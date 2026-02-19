日本ジャズの新たなプラットフォームDays of Delight(ファウンダー＆プロデューサー：平野暁臣)は、昨年12月のリリース以来好評を博している石若駿の最新アルバム『TEINE』のアナログ盤を2026年4月2日に発売します。





DODA-004『TEINE』jacket_analog_表面





本作は、日本の音楽シーンの最前線で活躍する異才ドラマー・石若駿が、市野元彦(ギター)、カノア・メンデンホール(ベース)という随一の実力をもつジャズプレイヤーとともにつくりあげた最新アルバム。石若駿の異才が生み出す唯一無比の音楽がアナログ・サウンドで登場します。









【Days of Delight ファウンダー＆プロデューサー 平野暁臣コメント】

石若駿のヴィジョンとビートがドライヴする3人の音楽は、似たもののないクリエイティブなもの。透明感のある高純度の音像が、美しく張りつめた空間のなかに造形されていきます。この無二のサウンドを、CD、ハイレゾとともにアナログでもお楽しみください。









【Days of Delight 公式サイト】

https://www.dod-jp.com









■ DODA-004 石若駿／市野元彦／カノア・メンデンホール『TEINE』





カノア・メンデンホール／石若駿／市野元彦





【演奏者】

石若駿 drums

市野元彦 guitar

カノア・メンデンホール bass





【収録曲】

Side I

1. Conversation and Confession

2. Mt.Teine

3. Arekara Ichinen

4. Sankanshion





Side II

1. Doodling

2. Lake Largo

3. April Fools

4. Room

5. Natsuyasumi

(2023年5月25日 東京録音)





DODA-004『TEINE』jacket_analog_裏面





【公式サイト】

https://www.dod-jp.com





【YouTube】

https://www.youtube.com/@daysofdelight6986/videos





【商品概要】

レーベル：Days of Delight

型番 ：DODA-004

JAN ：4582530660726

定価 ：4,500円(税込 4,950円)

発売日 ：2026年4月2日