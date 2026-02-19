レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 消磁システム市場は、高度な海軍防衛近代化を原動力に、2035年までに年平均成長率（CAGR）3.48％で9億5350万米ドル規模へ急拡大する見込み
消磁システム市場は、2025年に6億7,750万米ドルと評価され、2035年までに9億5,350万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は3.48%となっています。
デガウジングシステムは、特にコンピュータのハードディスク、カセット、その他の磁気ストレージデバイスにおいて、不必要な磁場を減少または排除するために不可欠です。これらのシステムはまた、海軍防衛において重要な役割を果たし、軍艦の磁気署名を減少させ、磁気機雷や敵の探知システムによる検出を難しくします。
市場の動向
推進要因：海軍防衛投資の増加
消磁システム市場は、世界的な防衛予算の大幅な増加により推進されています。多くの国々は、自国の海軍艦隊の更新と近代化に多額の投資をしています。デガウジング技術は、特に軍艦、潜水艦、パトロール艦の磁気署名を減少させるために海軍防衛にとって不可欠です。この技術により、船舶は水中機雷や敵軍による探知から守られます。アメリカ、中国、インドなどの大きな海洋的利益を持つ国々は、艦隊の更新を進めることでデガウジングシステムの需要をさらに加速させています。
さらに、地政学的緊張の高まりと海軍戦争におけるステルス能力の重要性の増大が、次世代のデガウジングシステムの統合を後押ししています。この傾向は予測期間を通じて市場成長を促進すると予想されます。
制約要因：高い導入コスト
その利点にもかかわらず、デガウジングシステムの導入にかかる高コストは依然として大きな課題です。これらのシステムには複雑な配線、電力供給、先進的な制御ユニットが必要であり、そのため大きな初期費用がかかります。さらに、既存の海軍艦艇にデガウジングソリューションを後付けすることは高額で、広範囲な改造が必要です。
商業船においては、コスト効率が最優先され、規制によって要求されない限り、先進的なデガウジングシステムの必要性が後回しにされることがよくあります。この財政的制約は、防衛予算が限られた新興経済国においては、採用を制限し、市場の成長可能性を制約する可能性があります。
主要企業のリスト：
● American Superconductor
● DA-Design Oy
● Dayatech Merin Sdn. Bhd.
● Depei International SRL
● ECA Group (Groupe Gorgé)
● IFEN S.p.a.
● L3Harris Technologies Inc.
● Polyamp AB
● Ultra Electronics Holdings (Cobham Limited)
● Wärtsilä Oyj Abp
機会：自動化の進展
自動化とデジタル制御技術の統合は、デガウジングシステム市場にとって大きな機会を提供します。リアルタイムで磁場補償を調整できる最新の自動デガウジングシステムは、運用効率を改善し、エネルギー消費を削減し、ステルス能力を向上させます。これらの革新により、デガウジングシステムは軍事艦艇および商業船にとって魅力的になります。
これらのシステムがコンパクトで軽量、そして自動化されるにつれて、より多くの船舶に導入しやすくなります。AIによる監視および適応型デガウジング技術は、これらの進展に投資する企業に競争力を提供すると期待されています。したがって、デガウジングシステムの自動化の進化は、市場の拡大に寄与するでしょう。
市場のセグメンテーションインサイト
ソリューション別：デガウジングソリューションの優位性
