レトリバが、「Japan DX Week【名古屋】」出展

株式会社レトリバ

株式会社レトリバ（東京都豊島区、代表取締役 田口琢也）は、2026年2月25日から27日にかけて愛知県名古屋市 ポートメッセなごや第１展示館で開催される「Japan DX Week【名古屋】」に出展することをお知らせいたします。

出展内容について

当社は本展示会にて、「PoCで終わらせないRAG構築」をテーマに、社内データを活用した業務特化型AI構築のためのフレームワークや製造業へのAI技術支援事例を紹介します。

RAGは多くの企業で導入検討が進む一方、「回答精度が安定しない」「ROIが見合わない」といった課題により、PoC段階で止まってしまうケースも少なくありません。

本展示では、10年のAI技術支援実績をもとに確立した、RAG構築を成功に導くフレームワーク

・AIを期待通りに動かす開発アプローチ手法「期待駆動開発」

・ROIを最大化する精度改善ロードマップ「高度化5ステップ」

をご紹介します。

出展場所について

弊社はカンファレンス会場C 7-66で出展いたします。

出展背景について

近年、製造業においては人手不足の深刻化や熟練技術者の高齢化に伴う技能継承の課題が顕在化しており、現場の知見やノウハウをいかに次世代へ引き継ぐかが重要な経営テーマとなっています。

特に名古屋エリアは、自動車関連産業をはじめとする多くの企業が集積し、日本の高度なモノづくりを支える中核的地域です。この地域においても、技術伝承や業務効率化への対応は喫緊のテーマとなっています。

当社は、製造業が直面するこれらの課題の解決をAI技術で支援したいと考えています。社内データを活かした業務特化型AIの構築を通じて、技能継承の高度化、生産性向上、設計業務の効率化を実現し、日本のモノづくりの競争力強化に貢献することを目指します。

大会について

「Japan IT Week【名古屋】 2026」は中部地方最大のシステム開発・運用・保守に関する総合展で、生成AI活用、社内業務DX、製造現場のDXなどの最新技術やサービスが一堂に集結します。

【大会概要】

Japan DX Week【名古屋】

会期：2026年2月25日（水）～27日（金） 10:00～17:00

会場：ポートメッセなごや 第1展示館

主催：RX Japan合同会社

WEBページ：https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp.html

※同時開催：Japan IT Week【名古屋】

株式会社レトリバについて

レトリバは「AI技術で、人を支援する。」を掲げ、LLMや生成AIを活用した企業向けAIソリューションを提供しています。RAGやAIエージェント構築など、自然言語処理を軸に実用性の高い支援を行っています。

所在地：東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル14F WeWork内

代表者：代表取締役CEO 田口琢也

事業内容：大規模言語モデル（LLM）・生成AI・自然言語処理技術を活用した、企業向けソリューションの企画・開発・提供

コーポレートサイトURL：https://retrieva.jp

本件に関するお問合せ：株式会社レトリバ

担当者：相川 pr@retrieva.jp

―INFORMATION―

レトリバでは、一緒に働いてくださる仲間を募集しています。下記のサイトから応募が可能ですので、是非ご覧ください！

採用サイトURL：https://retrieva.jp/recruit