EY新日本有限責任監査法人（東京都千代田区、理事長：松村 洋季、以下EY新日本）は、東京都と連携してスタートアップ支援に取り組む協定事業者として、ユニコーンやIPOを目指す女性起業家を支援する「女性起業家ユニコーン創出プログラム事業」を行っており、①「IPO実現ピークアタック」としてユニコーンやIPOを狙う女性起業家、および、②「起業ナレッジ・パラシュート」として将来のユニコーンを目指す初期ステージの女性起業家（学生、シード期）を対象に、事業成長に向けてのメンタリングや勉強会を提供しています。本事業の一環として、このたび、成果報告会を開催します。

本イベントでは、プログラム参加者によるピッチイベントやVC等によるセッションを実施いたします。

EY新日本はこれまで、成長を目指す女性起業家を支援し、事業の拡大や社会へのより大きな貢献を実現できるようアクセラレータープログラムを運営してきました。それらの実績とIPOに関する専門知識を生かして、女性起業家によるIPO等の増加を目指すとともに、東京を中心とした女性起業家コミュニティを形成し、現在活躍する女性起業家の知見が次世代の初期ステージの女性起業家へとつながることを目指しています。

本イベントの詳細は以下のとおりです。

【成果報告会】

2026年3月24日（火）17：30～21:00 ※開場17:00

TiB Tokyo Innovation Base (TIB)

■主なプログラム

1．ピッチイベント

2．パネルディスカッション

3．ネットワーキング

■ピッチイベント参加者

【IPO実現ピークアタック】

【起業ナレッジ・パラシュート】

■お申し込み

応募フォームよりお申し込みください。

globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_b3qlDC1DDzMIakm

イベントに関するお問い合わせ先

EY新日本有限責任監査法人 FAAS事業部（担当者：藤原、中村、河内）

E-mail: tokyo.wuc@jp.ey.com

EYについて

EYは、クライアント、EYのメンバー、社会、そして地球のために新たな価値を創出するとともに、資本市場における信頼を確立していくことで、より良い社会の構築を目指しています。 データ、AI、および先進テクノロジーの活用により、EYのチームはクライアントが確信を持って未来を形づくるための支援を行い、現在、そして未来における喫緊の課題への解決策を導き出します。 EYのチームの活動領域は、アシュアランス、コンサルティング、税務、ストラテジー、トランザクションの全領域にわたります。蓄積した業界の知見やグローバルに連携したさまざまな分野にわたるネットワーク、多様なエコシステムパートナーに支えられ、150以上の国と地域でサービスを提供しています。

All in to shape the future with confidence.

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。EYによる個人情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体が有する権利については、ey.com/privacyをご確認ください。EYのメンバーファームは、現地の法令により禁止されている場合、法務サービスを提供することはありません。EYについて詳しくは、ey.comをご覧ください。

EY新日本有限責任監査法人について

EY新日本有限責任監査法人は、EYの日本におけるメンバーファームであり、監査および保証業務を中心に、アドバイザリーサービスなどを提供しています。詳しくは、ey.com/ja_jp/about-us/ey-shinnihon-llcをご覧ください。