携を発表。食×エンターテインメント、食×カルチャー、食×ヘルシーライフを身近に楽しく提供していく取り組みとして、「スタイル＆コミュニティ」「健康」「サスティナブル」を軸に、新しい価値を生み出していく取り組みを展開。
展開ブランド（一部抜粋）
WIRED CAFE、フタバフルーツパーラー、伊右衛門カフェ、発酵居酒屋5（表参道）、 PUBLIC HOUSE、 ROSEMARY’S TOKYO（NEWoMan新宿6F）、MOJA in the HOUSE（渋谷）、食堂居酒屋どいちゃん …etc