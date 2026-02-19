【3/10(火) 渋谷】MOJA がリニューアルオープン！

カフェ・カンパニー株式会社

日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約60店舗（2026年2月現在）のカフェを企画・運営し、「スタイル＆コミュニティ」「健康」「サスティナブル」を軸に、新しい価値を生み出していく取り組みを展開する、カフェ・カンパニー株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 平谷 哲哉、以下、カフェ・カンパニー）は、渋谷・美竹通りに位置するアメリカンダイナー「MOJA in the HOUSE」をリニューアルし、渋谷というカルチャーとビジネス、人流が交錯する場所の中心にありながら、ふと肩の力が抜け、静かに呼吸が整う場所「MOJA」として3月10日(火)にオープンいたします。

「MOJA」 コンセプト

■ コンセプト

渋谷という大都会の真ん中にありながら、

ふと足取りがゆるみ、肩の力が抜ける場所。

新しい「MOJA」が目指したのは、

静かに落ち着ける空間と音楽、そして日常に寄り添う飲み物と食事。

クリエイティブな仕事の合間に、

大学やアートの帰り道に、

考えごとを整理したいときに。

一息ついて、リラックスし、

気づけば、頭の中が少し整っている。

そんな時間を提供します。

内観イメージ1内観イメージ2

▪️ ストーリー

美竹通りというロケーションは、渋谷の中心から少しだけ外れ、坂の途中にあり、周辺には、クリエイティブビジネス、ファッション、アート、大学など、感度と知性、文化への関心が高い人々が自然と集まるエリアが広がっています。

20年前、2006年11月にカフェ・カンパニーは、「SUS-RESPEKT」をこの地にオープン。2014年3月に「MOJA in the HOUSE」として生まれ変わり、その後12年間、地下のクラブも含め、カルチャーを発信し続けてきました。

時代が変わっても、この場所に流れる空気と、ここで生まれる時間の価値は変わらない。この街、この場所だからこそ、「にぎわい」ではなく「余白」を大切にしたいと考えました。

渋谷に、深呼吸できる場所を。

3月10日にオープンする、新しい「MOJA」は、毎日でも通える無理のない心地よさと、日常の中にある、ささやかな上質さをお届けします。

詳細は、近日公開予定です。どうぞご期待ください。

店舗概要

MOJA

・オープン日：2026年3月10日(火)

・電話番号：03-6418-8144

・住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷１丁目１１－１ ヒューリック渋谷美竹通りビル 2F

・営業時間：11:00 - 23:00

・席数：100席（※貸切対応可能)

・instagram：https://www.instagram.com/mojainthehouse/

外観イメージ

会社概要

■ 会社名

カフェ・カンパニー株式会社



■ 代表者

代表取締役社長 平谷 哲哉



■ 所在地

東京都渋谷区神宮前5-27-8 LOS GATOS 2・3F



■ 設立

2001年6月



■ URL

https://www.cafecompany.co.jp/



■ 事業内容

飲食店舗の企画運営事業、地域コミュニティ事業、海外店舗企画運営事業



カフェ・カンパニー株式会社について

日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約60店舗（2026年2月現在）のカフェを企画・運営するほか、商業施設等のプロデュースや地域活性化事業も手がける。2021年8月、「食」を通じた心と身体の健康的な生活に貢献するため、ロート製薬株式会社と資本業務提携を発表。食×エンターテインメント、食×カルチャー、食×ヘルシーライフを身近に楽しく提供していく取り組みとして、「スタイル＆コミュニティ」「健康」「サスティナブル」を軸に、新しい価値を生み出していく取り組みを展開。

展開ブランド（一部抜粋）

WIRED CAFE、フタバフルーツパーラー、伊右衛門カフェ、発酵居酒屋5（表参道）、 PUBLIC HOUSE、 ROSEMARY’S TOKYO（NEWoMan新宿6F）、MOJA in the HOUSE（渋谷）、食堂居酒屋どいちゃん …etc