株式会社サンクユー、「SaaSの限界」を解決したEC-CUBE移行の成功事例を公開 ― カスタマイズ自由度とコスト最適化を実現したBtoB-EC事例4選 ―

株式会社サンクユー、「SaaSの限界」を解決したEC-CUBE移行の成功事例を公開 ― カスタマイズ自由度とコスト最適化を実現したBtoB-EC事例4選 ―