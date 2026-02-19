日本ジャズ界の至宝・石若駿が紡ぎ出す珠玉のサウンド 最新アルバム『TEINE』のアナログ盤が4月2日に登場！
日本ジャズの新たなプラットフォームDays of Delight(ファウンダー＆プロデューサー：平野暁臣)は、昨年12月のリリース以来好評を博している石若駿の最新アルバム『TEINE』のアナログ盤を2026年4月2日に発売します。
本作は、日本の音楽シーンの最前線で活躍する異才ドラマー・石若駿が、市野元彦(ギター)、カノア・メンデンホール(ベース)という随一の実力をもつジャズプレイヤーとともにつくりあげた最新アルバム。石若駿の異才が生み出す唯一無比の音楽がアナログ・サウンドで登場します。
【Days of Delight ファウンダー＆プロデューサー 平野暁臣コメント】
石若駿のヴィジョンとビートがドライヴする3人の音楽は、似たもののないクリエイティブなもの。透明感のある高純度の音像が、美しく張りつめた空間のなかに造形されていきます。この無二のサウンドを、CD、ハイレゾとともにアナログでもお楽しみください。
【Days of Delight 公式サイト】
https://www.dod-jp.com
■ DODA-004 石若駿／市野元彦／カノア・メンデンホール『TEINE』
カノア・メンデンホール／石若駿／市野元彦
【演奏者】
石若駿 drums
市野元彦 guitar
カノア・メンデンホール bass
【収録曲】
Side I
1. Conversation and Confession
2. Mt.Teine
3. Arekara Ichinen
4. Sankanshion
Side II
1. Doodling
2. Lake Largo
3. April Fools
4. Room
5. Natsuyasumi
(2023年5月25日 東京録音)
【公式サイト】
【YouTube】
https://www.youtube.com/@daysofdelight6986/videos
【商品概要】
レーベル：Days of Delight
型番 ：DODA-004
JAN ：4582530660726
定価 ：4,500円(税込 4,950円)
発売日 ：2026年4月2日