「BlueSpikeグランプリ2026 IN 滋慶学園COMグループ」開催！数々のヒット曲を手掛けるトップ音楽クリエイターが学生アーティストの楽曲を審査！

音楽配信代行サービス「narasu」を運営する株式会社ローディアム（東京都渋谷区）は、学生向けに音楽配信をサポートする「narasuMate」の取り組みとして、2026年1月31日（土）に楽曲コンテスト「BlueSpikeグランプリ2026 IN 滋慶学園COMグループ」をcrotchet / studio（東京都杉並区）にて開催いたしました。

本コンテストは、学生アーティストが自身の楽曲を通じて表現力を磨き、将来の音楽活動へとつなげることを目的に実施。事前審査を通過した学生アーティストの中から、厳正な審査を経て受賞作品が選出されました。

当日は音楽業界の最前線で活躍するクリエイターが、学生アーティストの楽曲を審査しました。

■ イベントの内容

審査員には、数々のヒット作品を手がける実力派クリエイターとして活躍する2名を迎え、楽曲の完成度や独創性、将来性といった観点から審査を行いました。

当日は実際に受賞した学生アーティストも登壇し、審査員のクリエイターから直接に講評をいただき、更には質疑応答などの時間もありました。

学生たちから投げられた音楽活動における悩みや疑問などに、審査員たちは真剣に応えており、白熱した場面も多くありました。

学生アーティストにとっては、なかなか体験できないとても貴重な時間を提供することができました。

＜ゲスト審査員＞

・岡田 一成 氏（Songwriter / Producer / Drummer）

KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、なにわ男子、超特急などへの楽曲提供のほか、アニメ・映像作品の音楽制作にも携わる。

・花村 智志 氏（Songwriter / Producer / Bassist）

Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、乃木坂46、櫻坂46など多数のアーティスト作品に参加。

表彰式では、司会にラジオDJ／MCとして活躍するジョー横溝氏を迎え、受賞者への講評やトークセッションを実施。

審査員からはプロの視点による具体的なコメントが送られ、会場は終始熱気に包まれました。

また、会場に来られなかった学生やファンに向けてイベントの生配信も実施し、才能ある若手アーティストが活動する姿を多くの人にご覧いただけました。

■ 受賞作品

・グランプリ：大本悦司「火火」

楽曲配信リンク：https://link-map.jp/links/G934FkRj

・準グランプリ：花詩屋「ムジカの宴 feat. 本岡 良羽」

楽曲配信リンク：https://link-map.jp/links/3o5-ISdh

・特別賞：fugisako「死体」

楽曲配信リンク：https://link-map.jp/links/EeuNmyDQ

■ 受賞者のコメント

・大本悦司

この度は、グランプリという大変光栄な賞をいただき、誠にありがとうございます。

これまで試行錯誤を重ねながら制作してきた楽曲を、このような形で評価していただけたことを、とても嬉しく思っています。

本楽曲は、テーマとして「春の芽吹き」と「命の循環」を設定し、それをどのように音楽として表現できるかを考えながら制作しました。

制作のきっかけは、ボーカルに使用した合成音声ソフト「VX-β」との出会いでした。

初めてその声を聴いたとき、これまでの合成音声にはあまり感じたことのない独特の質感や揺らぎが印象に残り、「この声を活かした曲を作ってみたい」と思ったことから制作が始まりました。

歌詞のない「とぅ とぅ とぅ とぅる」というフレーズが、厚みのあるオケと一緒に鳴るこの部分は、この曲の雰囲気を象徴する場面だと感じています。 制作中も、この箇所だけ何度も聴き返してしまうことがあり、それくらい思い入れのあるパートになりました。ぜひ注目して聴いていただけたら嬉しいです。

今後は、学内・学外を問わず、さまざまなボーカリストやプレイヤー、作曲家の方々と一緒に作品を作っていきたいと考えています。 人との関わりの中で得られる新しい視点を大切にしながら、自分の音楽の幅を少しずつ広げていきたいです。

現在はアルバム制作に向けて日々試行錯誤を重ねているところですが、これからも楽しみながら音楽と向き合っていけたらと思っています。

・花詩屋（はなしや）

花詩屋は、おとぎ話や童話をモチーフに楽曲制作を行っているユニットです。

このような素晴らしい賞をいただき、大変光栄に思います。

この結果に満足せず、今回得られた経験を糧に、今後もより良い楽曲制作に励んでいきたいです。

今回は「ブレーメンの音楽隊」をテーマに、みんなで一緒に楽しく歌える曲を作りたいという思いから制作を始めました。

今後の目標は、配信サイトでチャートに載る楽曲を制作することです。

より多くの人に花詩屋の音楽を届けられるよう、楽曲のクオリティや表現力をさらに高めていきたいと考えています。講評を受けて、花詩屋らしさを追求して、サウンドに反映していきたいと思いましたし、帰って今すぐ曲を作りたいです。

