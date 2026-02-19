AIリーガルOS「AILEX」、事務所HPに設置できる「相談受付フォーム発行」機能をリリース ― 相談者の入力情報を相談管理に自動反映、転記作業ゼロで事件化まで一気通貫 ―
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342181/images/bodyimage1】
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：山川慎太郎）は、弁護士事務所向けAIリーガルOS「AILEX（エーアイレックス）」において、事務所ホームページに設置できる「相談受付フォーム発行」機能を2026年2月19日にリリースいたしました。
https://users.ailex.co.jp
本機能により、相談者がフォームに入力した氏名・連絡先・相談内容がAILEXの相談管理に自動で反映され、受任決定後はワンクリックで事件管理に昇格できます。従来、同じ情報を3回以上転記していた作業がゼロになります。
■ 開発の背景
小規模法律事務所の法律相談の入口は、多くの場合、事務所HPの問い合わせフォームです。相談者がフォームに入力した情報はメールで届きますが、その後は手作業での転記が続きます。メールからExcelへ、来所時に手書きの相談票へ、受任が決まれば事件管理システムへ。同じ情報が3回も4回も転記される非効率が、小規模事務所の見えないコストとして積み上がっています。
AILEXのパイロット弁護士からも「HPに入力してもらった内容が、そのまま相談管理に入っていれば使いやすい」「Googleフォームで入力してもらった内容をExcelで管理しているが、相談管理システムと紐づいていない」という声が寄せられていました。
本機能は、こうした現場の声に応えて開発したものです。
■ 機能の特長
（1）ワンクリックでフォーム発行
AILEXの管理画面からフォーム名を入力して作成ボタンを押すだけ。推測困難な64文字のセキュアなURLが即時発行されます。フォームは複数作成可能で、「離婚相談専用」「企業法務専用」など分野別の運用にも対応します。
（2）HPに貼るだけで設置完了
発行されたURLを事務所HPのボタンに設定するだけ。iframe埋め込みコードも提供しており、HPの相談ページ内にフォームを直接埋め込むことも可能です。WordPress、Wix、Jimdoなど、リンクが貼れるサイトならすべて対応できます。技術的な知識は不要です。
（3）相談管理に自動反映
相談者がフォームに入力して送信すると、AILEXの相談管理に1件の記録が自動作成されます。受付ID（例：INTK-260219-0001）が自動発番され、弁護士にはメールとAILEX内ベル通知が即時送信されます。来所時の手書き相談票は不要になります。
（4）ワンクリック事件化
受任が決まったら、相談管理画面から「事件化」ボタンをワンクリック。相談者の情報が事件管理に引き継がれ、AI文書生成（67テンプレート）、ファクトチェック、mints電子提出パッケージなど、AILEXの全機能に接続されます。
（5）弁護士SaaS基準のセキュリティ
reCAPTCHA v2によるボット防止、同一IPアドレスからの送信を1時間10件に制限するレート制限、256ビットエントロピーの推測困難なURLを採用。通知メールには相談内容の詳細を含めず、受付ID・氏名・相談分野・緊急度のみとすることで、弁護士の守秘義務に配慮しています。
■ 相談者向けフォームの入力項目
相談者情報として、お名前、ふりがな、メールアドレス、電話番号、住所、連絡希望方法を入力します。希望日時は第1希望から第3希望まで自由記述で入力でき、相談内容として11分野（離婚・相続・債務整理・労働・刑事・交通事故・不動産・企業法務・消費者被害・近隣トラブル・その他）から選択のうえ、相手方の氏名・相談概要・緊急度を入力します。AILEXのアカウントは不要で、URLにアクセスするだけで入力できます。
