日本最大規模ブルワリーレストラン「YONA YONA TOKYO BREWERY」など10店舗が開業 「品川インターシティ」商業エリア3月30日（月）リニューアルオープン

日鉄興和不動産株式会社

　日鉄興和不動産株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三輪 正浩）が運営する「品川インターシティ」は、商業エリアにおける対象テナントの新規開業およびリニューアルを2026年3月30日（月）に完了し、グランドオープンいたします。また、グランドオープンを記念し、4月5日（日）にオープニングイベントを開催予定です。





　今回のリニューアルでは、飲食店とダンススタジオを含む10店舗が新たにオープン。平日は周辺で働くオフィスワーカーを中心に、ランチや仕事帰りのコミュニケーション、会食など多様なビジネスシーンに対応。休日は近隣居住のファミリー層や、趣味やイベントで品川を訪れる来街者が、食事やカフェ利用を通じてゆったりと過ごせる場として展開します。


　中でも注目は、多彩な食の魅力を一堂に集めた食でつながるフードホール「SHINATERRACE KITCHEN」です。各店舗専用席と合わせ105席298.12平方メートル の広さを備える店内には、Spice Theaterや野方餃子 品川酒家など、ジャンルにとらわれない個性豊かな店舗が揃い、日常のランチから仕事帰りの一杯まで、さまざまなシーンに応える食体験を提供します。また、テイクアウトにも対応しており、屋内のアトリウムや屋外のセントラルガーデンなど、施設内の多様な空間でお楽しみいただけます。


　“働く・集う・憩う”が融合しオンもオフも楽しめる街のサードプレイスとして、品川で過ごす皆様のライフスタイルに寄り添う、新しい食の体験をお届けします。



　さらに、日本最大規模※1の駅直結ブルワリーレストラン「YONA YONA TOKYO BREWERY」も誕生。店内には醸造所を併設し、ヤッホーブルーイングのブルワーが醸造を担当。タンクから樽詰め仕立ての究極にフレッシュなビールを味わえるのはもちろん、約30のタップを備えたアイランドバーやDJブースなど、“ここでしか体験できない”仕掛けを随所に取り入れた空間演出も魅力です。フラッグシップビール「Gate One」をはじめ、ビールフレンドリーを追求したペアリングフードとともに、新しいブルワリーレストラン体験をご堪能ください。


※1：席数において。ビール専門誌「ビール王国」調べ。2026年2月19日時点。



　グランドオープンを記念し、3月30日（月）・3月31日（火）の2日間には、各店舗おすすめ商品が（税抜き）470円均一となる「SHINAGAWA 470（シナマル）プライス！」を実施予定です。また、オープン後の4月5日（日）には、「SHINAGAWA BLOOM ＆ BEATS」を開催。個性豊かな新テナントによるメニューの提供に加え、D.LEAGUE所属チーム「SEGA SAMMY LUX」（セガサミーグループ運営）のメンバーによるダンスパフォーマンスなど、この日しか味わえない特別な体験をお届けします。


※イベント・キャンペーンは予告なく内容が変更・中止になる場合がございます。



　品川インターシティは本リニューアルを通じて、働く人や訪れる人々の日常に寄り添いながら、食と体験を通じた新たなにぎわいを創出してまいります。生まれ変わった品川インターシティで、食とともに広がるひとときをぜひお楽しみください。



■「Shop＆Restaurant棟B1階から5階およびB棟B1階フロアマップ」詳細


※マップ上の番号1～7および「new！」アイコンは、リニューアル対象店舗を示しています。





■「SHINATERRACE KITCHEN」概要


コンセプト：肩肘張らずに利用できるオシャレな雰囲気の中、これまでの品川にはなかったラインナップと、思わずワクワクするメニューを揃え、オフィスワーカーのランチ需要に応える提供数とバリエーションを拡充。平日ランチだけでなく仕事帰りの“ちょい飲み”にも対応し、1人でも仲間とワイワイでも使いやすい多様な席構成に加え、アトリウムと一体で楽しめるテイクアウト展開により、さまざまな利用シーンに寄り添います。


