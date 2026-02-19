一輪車競技の全国王者、枡形一輪車クラブ・星野成美＆佐藤光莉が語る「一本の車輪」に懸ける情熱。広告なしのメディア「NEXT STORIES」が、仕事や学業と両立し頂点を目指す彼女たちの軌跡を公開！

一輪車競技の全国王者、枡形一輪車クラブ・星野成美＆佐藤光莉が語る「一本の車輪」に懸ける情熱。広告なしのメディア「NEXT STORIES」が、仕事や学業と両立し頂点を目指す彼女たちの軌跡を公開！