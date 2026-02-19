昼から夜へ移ろう“日本の春”をキャンディで味わう　進化した桜ミックスなど　全2種　PAPABUBBLEの桜シリーズ　2月26日より発売

株式会社PAPABUBBLE

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE／パパブブレ」は、春の高揚感を多彩なデザインと味わいで表現する桜シリーズの第一弾を、2026年2月26日（木）より全国のパパブブレ店舗および公式サイト（https://papabubble.co.jp/collections/sakura-2026(https://papabubble.co.jp/collections/sakura-2026)）にて発売いたします。

■ 満開から夜桜まで。春の情景を閉じ込めた「桜ミックス」

毎年ご好評をいただいている「桜ミックス」に、今年は一昨年人気を博した“夜桜”の絵柄が復活。さらに満開の桜の木の絵柄を新たに加え、昼から夜へと移ろう桜の情景を一袋に閉じ込めました。

今年はその世界観をより美しく表現するため製法を一部改良し、花びらにやわらかな丸みを持たせることで、可憐で繊細な印象へとアップデート。漢字をあしらったデザインは外国人のお客様からも人気が高く、よく見ると桜の花びらが隠れている遊び心も引き続きお楽しみいただけます。

フレーバーは甘い系2種とさっぱり系3種の全5種類を組み合わせることで、飽きのこないバランスに。なかでも夜桜モチーフの「ブラックチェリー」は今年の新作で、深みのある味わいが春の余韻を一層引き立てます。

桜フレーバーを楽しみたい方にはもちろん、卒業シーズンの贈り物としてもおすすめの春限定商品です。

・桜ミックス BAG 税込み価格：740円

・桜ミックス SJAR 税込み価格：1,280円

・桜ミックス SJAR 税込み価格：2,850円

・桜ミックス BIGJAR 税込み価格：4,500円

・桜ミックス 小分けセット 税込み価格：1,840円

■ 春の定番、桜モチーフのバブレッツを今年も展開

春の訪れとともに毎年登場する、桜モチーフのバブレッツ。今年も変わらぬかたちで、やさしい彩りとともに店頭に並びます。

ピンクは甘酸っぱい「さくらんぼ」、白はふんわりと香る「桜」のフレーバー。彩りと味わいの両面で春らしさを表現しました。可憐なお花のフォルムは見た目にも華やかで、卒業や入学など春のお祝い事にもおすすめです。



・桜バブレッツ 2個 税込み価格：360円

・桜バブレッツ 9個 税込み価格：1,600円

PAPABUBBLEについて

ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。

パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。

2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。