営業時間　：11:00～23:00


　　　　　　※営業時間詳細は各店舗により


　　　　　　　異なります。


テナント数：4テナント


　　　　　　・Spice Theater


　　　　　　・野方餃子 品川酒家


　　　　　　・おだしうどん かかや


　　　　　　　品川インターシティ店


　　　　　　・クリスプサラダワークス


　　　　　　　品川インターシティ店






席数　　　：105席


　　　　　　（各店専用席合計：38席、SHINATERRACE KITCHEN共有席：67席）


面積　　　：298.12平方メートル



■品川インターシティ施設概要


　所在地　：東京都港区港南2-15-1~4


　延床面積：337,126.4平方メートル


　階数　　：地上32階・地下3階・塔屋1階


　構造　　：鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造


　竣工　　：1998年11月


　事業者　：日鉄興和不動産株式会社


　　　　　　住友生命保険相互会社


　　　　　　株式会社大林組


　環境認証：CASBEE不動産認証Sランク







■新規出店テナント一覧


【Shop＆Restaurant棟地下1階】YONA YONA TOKYO BREWERY　2026/3/30（月）オープン


業態：ブルワリーレストラン



席数は約200席の日本最大規模※1の駅直結ブルワリーレストランとなる「YONA YONA TOKYO BREWERY」では、店内の醸造所でつくった究極にフレッシュなビールを心ゆくまでお楽しみいただけます。ここでしか味わえない限定ビールはもちろん、ビールとの相性を考えて作られたペアリングフードも多数ご用意しています。


YONA YONA TOKYO BREWERY ホームページ


YONA YONA TOKYO BREWERY(https://yonayonatokyobrewery.com/)


予約ページ （予約受付中）


https://club-wonder.jp/brands/12/restaurants/39(https://club-wonder.jp/brands/12/restaurants/39)





※1：席数において。ビール専門誌「ビール王国」調べ。2026年2月19日時点。



＜イチオシ＞


■国産鶏のローストチキン オリジナル


クォーター：1,700円（税込）


ハーフ　　：2,900円（税込）


宴サイズ　：6,500円（税込）



■クラフトビール


スモール　：700円（税込）～


レギュラー：950円（税込）～


パイント　：1,250円（税込）～



＜ディナーにおすすめ＞


■自家製ソーセージ　1本900円（税込）



（左）国産鶏のローストチキン オリジナル、（中央）クラフトビール、（右）自家製ソーセージ

※価格は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。



【B棟地下1階】STUDIO LUX　2026年4月上旬オープン


業態：カルチャー教室



日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」で活躍する「SEGA SAMMY LUX」（セガサミーグループ運営）が、待望のダンススタジオをオープン！今年春開校予定のスタジオ内ダンススクールでは、「SEGA SAMMY LUX」の現役メンバーによる特別レッスンを一部のカリキュラムで実施し、ここでしか味わえない体験を提供します。（※その他カリキュラムは経験豊富な講師陣が担当し、多彩なレッスンを展開予定です）プロの熱気と本物のスキルに触れられる、贅沢なダンス体験があなたを待っています。






【B棟地下1階】炭焼き屋 こもれ火　開業中


業態：和食（原始焼、炉端焼）



「炭焼き屋 こもれ火」は、品川の都会の喧騒の中でも、ひと息つける“隠れ家”のような存在を目指しています。炭火の香りが漂う落ち着いた空間で、旬の食材をじっくりと炭火で味わう贅沢な時間は、日常を忘れさせるひととき。都会の中で感じる“ちょっと特別な非日常”を、ここでしか味わえない体験としてお届けします。


炭焼き屋 こもれ火 食べログ公式ページ


https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131403/13312229/(https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131403/13312229/)






