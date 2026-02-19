アニメ「DARK MOON -黒の月: 月の祭壇-」 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「AOW04 DM」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン『AOW04』との、アニメ「DARK MOON -黒の月: 月の祭壇-」※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342031/images/bodyimage1】
本機種「AOW04」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したオリジナルモデル。Bluetooth5.3、防水規格IPX4、AACコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応。高評価をいただいているCoClear振動板を本機でも採用しています。
本コラボレーションモデルは、「ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノア」の7モデル。充電ケース天面に作品タイトル、左右ハウジングに月モチーフと各キャラクターのアイコンを配置。音声ガイダンスは各キャラクターの新規録り下ろしボイスを搭載し、電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、各モデル計11ワードのオリジナルボイスを楽しめます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて2月20日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ2号店」にて、2月20日（金）15:00より販売開始致します。
※1 アニメ「DARK MOON -黒の月: 月の祭壇-」 INTRODUCTION
ENHYPENとコラボしたHYBEのオリジナルストーリーに基づいたウェブトゥーン『黒の月: 月の祭壇』がアニメ化！
『黒の月: 月の祭壇』は名門学校デセリスアカデミーで出会った転校生の少女との運命的な物語を描き、世界累計閲覧数2億ビュー※を記録した大ヒットウェブトゥーン。
ENHYPENは2020年に放送された超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生した7人組グローバルグループ。
2024年7月にリリースした2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』は初のトリプルミリオンセラーを達成し、韓国、日本、アメリカなど13都市21回公演で計32万7000人以上を動員、6月にリリースした6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』はENHYPEN通算3作目のダブルミリオンセラー作品に。彼らは現在進行中のワールドツアー「WALK THE LINE」をドーム、スタジアムのような大型公演会場で埋め尽くし、「公演強者」の地位を誇っている。
特に、K-POPボーイグループでデビューから最速で日本3都市ドームツアーを回った後、海外アーティストの中でデビュー後最速（4年7カ月）で日本スタジアム公演を開催するなど、全世界のENGENE（ファンダム名）と共に、記録更新を続けている。※2025年9月時点
■アニメ公式サイト：https://darkmoon-tba.com/
■アニメ公式X（@DARKMOON_TBA）：https://x.com/DARKMOON_TBA?lang=ja
【ワイヤレスイヤホン】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342031/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342031/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/DARKMOON_EARPHONE.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」
