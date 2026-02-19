stera terminalシリーズ最小・最軽量の「stera terminal light」を2026年春より提供開始

三井住友カード株式会社

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、決済プラットフォーム「stera」の新たなラインナップとして、stera terminalシリーズ最小・最軽量の決済端末「stera terminal light（ステラターミナル ライト）」を、2026年春より提供開始いたします。

■背景

キャッシュレス決済の普及が加速する中、特に小規模店舗やイベント会場などの加盟店さまより、「すぐに決済環境を整えたい」「レジ周りの限られたスペースを有効活用したい」という声をいただいております。また、多くの決済手段に対応し、顧客満足度を向上させたいというニーズも高まっています。

三井住友カードは、このようなニーズに応えるべく、従来の「stera terminalシリーズ」の信頼性を維持しつつ、究極のコンパクトさと圧倒的な導入スピードを追求した新モデル「stera terminal light」を開発いたしました。

■「stera terminal light」の特徴

1. 申込みから最短4営業日で利用可能なスピード導入

手続きの簡略化とオペレーションの最適化を徹底し、申込み完了から最短4営業日で端末をお手元にお届けします。お手元に届き次第、すぐにご利用いただけるため、新規開店や急なイベント出店など、スピードが求められるビジネスシーンにおいて、機会損失を防ぐ強力な即戦力となります。

2. シリーズ最小・最軽量による高い設置性

「stera terminalシリーズ」の中で、最小・最軽量のサイズとなります。持ち運び可能なモバイル型のため、設置場所の柔軟性が高く店内スペースを最大限に活用できます。

3. 内蔵SIM・バッテリー駆動で場所を選ばない柔軟な決済運用

内蔵SIMによる単独通信が可能なため、Wi-Fi環境のない屋外や催事場でも、箱を開けてすぐに決済が可能です。バッテリー駆動によるコードレス運用により、飲食店のテーブルチェックやキッチンカーなど、場所を選ばない柔軟な決済シーンを提供します。

■Stera terminalシリーズ比較

■今後の展望

三井住友カードは、「stera terminal light」の提供を通じて、これまでキャッシュレスの導入にハードルを感じていたお客さまへの普及を加速させます。また、今後も決済プラットフォーム「stera」を拡張し、決済の利便性向上だけでなく、データの活用や店舗運営の効率化支援を通じて、日本のキャッシュレス社会のさらなる発展と、持続可能な経済成長に貢献してまいります。