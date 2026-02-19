株式会社両備システムズ(本社：岡山県岡山市北区、代表取締役社長 松田 敏之、以下 当社)は、デジタル庁が書かないワンストップ窓口を目指して推進する「自治体窓口DX」の実現に向けて、自治体によるサービス選定のしやすさを目的として認定する「自治体窓口DXSaaS[サース]提供事業者(以下、提供事業者)」として認定されました。当社は令和7年度に引き続き2年連続の認定となります。





当社の「R-STAGE窓口DXサービス」は、「自治体窓口DXSaaS」に必須要件である4つの基本機能を搭載しており、対面窓口での“分かりやすさ”と“手戻りの少なさ”にこだわった機能と、自治体の様々な業務データとも柔軟に連携できる拡張性が強みです。2030年までに100自治体への導入を目指し、デジタル庁が推進する自治体窓口DXの実現に向けて貢献してまいります。





令和8年度「自治体窓口DXSaaS提供事業者」に認定





●背景

自治体の窓口業務においては、住民側が必要な手続きを把握しづらいことや、同一情報を何度も記入する手間など、住民の負担の大きさが課題となっています。また、職員側では、外国籍住民など多様な住民への対応、複雑化する制度運用への適応、業務の属人化といった組織的な課題が顕在化しています。





こうした課題を解消するために、デジタル庁は自治体窓口DXSaaSを整備し、自治体がシステム整備に要する負担を軽減することで、窓口の業務改革(BPR)を前提とした抜本的な改善を後押ししています。





当社は、自治体向けシステムの構築・運用に携わる中で、住民サービスの向上と職員の業務効率化の両立を目指して取り組んできました。提供事業者として国が求める基準に準拠したシステムを提供することで、全国の自治体窓口の業務改革に貢献し、住民と職員の負担軽減に寄与できると考えています。





「R-STAGE窓口DXサービス」概要





○自治体窓口DXSaaSとは

デジタル庁が定めた共通仕様に基づき、ガバメントクラウド上で提供する窓口DXに必要な機能をSaaSとして整備し、各自治体の目的に合わせて選択・導入できる仕組みです。「手続きガイダンス」「申請書作成」「マイナンバーカード利活用」「他サービスとのAPI連携」の4つの基本機能が必須となっています。









＜4つの基本機能＞

1. 手続きガイダンス機能：ライフイベントや基幹系業務システムのデータに応じた漏れのない手続き案内

2. 申請書作成機能：入力・連携情報を用いて関連申請書をまとめて生成、様式変更にも柔軟に対応

3. マイナンバーカード利活用機能：本人確認や自己情報の自動入力に対応

4. 他サービスとAPI等の連携機能：前方・後方連携に対応し、業務システムへの反映を効率化









●「R-STAGE窓口DXサービス」の特徴

○必要手続きの自動判定や申請書一括作成による窓口対応時間短縮

基幹系業務システムのデータ・ヒアリング内容をもとに必要手続きを自動判定し、案内漏れや手戻りを防止。複数の申請書をまとめて作成可能で、複雑なライフイベント手続きも迷わず漏れなくスムーズに進められます。





自動手続き判定や申請書一括作成のイメージ





○住民と職員の情報共有を円滑にするミラーリング機能

職員画面を住民用タブレットに表示し同じ画面を見ながら手続きが可能。設問単位での住民側への表示切替や多言語表示*も可能で、誰にとっても分かりやすい対面手続きを実現します。 *言語情報の提供が必要





ミラーリング機能と表示切替のイメージ





○高いメンテナンス性と自治体のニーズに合わせた柔軟なシステム導入

申請書式や手続き内容を職員が柔軟に調整できるメンテナンス機能を搭載。様々な業務データとの連携や付帯サービスもご提案できるため、ニーズに合わせたシステム導入が可能です。









●今後の展望

提供事業者として培った技術力と知見を活かし、2030年までに100自治体への導入を目指してまいります。システム導入にとどまらず、業務改革を含めた包括的なご提案で、自治体における窓口業務の改善と住民サービス向上により一層寄与してまいります。

また、今後はオンライン申請など、住民と自治体の多様な接点を支える総合プラットフォームサービスの提供を目指してまいります。





＜サービス紹介ページ＞

https://service.ryobi.co.jp/public_solution/gv-madoguchidx/









【株式会社両備システムズについて】

社名 ： 株式会社両備システムズ

本社所在地 ： 岡山県岡山市北区下石井二丁目10-12

杜の街グレースオフィススクエア4階

代表者 ： 代表取締役社長 松田 敏之

設立 ： 1969年12月

資本金 ： 3億円

事業内容 ： 公共、医療、社会保障分野および

民間企業向け情報サービスの提供

(システム構築、アウトソーシング事業)、

ソフトウェア開発、データセンター事業、

ネットワーク構築サービス、セキュリティ事業、

ハードウェア販売および保守サービス、

AI・IoTなど先端技術研究開発

コーポレートサイト： https://www.ryobi.co.jp/