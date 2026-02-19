Braze、AWS Marketplaceでの提供開始と国内データセンター開設により、日本市場における顧客エンゲージメントを加速

Braze株式会社2026年2月19日｜東京



顧客エンゲージメントプラットフォームのリーダーである Braze株式会社（読み方：ブレイズ、本社：東京都港区、代表取締役社長：水谷 篤尚、以下「Braze」）は、本日、日本においてAWS Marketplaceでの提供を開始したことを発表しました。



あわせて、昨年11月のCity by City Tokyoで発表の通り、2026年3月に予定している国内データセンター（AWSアジアパシフィック（東京）リージョン）の開設を予定しています。今回のAWS Marketplaceへの対応と、将来的な国内データセンターの稼働という2つの柱により、日本企業はより迅速、かつ柔軟にBrazeを導入できます。また、国内での安全なデータ活用が可能な環境を享受できます。

■ AWS Marketplaceでの提供開始による「調達の簡素化」

AWS Marketplaceは、Amazon Web Services（AWS）上で稼働するソフトウェアを簡単に検索・評価・購入・導入できるデジタルカタログです。今回の提供開始により、日本企業は以下のメリットを即座に享受できます。

契約・支払いの効率化： 既存のAWS利用料との請求一元化、および契約手続きの短縮。

既存資産の有効活用： お客様がAWSと締結しているコミットメントのクレジットをBrazeの購入に適用できる可能性があります。

■ 2026年3月予定の国内データセンター開設による「ガバナンス強化」

Brazeは、2026年3月にAWSアジアパシフィック（東京）リージョンにおいて国内データセンターの開設を予定しています。この新センターの稼働により、金融、公共、医療など、データの国内保管（ローカルホスティング）を重視する企業に対して新たな選択肢を提供します。これにより、各組織の厳格な社内ポリシーやガバナンス基準に沿った、より柔軟なデータ活用を支援いたします。

これら「調達基盤の整備」と「データホスティングの国内化」を組み合わせることで、日本企業はスピード感を持ってBrazeを導入しつつ、将来にわたって安心・安全な顧客エンゲージメント施策を推進することが可能となります。

Braze株式会社 代表取締役社長 水谷 篤尚 コメント

「日本市場において、ブランドと顧客の持続的な関係を支える柱は『信頼』と『スピード』です。本日、AWS Marketplaceでの提供を開始したことで、企業がイノベーションを推進する際の障壁となっていた契約・調達プロセスの複雑さを解消しました。さらに、2026年3月の国内データセンター開設に向けた投資を加速し、日本企業の厳格なガバナンス要件にもお応えします。これら『迅速な調達』と『国内でのセキュアなデータ活用』という2つの基盤を通じ、日本のビジネスリーダーやマーケターが、リアルタイムな顧客体験と中長期的な事業成長を最短距離で実現できるよう支援いたします。」

関連情報

AWS Marketplace上のBraze製品ページ：

https://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=174fb708-6acc-4f03-98b8-60d48475e392



BrazeとAWSのパートナーシップについて：

ブログ記事はこちら：https://www.braze.com/ja/resources/articles/braze-now-available-on-aws-marketplace

Brazeについて

Braze は、ブランドが「Be Absolutely Engaging.」を実現する顧客エンゲージメントプラットフォームです。Braze の活用で、マーケティング担当者はあらゆるデータソースから、データを収集、施策実行ができ、1 つのプラットフォームからマルチチャネル、かつリアルタイムに、顧客とパーソナライズされたコミュニケーションができます。さらにAIで仮説検証と最適化を繰り返しながら、大量配信を支援するスケーラビリティーで、ハイパーパーソナライゼーションを実現し、ブランドに熱狂するファンとの魅力的な関係を構築、維持できます。同社は、2024 年の米国ニュースで働きがいのあるテクノロジー企業に選ばれ、英国の Great Place to Work 誌で 2023 年の女性にとって最も働きやすい職場に選ばれ、ガートナー の 2023 年マジック クアドラント でマルチチャネル マーケティング ハブおよびマーケティング ハブのリーダーに選ばれました。The Forrester Wave: クロスチャネル マーケティング ハブ、2023 年第 1 四半期。Braze はニューヨークに本社を置き、北米、ヨーロッパ、APAC に 10 以上のオフィスを構えています。詳細については、https://www.braze.com/ja をご覧ください。

将来予想に関する記述について

本リリースには、将来予想に関する記述が含まれています。これらは現時点での見通しに基づくものであり、実際の結果はさまざまな要因により異なる可能性があります。詳細については、米国証券取引委員会（SEC）への提出書類をご参照ください。