＜イチオシ＞


■大海老　1,290円（税込）



＜ディナーにおすすめ＞


■焔【HOMURA】コース　8,000円（税込）



（左）大海老、（右）焔【HOMURA】コース


【B棟地下1階】焼鳥さむしん そのに　開業中


業態：焼鳥屋



丸の内の人気店「焼鳥さむしん」が品川にOPEN！毎朝おろしたての新鮮な鶏肉を使い、コースのように一本ずつ提供するおまかせ串が自慢です。名物は朝引きレバー。産直の珍しい野菜串や、焼鳥に合う厳選ワイン・日本酒も充実。お酒にぴったりのアテや土鍋鯛茶漬けまで揃えた、赤提灯とはひと味違う軽やかなオトナの焼鳥店です。


焼鳥さむしん そのに ホームページ


https://share-me.design/somethingsono2?accessType=nfc(https://share-me.design/somethingsono2?accessType=nfc)






＜イチオシ＞


■おまかせ梅 5本串　1,600円（税込）



＜ディナーにおすすめ＞


■土鍋で炊く愛媛県宇和島の鯛茶漬け　1,980円（税込）



（左）おまかせ梅 5本串、（右）土鍋で炊く愛媛県宇和島の鯛茶漬け


SHINATERRACE KITCHEN


【Shop＆Restaurant棟地下1階】Spice Theater　2026/3/30（月）オープン


業態：スパイスカレー、タパス　席数：8席



インド・ネパールからやって来た“ナマステボーイズ”が腕をふるう、香り高いスパイスカレーとビールが進む多彩なタパスが楽しめるボリウッドダイニング。7種のカレーに加え、ビリヤニ、スープカレー、カツカレーなど豊富なメニューをご用意しています。ガッツリ食事も、軽く一杯も大歓迎！渋谷・丸の内・高輪に続く新店舗として、スパイスと笑顔でいつでもナイスな刺激をお届けします。


Spice Theater 公式Instagram


https://www.instagram.com/spicetheater/(https://www.instagram.com/spicetheater/)






＜イチオシ＞


■スパイスシアタースペシャル　1,400円（税込）



＜ディナーにおすすめ＞


■ポテサラ　550円（税込）



（左）スパイスシアタースペシャル、（右）ポテサラ


SHINATERRACE KITCHEN


【Shop＆Restaurant棟地下1階】野方餃子 品川酒家　2026/3/30（月）オープン


業態：中華料理　席数：25席



食べログ百名店にも選ばれ、数々のメディアで紹介される餃子の名店「野方餃子」がシナテラスに登場。黄金色に輝く羽根付き餃子は、パリッと香ばしい食感とジューシーな旨味が魅力。痺れる辛さと香りがクセになる麻辣担々水餃子や、本格的な味わいの麻婆豆腐など、多彩な逸品をご用意。ランチからディナーまで、気軽に立ち寄れる上質な餃子体験をお楽しみください。


野方餃子 ホームページ


https://www.nogatagyoza.com/(https://www.nogatagyoza.com/)






＜イチオシ＞


■麻辣担々水餃子　798円（税込）



＜ディナーにおすすめ＞


■麻婆豆腐　1,198円（税込）



（左）麻辣担々水餃子、（右）麻婆豆腐


SHINATERRACE KITCHEN


【Shop＆Restaurant棟地下1階】


おだしうどん かかや 品川インターシティ店　2026/3/30（月）オープン


業態：和食（うどん、天ぷら、天丼）　席数：5席



毎日お店で仕込む黄金出汁のうどんと、揚げたて天ぷら、天丼のお店です。全粒粉を練り込んだ香ばしくコシのあるうどんに、昆布といりこ、鰹節・宗田節・鯖節を合わせ、さらに鶏スープを加えて白醤油で仕上げた、深い味わいの黄金出汁を合わせました。定番の天ぷらうどんをはじめ、お出汁がきいたクリームうどんや明太子うどんなど、オリジナルの創作うどんも豊富にご用意しております。豪華天丼や、お蕎麦、お酒とおつまみも取り揃えております。


