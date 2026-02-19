インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、「モンスターハンターワイルズ 会津塗オルゴール」を販売開始いたしました。









世界的人気ゲーム『モンスターハンターワイルズ』と、日本の伝統工芸・会津塗が初のコラボレーション。

「モンスターハンター」シリーズを代表するモンスター、火竜「リオレウス」と雌火竜「リオレイア」が金彩蒔絵で神々しく浮かび上がる、絢爛豪華なオルゴールが誕生しました。





つややかな黒塗りのオルゴールボックスに、金彩蒔絵で施された『モンスターハンターワイルズ』のシンボルマークと、リオレウス＆リオレイアの姿。禁足地調査隊のエンブレムや作品の世界観をイメージしたフレームも煌びやかに表現されています。





内蔵の23弁オルゴールが奏でるのは、作品を象徴するメインテーマ曲「英雄の証」。

本品のために編曲された特別仕様で、豊かな音色が狩猟の思い出に浸る憩いのひとときを彩ります。





オルゴールは熟練職人が一点一点制作する、数量限定1000点のオフィシャルライセンスアイテム。

『モンスターハンターワイルズ』のロゴが箔押しされた特製ボックスに収め、エディションナンバー入りのギャランティカードが付属します。





2026年2月19日（木）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたします。

商品特設ページ：https://iei.jp/mh-orgel/









モンスターハンターワイルズ 会津塗オルゴール

オルゴールボックスの天面には、『モンスターハンターワイルズ』のシンボルマークを中心に、リオレウス＆リオレイアの姿をレイアウト。正面には禁足地調査隊のエンブレムが金色に輝きます。





鏡張りの見返しには、シンボルマークとリオレウス＆リオレイアのアイコンをデザイン。内部には火竜の炎をイメージした、赤のベルベット調の生地が敷き詰められ、お気に入りの装飾品や宝物を大切に守ります。





内蔵のオルゴールが奏でるのは、「モンスターハンター」のメインテーマ曲「英雄の証」。本品のために特別に編曲されたメロディが、23弁ならではの広い音域と豊かな音質でお楽しみいただけます。

オルゴールは、シリンダーなど内部の動きがご覧いただけるスケルトンタイプ。窓のアクリルガラスには、禁足地調査隊のエンブレムがデザインされています。





オルゴールは特製ボックスに収めてお届けします。

付属のギャランティカードには、限定1000点の証となるエディションナンバーが入ります。





■商品情報

商品名：モンスターハンターワイルズ 会津塗オルゴール

価格 ：64,800円（税込71,280円）

限定数：1000点

発売日：2026年2月19日（木）

お届け：2026年3月下旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/mh-orgel/

(C)CAPCOM





■商品仕様

材質 ：木製（MDF・カシュー漆塗装）、代用金、ガラス、アクリル、レーヨン等

サイズ（約）：幅19.5×奥行き12.2×高さ7.9cm

重さ（約）：725ｇ

オルゴールムーブメント：23弁

曲名 ：「英雄の証」

生産国：日本

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。





PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合ございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。