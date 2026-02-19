「はたらくくるま in 佐野プレミアム・アウトレット」 2026年3月1日（日）開催

三菱地所・サイモン株式会社

佐野プレミアム・アウトレット（所在地：栃木県佐野市 運営：三菱地所・サイモン株式会社）では、警察や消防、自衛隊など地域の5団体と連携し、地域の安全や交通アクセス整備など、さまざまな場面で活躍する車（くるま）が集合するイベント「はたらくくるま in 佐野プレミアム・アウトレット」を2026年3月1日（日）に開催。ショッピングと併せて思い出に残る1日を提供します。

【本イベントのポイント】

⒈ 地域で活躍する「はたらくくるま」の展示と体験を通じて、地域を守る仕事への理解と防犯・防災意識をはぐくむ、毎年恒例の人気体験型イベント

⒉ 全国で唯一、栃木県警だけが保有するスポーツカーのパトカーやアメリカンスタイルの白バイといった希少性の高い車（くるま）を含む、地域の5団体・総勢10台が一度に見られる特別感あふれる展示

【本イベントの内容】

「はたらくくるま」を間近でご覧いただけるほか、パトカーや白バイの運転席に座っての写真撮影や、各団体の隊員、スタッフによる説明など、お子さまから大人まで体験しながら楽しく学べるコンテンツをご用意しています。

警察からは、街の治安を守るパトカー・白バイ合計5台が参加し、栃木県警だけが保有する「日産GT-R（R35）パトカー」やハーレーダビッドソンを改造した3輪の「ハーレートライク白バイ」が自走する様子をご覧いただけます。

さらに、水での消火が難しい火災現場において消火薬剤を使って消火を行う「化学消防車」が登場、車両の前で記念撮影をすることができます。他にも、バスタ新宿・東京駅～佐野新都市バスターミナル間を走る全長約12メートルの大型バスや、カートラブルだけではなく災害支援車両としても活動するレッカー車、自衛隊の軽装甲機動車など普段なかなか見ることができない特殊車両も登場します。

※展示車両は、緊急出動等により、急きょ変更となる場合がございます。

【実施概要】

■「はたらくくるま in 佐野プレミアム・アウトレット」

・開催日時：2026年3月1日（日）10：00～16：00

・開催場所：佐野プレミアム・アウトレット内 遊歩道

・入場料：無料

・参加団体：栃木県警察・佐野市消防本部・ジェイアールバス関東株式会社・自衛隊 栃木地方協力本部 足利地域事務所・一般社団法人日本自動車連盟 栃木支部（JAF）（順不同）

・URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/events/news4630.html

※天候等により、変更・中止となる場合がございます。最新情報は施設ウェブサイトでご確認ください。

各ブース詳細：

（1）栃木県警察

総勢5台の警察車両を展示します。お子様向けには制服を着用して記念撮影もできます。

※一部車両は13：00までの展示

<展示予定車両>

10：00～13：00

・日産GT-R（R35）パトカー / ハーレートライク 白バイ / ホンダCB 白バイ

10：00～16：00

・トヨタ クラウン パトカー（2台）

GT-Rパトカーハーレートライク白バイ

（2）佐野市消防本部

化学消防車を展示し、車両の前で記念撮影ができます。

<展示予定車両>

水での消火が難しい火災現場などにおいて、消火薬剤を使って消火を行う「化学消防車」を展示します。

化学消防車

（3）ジェイアールバス関東株式会社

バスの展示のほか、制帽・制服（ともにお子様用）を着用して記念撮影ができます。

<展示予定車両>

全長約12メートルの、さのまるラッピングバス

※2026年2月現在 バスタ新宿・東京駅～佐野新都市バスターミナル間を運行中

大型バス

（4）自衛隊 栃木地方協力本部 足利地域事務所

2台の車両を展示します。 制服を着用した記念撮影ができます。

<展示予定車両>：1/2tトラック（ジープ） / 軽装甲機動車

1/2tトラック（ジープ）軽装甲機動車

（5）一般社団法人日本自動車連盟 栃木支部（JAF）

＜車両展示、子ども安全免許証発行＞

レッカー車の展示と、子ども安全免許証の無料発行を行います。

さらに「JAF会員証」またはJAFスマートフォンアプリの「クーポン画面」をインフォメーションセンターにてご提示された方に、佐野プレミアム・アウトレットのクーポンシートを1枚プレゼントします。

※クーポンシート引き換え期間：3月1日（日）～5月31日（日）

レッカー車子ども安全免許証※イメージ

【佐野プレミアム・アウトレット 施設概要】

アメリカ東海岸をイメージした場内に、国内外の著名ブランドが約 180 店舗揃う、関東最大級のアウトレットセンター。東北自動車道 佐野藤岡インターチェンジに至近で、都内からは約90分と近く、幅広いアウトレットショッピングをお楽しみいただけます。

●所在地：〒327-0822 栃木県佐野市越名町2058番地

●営業時間：10:00～20:00 ※一部店舗を除く、季節により変動あり

●定休日：2026年2月26日（木）※年1回（2月）

●WEBサイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/