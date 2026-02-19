産業オートメーション市場が世界の製造業を急速に再形成している理由
スマート工場、ロボット拡大、人工知能主導制御システムが、接続型かつ高効率な生産環境への移行を加速している
産業生産は、知能化、接続性、適応性が基本要件となる新しい段階へと移行しています。産業オートメーション市場は2029年までに3,050億ドルを超えると予測され、年平均成長率9%で拡大しています。2029年までに5兆1,410億ドルに到達すると見込まれる機械産業全体の中で、産業オートメーションは総価値の約6%を占める見込みです。
この拡大は循環的回復ではなく、構造的変革を反映しています。オートメーションは現在、製造業およびプロセス産業における競争力、レジリエンス、精度の中核となっています。
アジア太平洋が成長を主導
アジア太平洋は2029年に最大の地域産業オートメーション市場になると予測され、1,196億8,400万ドル規模に達する見込みです。この地域は2024年の735億1,300万ドルから年平均成長率10%で成長すると予測され、主な要因は以下です：
・大規模スマート工場推進施策
・第4次産業革命技術の急速な導入
・強力な産業政策支援と資本投資
中国単独でも、2024年の416億8,700万ドルから2029年には673億2,800万ドルに到達すると予測されています。柔軟な製造需要、カスタマイズ能力需要、合併および買収による統合が成長を後押ししています。
ロボットがオートメーション拡大の中核
産業用ロボットは2029年に最大の構成分野となり、産業オートメーション市場の27%、816億8,300万ドルを占める見込みです。
導入は以下により支えられています：
・生産精度需要の増加
・人材不足によるオートメーション判断の加速
・中小企業における協働ロボットの拡大
・人工知能および機械視覚の進歩
・電子機器および自動車製造における強力な導入
ロボットは特殊装置ではなく、知能型生産システムの基盤要素となりつつあります。
企業システムと統合制御
企業資源計画プラットフォームは2029年に最大の制御システム分野となり、市場価値の25%、748億1,300万ドルを占める見込みです。
企業資源計画連動型オートメーションの成長は以下により促進されています：
・製造システムと業務システムの統合
・人工知能ベース予測および分析
・リアルタイム監視のためのクラウド移行
・製造実行システムおよび供給網プラットフォームとの統合
企業が業務全体をデジタル化するにつれ、企業資源計画の近代化はオートメーション投資と密接に結び付いています。
プロセス産業が産業需要を支える
プロセス産業は2029年に最大の最終用途分野であり、市場全体価値の22%、673億7,300万ドルを占める見込みです。
石油およびガス、化学、エネルギー分野におけるオートメーション導入は以下により支えられています：
・連続プロセス管理需要
・厳格な規制対応要件
・監視制御システムによる遠隔監視
・産業用モノのインターネットによる資産性能管理
・予知保全および高度分析
これらの産業は高い信頼性と運用安全性を必要とし、長期的なオートメーション需要を支えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342178/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342178/images/bodyimage2】
年平均成長率9%を支える構造的要因
2029年までの産業オートメーション市場の年平均成長率9%は、複数の要因により支えられています。
