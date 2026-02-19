こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アース製薬から、『らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター』を新発売 こすり洗い不要！「バチっとはじける泡が汚れをボコっと浮かす洗浄」の新提案！
アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、新製品『らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター』を2026年2月20日（金）より全国で発売します。
近年、エアコンセルフケア市場は伸長基調にありますが、エアコン内部のお手入れに関して多くのお客様が「使い始めの不安」を感じており、特に「エアコンが壊れないか」という点が第1位に挙げられています（※1）。また、エアコンフィルターの掃除においては、掃除機や水洗いのみで対応されるお客様が大半を占めています。しかし、リビング・ダイニング（LDK）に設置されたエアコンフィルターには、室内のホコリに加え、料理などに由来する油の粒子も吸い込まれて付着し、油とホコリが混ざった複合汚れとなっています。この油分を含む汚れは、水洗いだけでは落としきれず、目詰まりの原因となり、結果としてフィルター本来の集塵機能を弱めてしまう可能性があります。そこで当社は、この「落としにくい複合汚れ」と「掃除の手間」というお客様の不満を解消するため、「バチっとはじける泡が汚れをボコっと浮かして洗浄」するという機能を持つ本製品を発売します。
【製品特長】
『らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター』は、フィルター付きの家電を多用し、定期的にお手入れしているお客様にとって、掃除の負担を大幅に軽減し、高性能なフィルター環境を維持できる製品です。
１.バチッとはじける泡が、こすり洗い不要で複合汚れを浮かす
勢いよくはじける「バチボコ泡」が、フィルターの網目の奥まで入り込み、こびりついた油分を含む複合汚れを浮かし落とします。フィルターを外して全体にムラなくスプレーし、約5分放置し水で洗い流すだけで良い（※2）ため、面倒なこすり洗いが不要です。これにより、ブラシなどを使用することでフィルターの網目を崩してしまう心配もありません。
2. 洗浄後は集塵効果アップで、フィルター本来の機能を強化
水洗いのみの場合と比較して洗浄後のホコリ補集率（集塵効果）をアップさせ、フィルター本来の機能を強化。（※3）より良い空気環境を求めるお客様のニーズに応えます。
3. 花粉・カビまで洗い流し、家中のフィルターに使える
油とホコリの複合汚れだけでなく、花粉やカビまでしっかり洗い流します。さらに、エアコンフィルターだけでなく、空気清浄機のプレフィルター、浴室乾燥機や洗濯乾燥機の乾燥フィルター、換気口のエアフィルターなど、家中の様々なフィルターや網戸などに使用でき、これ1本でまとめてお手入れが可能です。
【製品概要】
製品名：らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター
用途：各種フィルター、網戸の塵よごれ
機能：フィルターの油とホコリの複合汚れの洗浄、花粉・カビ除去（※3）、除菌（※3）、ウイルス除去（※3）、フィルター集塵機能アップ、フィルター防カビ効果
内容量：300mL
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月20日（金）／全国
【『らくハピ』について】
『らくハピ』は、日常の掃除やメンテナンスにおける「面倒くさい」「手間がかかる」といったお客様の不満や悩みに着目し、「家事をラクにして、ハッピーな毎日をサポートする」という願いを込めたお掃除用品ブランドです。特に、普段手が届きにくい場所や、見えない箇所の掃除に役立つユニークな製品を多数ラインナップしており、水回りのお掃除も泡でさわらずピカピカにできる製品群など、掃除をもっとEASYにする発想で生まれたシリーズです。
※1：2024年6月 自社調査 （n=183）
※2：汚れがひどい場合は、スポンジ等で軽くこすり洗いしてください。
※3：自社試験。塵捕集性を無処理区と比較して評価。材質や風量等の使用環境により効果は異なります。
※4：全ての花粉・カビ・菌・ウイルスを除去するわけではありません。