おだしうどん かかや ホームページ


https://byo.co.jp/kakaya/(https://byo.co.jp/kakaya/)






＜イチオシ＞


■かかやの上天丼　1,680円（税込）



＜ディナーにおすすめ＞


■サーモンといくらの炙り明太子うどん　1,480円（税込）



（左）かかやの上天丼、（右）サーモンといくらの炙り明太子うどん


SHINATERRACE KITCHEN


【Shop＆Restaurant棟地下1階】


クリスプサラダワークス 品川インターシティ店　2026/3/30（月）オープン


業態：カスタムサラダ専門店



おいしくてヘルシーでお腹いっぱいになる、高品質なサラダを提供するカス タムサラダ専門店。約30種類のトッピングは、クリスプこだわりの手作り仕込みで素材や味わいへのこだわりを一皿にぎゅっと詰め込みました。専用アプリから事前注文すれば、お好みのタイミングで店頭受け取りが可能。忙しい日常の中でも、自分だけの特別なサラダをスマートに楽しめます。


クリスプサラダワークス ホームページ


https://crisp.co.jp/(https://crisp.co.jp/)






＜イチオシ＞


■クラシック・チキンシーザー　1,478円（税込）～



＜ディナーにおすすめ＞


■サウスウェスタン・コブ　1,910円（税込）～



（左）クラシック・チキンシーザー、（右）サウスウェスタン・コブ


【B棟地下1階】品川 BISTRO NONKI　2026/3/30（月）オープン


業態：ビストロ



『お米がススムビストロ』をテーマに、ワイン片手に料理と活気ある大衆BISTRO空間を楽しむひととき。洋風釜炊きご飯をはじめ、香ばしく焼き上げた和牛、多種多彩に旬が盛り込まれた前菜盛り合わせ、じっくり時間をかけて煮込むスペシャリテのトリッパ。一品一品がお客様のBISTRO NONKI でのお時間をより豊かにより素敵なひとときへと彩ります。


BISTRO NONKI 系列店舗詳細サイト


https://bistro-nonki.studio.site/(https://bistro-nonki.studio.site/)






＜イチオシ＞


■トリッパとごろ肉のトマト煮込み　1,300円（税込）



＜ディナーにおすすめ＞


■青森県産よしだ家にんにくのガーリックライス　1,480円（税込）



（左）トリッパとごろ肉のトマト煮込み、（右）青森県産よしだ家にんにくのガーリックライス


【Shop＆Restaurant棟3階】和食日和 おさけと 品川　開業中


業態：和食



コンセプトは「オフィスワーカーが寛げる日本酒オアシス」。ランチから会食、接待まで幅広く対応し、酒匠・山口直樹氏が厳選した全国の日本酒と、銀座で研鑽を積んだ料理長・安食智史氏の和食とのペアリングを楽しめます。木の温もりあふれる店内には、最大6名の個室を6室と、16名まで対応可能なテーブル席を完備しています。


和食日和 おさけと ホームページ


https://www.osaketo-washoku.jp/(https://www.osaketo-washoku.jp/)






＜イチオシ＞


■日本酒専用サーバー「KEG DRAFT SAKE」　968円（税込）～ ※商品により異なります。



＜ディナーにおすすめ＞


■特選「伊賀牛」を愉しむ高級会席「和食日和」お食事のみ全9品　10,000円（税込） ※事前予約制



（左）日本酒専用サーバー「KEG DRAFT SAKE」、（右）特選「伊賀牛」を愉しむ高級会席「和食日和」お食事のみ全9品


※写真はイメージです。


※表示価格は標準税率（10％）を適用した税込価格です。テイクアウトは価格が異なる場合がございます。


※年齢20歳以上を確認できない場合、酒類を販売いたしません。


※数に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。


※掲載情報は2月19日時点での情報です。最新の情報は店頭にてご確認ください。