暗号資産取引所プラットフォーム市場は、機関投資拡大とデジタル決済の普及の中で2029年までに1,470億ドルへ加速

暗号資産取引所プラットフォーム市場は、機関投資拡大とデジタル決済の普及の中で2029年までに1,470億ドルへ加速