暗号資産取引所プラットフォーム市場は、機関投資拡大とデジタル決済の普及の中で2029年までに1,470億ドルへ加速
年平均成長率27%で成長が予測される暗号資産取引所プラットフォーム市場は、デジタル決済、価格安定型暗号資産、企業導入の拡大により、金融インフラを再形成しながら急速に拡大している
暗号資産取引所プラットフォーム市場は、高成長段階に入っています。2029年までに1,470億ドルを超えると予測され、同年までに4兆7,552億ドルに到達すると見込まれる金融サービス産業全体の約0.3%を占める見込みです。
この拡大は、デジタル資産の機関投資化の進展、取引所プラットフォームの技術成熟、価値移転の方法における世界的構造変化を反映しています。
地域および国別リーダーシップ
北米は2029年に最大の地域暗号資産取引所プラットフォーム市場となり、618億6,500万ドル規模に達すると予測されています。この地域は2024年の176億8,400万ドルから年平均成長率28%で成長すると見込まれており、主な要因は以下です：
・スマートフォンおよびインターネット普及の拡大
・分散型台帳技術の採用拡大
・機関投資参加の増加
アメリカ合衆国は最大の国別市場となり、2024年の160億6,000万ドルから2029年には568億7,100万ドルへ、年平均成長率29%で成長すると予測されています。成長は以下により支えられています：
・価格安定型暗号資産および中央銀行デジタル通貨の出現
・上場投資信託承認および機関資金流入
・取引所インフラにおける技術革新
市場構造：中央集権型プラットフォームが依然優位
種類別では、中央集権型取引所が2029年に市場総価値の96%、1,405億9,600万ドルを占める見込みです。
中央集権型取引所が優位である理由：
・高い流動性と高速取引実行
・規制対応および本人確認と資金洗浄対策の統合
・法定通貨から暗号資産への入出金経路
・保管型ウォレットによる資産保護
・顧客サポートと初心者向け操作性
・機関投資レベルの取引環境
分散型取引所は成長を続けているものの、小売および機関双方にとって、中央集権型が主要な入口であり続けています。
収益モデル：現物取引が主導
現物取引は2029年に市場総価値の59%、871億4,300万ドルを占める見込みです。
現物取引成長を支える要因：
・即時資産所有
・透明な価格形成
・デリバティブ取引と比較した低複雑性
・取引ペアの拡大
・モバイル中心取引アプリの普及
・流動性統合ツールの高度化
現物市場は、暗号資産取引所プラットフォーム市場の基盤的収益源となっています。
暗号資産選好：ビットコインが中核を維持
ビットコインは2029年に取引活動全体の42%、620億600万ドルを占める見込みです。
ビットコイン中心取引を支える要因：
・機関投資および上場投資信託承認
・高いブランド認知
・インフレヘッジ資産としての認識
・取引所間の高流動性
・世界決済システムへの統合
ビットコインの優位性は、取引エコシステムにおける基軸資産としての役割を強化しています。
最終用途：商業利用が拡大
商業利用者は2029年に市場総価値の72%、1,058億4,900万ドルを占める見込みです。
企業需要を支える要因：
・金融機関および決済事業者による採用
・財務業務への分散型台帳技術統合
・国際送金用途
・機関向け取引連携機能および分析ツール
・規制枠組みとの整合性確保
取引所がインフラ提供者へ進化するにつれ、商業利用は市場規模を拡大させています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342177/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342177/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342177/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342177/images/bodyimage2】