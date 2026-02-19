株式会社サンクユー、「SaaSの限界」を解決したEC-CUBE移行の成功事例を公開 ― カスタマイズ自由度とコスト最適化を実現したBtoB-EC事例4選 ―
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、SaaS型ECの「機能制約」「カスタマイズ限界」「コスト増」などの課題を、EC-CUBEへの移行によって解決したBtoB-ECの成功事例を4つ紹介するコラム「『SaaSの限界』はEC-CUBE移行で解決。カスタマイズの自由度とコスト最適化を実現したBtoB-EC成功事例4選」を公開しました。
本コラムでは、EC運営企業がSaaS型サービスで直面しがちな制約を洗い出し、EC-CUBEへの移行／リニューアルによって「自由度」と「コスト最適化」を同時に実現したプロジェクトの事例を具体的に解説しています。
■背景：SaaS型ECで増える成長の限界
SaaS型ECは立ち上げのしやすさや運用の手軽さから多くの企業に採用されていますが、BtoB特有の複雑な商習慣や高度な連携要件を満たすには限界があります。
以下のような課題が増える中で、
・顧客別価格・承認フロー等のカスタマイズ要件
・基幹システムや在庫システムとの連携
・特定業種特有の受発注ルール
・SaaS運用費用の増加による収益圧迫
企業担当者からは「SaaSでは対応できない」「自由度が足りない」という声が多く寄せられています。
本コラムでは、こうした課題に対してEC-CUBEへの移行／刷新が有効であることを、成功事例を通じて成果としての改善ポイント”から解説しています。
■コラムで紹介している4つの成功事例（＝問い合わせにつながるポイント）
事例(1)：複雑な顧客別価格・承認ルールの独自実装
標準機能では対応困難だった承認フローをEC-CUBEにてカスタマイズし、属人化を解消。
事例(2)：基幹システムとのAPI連携による受注自動化
SaaSでは実装できなかった双方向連携を実現し、入力工数・ミスを大幅に削減。
事例(3)：機能拡張自由度による業務効率化
定期発注・顧客専用機能・複数倉庫対応など複雑要件を自社仕様に最適化。
事例(4)：長期コスト最適化の実現
SaaSのランニングコストを抑制し、長期的なTCO改善に成功。
各事例では、移行時のポイント、効果測定、導入後の成果を明示し、「なぜEC-CUBEを選択したのか」「どのように成功したのか」を具体的に示しています。
■SaaSからEC-CUBE移行で得られる価値
・カスタマイズ自由度の大幅向上
自社に最適な受発注フロー・承認プロセス・価格体系を実装可能。
・基幹・在庫・CRMと高精度な連携
手動プロセスの削減とリアルタイムデータ連携を実現。
・長期コストの最適化
SaaSの累積コストを抑え、経営視点でのTCO改善を実現。
・競争力あるEC基盤の確立
改善スピード・施策実装の迅速性で競合に差を付ける設計が可能。
■コラムはこちら（全文）
「SaaSの限界」はEC-CUBE移行で解決。カスタマイズの自由度とコスト最適化を実現したBtoB-EC成功事例4選
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob_ec_with_flexibility_in_customization_and_cost_optimization/
■サンクユーのEC構築支援について
サンクユーでは、BtoB-EC の構築・移行・改善をトータルで支援しています。
特に、
・SaaS から EC-CUBE への移行・リニューアル支援
・EC-CUBE のカスタマイズ設計
・API 連携・基幹システム連携
・UX 改善・受注効率化設計
・導入後運用改善支援
など、複雑な商習慣に対応するECプロジェクトを多数サポートしています。
