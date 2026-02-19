イオンシネマ限定「ドラえもんキッズセット」＆「オリジナル商品」販売決定！
全国に「イオンシネマ」98劇場を運営するイオンエンターテイメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 藤原信幸）は、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の2月27日（金）劇場公開に合わせ、ポップコーン・ソフトドリンクと選べるアイテムの3点がセットになったイオンシネマ限定「ドラえもんキッズセット」を同日より松江を除く全国のイオンシネマの飲食売店で販売開始します。
さらに、イオンシネマオリジナル商品14アイテムをイオンシネマ全劇場のグッズ売場で販売いたします。
映画をご覧にならない方も、お買い求めいただくことができます。ぜひこの機会にご利用ください。みんなイオンシネマへ急ごう！！
＜イオンシネマ限定＞「ドラえもんキッズセット」 【飲食売店】
ポップコーン＋ソフトドリンクに加えて「ドラえもん」の「メダル」(全3種)と、「ステンドグラス風チャーム」（全3種）の計6種類から好きなアイテムを1つ選べるスペシャルセットです。AC松江を除く上映劇場で販売いたします。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/105594/table/145_1_fc085e532cd6b7fccf5b5c02ee30b771.jpg?v=202602191051 ]
メダル（全3種）
ステンドグラス風チャーム（全3種）
(C) Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, and ADK 2026
※「イオンシネマ松江」では「ドラえもんキッズセット」の販売はございません。
＜イオンシネマ限定＞ 「オリジナル商品」 【グッズ売場】
今回発売するのは、海をテーマにした今作ならではの14アイテムです。ネオンラバーキーホルダー・フェイスタオル・ゆらゆらオーロラタンブラー・クリアポケット・リングノート・テントアパート風ブロックメモ・リフレクトチャーム・ネオンカラビナ・ミニトートバッグ・トラベルネームタグ・ロールステッカー・ペンポーチ・トレース付箋・バインダーを販売いたします。
※バインダーのみ３月中旬発売予定。
【商品情報】
ネオンラバーキーホルダー 770円（税込）
フェイスタオル 1,980円（税込）
ゆらゆらオーロラタンブラー 1,650円（税込）
クリアポケット 440円（税込）
リングノート 880円（税込）
テントアパート風ブロックメモ 770円（税込）
リフレクトチャーム 770円（税込）
ネオンカラビナ 1,320円（税込）
ミニトートバッグ 3,300円（税込）
トラベルネームタグ 1,100円（税込）
ロールステッカー 770円（税込）
ペンポーチ 2,200円（税込）
トレース付箋 660円（税込）
バインダー 2,000円（税込）※3月中旬発売予定
※在庫がなくなり次第販売を終了いたします。
※販売劇場は、別紙＜イオンシネマ劇場一覧＞を参照。
※ セルフ方式のドリンク＆ポップコーンバーを設置している「イオンシネマ松江」は「オリジナルグッズ」のみ販売いたします。
■『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
2026年2月27日（金）公開
そこは、地球の中心に最も近い、海の底。
謎ガナゾよぶ未知の世界！息をのむ、ビックリドッキリ海底大冒険！！
夏休みにキャンプの行き先で意見が分かれたのび太たちは、
ドラえもんの提案で海の真ん中でキャンプをすることに！
ひみつ道具の「水中バギー」と「テキオー灯」を使い
様々な生き物に出会いながら海底キャンプを楽しむ５人。
沈没船を発見したことをきっかけに、謎の青年・エルと出会う。
なんと彼は、海底に広がる＜ムー連邦＞に住む“海底人”だった！
陸上人を嫌っている海底人はのび太たちを信用することができない。
そんな中、「鬼岩城が…活動を始めました！！」との知らせが届く。
海底人が恐れる“鬼岩城”とは、一体何なのか…？
仲間を信じる心を胸に、地球の命運をかけた大冒険に、いざ出発！
https://doraeiga.com/2026