・fugisako

インターネットの投稿祭で「ボカダーク投稿祭」という祭りがありまして、闇曲を自分なりに解釈して制作しました。結果、多くの人に聴いてもらえて幸せです。

まさかこんな物騒な曲名で入賞するとは思いませんでした。無名の僕を評価してくださった皆様に感謝です。

制作中に苦労したのは、歌詞です。

絶対適当に描いちゃダメだと自負して、意味のあるフレーズを一個一個追加していきました。

作曲当初は初音ミクに歌わせるつもりでしたが、Yixi（イーシー）の声に出会い、これだ！と思いました。人々からかなり愛されているキャラクターで、Yixiである意味を歌詞に入れるのも中々大変でした。

「ホラ吹き共が勝る世界」というフレーズは、私なりの気持ちの全てが詰まっているフレーズです。

他の受賞作品や講評を受けて、自分にもまだ磨ける部分があると感じ、努力の指標にもなりました。今後は、誰かに自分の曲を歌ってみてほしいです！

■ 今後の取り組みについて

本コンテストを通じて、多くの学生アーティストが自身の才能を発見し、次のステップへ進むきっかけをつかむ場を提供することができました。学校法人滋慶学園COMグループとの取り組みにおいては、引き続き全国8校への支援を続け、さらなる才能の発展に努めます。

株式会社ローディアムでは、音楽配信代行サービス「narasu」および学生向けサポートプログラム「narasuMate」を通じて、今後も滋慶学園をはじめとする教育機関と連携し、音楽を志す全ての若者が、自身の音楽活動をより発展させていくためのサポートをより一層強化してまいります。

株式会社ローディアムは、これからも音楽業界の未来を担うアーティストたちの挑戦を後押しし、今後も音楽業界の未来を支える取り組みを続けてまいります。

引き続き、皆さまのご支援とご期待をお願いいたします。

■narasuMateについて

narasuMate（ナラスメイト）は、音楽配信代行サービス「narasu（ナラス）」が教育機関と連携して展開する学生アーティスト向け支援サービスです。

才能ある若手が生み出すオリジナル楽曲をより多くのリスナーに届けることを目的としてサポートを行っており、在学中はnarasuの「1回払いきりプラン」（通常2,860円～）を無料で何度でも利用できます。

現在、全国13校以上の教育機関とコラボレーションしています。

■「narasu（ナラス）」サービス概要

世界180ヵ国以上の音楽配信ストアで、自らの楽曲を販売できる音楽配信代行サービスです。

活動のスタンスに合わせて柔軟に選べる2種類の料金プランを用意しており、国内初のサブスクリプション型（月額定額制）で無制限に配信できる「配信し放題プラン」と、更新料不要の「1回払いきりプラン」があります。narasuは、プロ・アマを問わず音楽を愛するすべてのアーティストのフレキシブルな活動をサポートします。

公式サイト：https://narasu.jp/

X：https://twitter.com/narasu_jp

Instagram：https://www.instagram.com/narasu_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@narasu_jp

note：https://note.com/narasu_jp/

■株式会社ローディアムについて

2005年、デザイン会社として設立。

創造力に溢れた自由な発想と高い技術力を持って、デザイン事業にとどまることなく

システム開発に事業を拡大、デジタル音楽業界においてDXを推進するテック企業となる。

2017年、音楽配信流通管理システム「C-MAP」を開発、株式会社massenextと事業提携し、「C-MAP」をカスタマイズ提供、「Zu-MAP」として運用を開始し、本格的に音楽配信事業へ進出する。

2020年12月、国内では初めてとなるサブスク型音楽配信代行サービス「narasu」のサービスを開始。

以降、「narasu」を通じて、インディーズアーティストへの支援に精力的に取り組んでいる。

2024年、複数の教育機関と連携し、音楽を学ぶ学生向け支援サービス「narasuMate」を全国でスタート。

さらに、2025年、「narasuMate」の学生を中心とした

若手アーティストの才能を発掘・支援する音楽レーベル「Bluespike Labels」をスタート。

同時に、音楽出版事業の「ROUDIAM MUSIC PUBLISHING（RMP）」も本格的にスタートさせている。

社名 ：株式会社ローディアム

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス17F

代表者 ： CEO 松坂 祐弥

事業内容：音楽配信事業 / 音楽出版事業 / システム開発 / 映像配信事業 他

設立日 ：2005年7月20日

HP：https://roudiam.co.jp/