アース製薬から、『らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター』を新発売 こすり洗い不要！「バチっとはじける泡が汚れをボコっと浮かす洗浄」の新提案！

