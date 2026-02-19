一輪車競技の全国王者、枡形一輪車クラブ・星野成美＆佐藤光莉が語る「一本の車輪」に懸ける情熱。広告なしのメディア「NEXT STORIES」が、仕事や学業と両立し頂点を目指す彼女たちの軌跡を公開！
アスリートの挑戦を届けるWebメディア「NEXT STORIES（ネクストストーリーズ）」（運営：株式会社ライズインターナショナル）は、2026年2月16日、一輪車競技の全国大会グループ部門で総合優勝を果たした「枡形一輪車クラブ」の星野成美氏と佐藤光莉氏のインタビュー記事を公開いたしました。
■ 記事の概要：一本の車輪の上で、人生が重なった。
公園の遊びというイメージを覆す、スピードと表現力が融合した「一輪車競技」。
神奈川県川崎市を拠点に31年の歴史を持つ名門クラブで、キャプテンとしてチームを牽引する星野氏（公務員）と、春から保育士として働き始める佐藤氏（大学生）が、競技の魅力と「勝ち続ける組織」への想いを語ります。
社会人と競技の両立： 平日は仕事、週末は練習というハードな生活の中で、なぜ彼女たちは一輪車を続けるのか。
攻める演技で掴んだ日本一： ミスを恐れず、表現を追求することで手にした2025年全国大会総合優勝の舞台裏。
記事URL： https://nextstories.jp/hoshino_satou/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342146/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342146/images/bodyimage2】
■ 「NEXT STORIES」の独自性
本メディアは、過度なバナー広告を表示させない「1社メディアスポンサー方式」で運営されています。読者が競技者の物語に集中できる環境を整え、質の高いコンテンツを無料で提供し続ける、新しいメディアの形を目指しています。
配信元企業：株式会社ライズインターナショナル
配信元企業：株式会社ライズインターナショナル
