東京展は早くも８万人動員！（2/17 時点）ガウディ没後100年公式事業NAKED meets ガウディ展。大阪展お得な早割チケット、本日2月19日より販売開始！

現在、寺田倉庫 G1ビル（東京都品川区東品川2-6-4）で開催中の『ガウディ没後100年公式事業 NAKED meets ガウディ展』は、2月17日（火）時点で累計動員数8万人を突破いたしました。［東京展会期：2026年1月10日（土）～3月15日（日）］なお、混雑緩和を目的として、２月21日（土）より、土日祝に関しては、事前日時指定予約優先入場のシステムも導入いたします。（東京展のみ）

連日多くのお客様にご来場いただき、SNS等でも大きな反響を呼んでいる本展が、ついに2026年4月に大阪へ上陸いたします。〈大阪会場会期：2026年4月17日（金）～6月15日（月）〉。

東京展で注目・話題となっている様々なコンテンツ展示はそのままに、更に大阪会場ならではの圧倒的な空間体感も予定している大阪展のお得な早割チケットを、本日2月19日（木）より各プレイガイドにて販売を開始いたします。

■東京会場での熱狂を大阪へ

本展は、ガウディ没後100年とサグラダ・ファミリアのメインである「イエスの塔」完成という歴史的節目にあわせて、 株式会社ネイキッドとガウディ財団が、世界初となる共同事業契約を締結したことにより日本開催を皮切りに開催するワールドツアーです。

見どころは、世界初公開となるガウディの手記の展示、また制作道具、未公開の資料など、ガウディ財団が所蔵する貴重なコレクション展示のほか、重力や光、音、波、植物など自然の法則を建築にとりいれていたことを示す“逆さづり構造”の体験展示や思想を探る臨場感あふれる映像展示など、さまざまな視点から、ガウディの内面と創造思考を読み解く展示となっています。

大阪展チケット、本日2月19日（木）より販売開始！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8210/table/1146_1_ca9bce6ebe3ac9621f2f5893e1b0454d.jpg?v=202602191051 ]

注意事項

※当日券は、会場でも販売しています。

※当日の混雑状況により、入場までお待ちいただく可能性がございます。

※未就学児入場無料。

※障がい者割引はございません。

※主催者の都合により休止または中止した場合を除き、チケットの返金・変更はできません。

※ペットを連れてのご入場はお断りいたします。

※会場に駐車場はございませんので、お車でご来場の場合は近隣の駐車場等をご利用ください。

※不正に入手したチケット（転売招待券、定価以上で購入された転売券など）でのご入場はできません。

※再入場はできません。

※お手洗いは会場内にございません。事前にお済ませのうえ、ご来場ください。

開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8210/table/1146_2_371f59a6e38e5ebd0b08ebe44c4e32cd.jpg?v=202602191051 ]

■ NAKED, INC.（ネイキッド）について

1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI（人工知能）が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会演出など。

