ネスリーフ株式会社(所在地：東京都中央区、代表取締役：劉 怡成)は、自社ブランド「CIARA(シアラ)」より、フォーマルシーンに特化した新商品「CIARA フォーマルサブバッグ」を発売いたしました。本商品は、楽天市場をはじめとするCIARA各ショップにて販売するほか、卸販売にも対応しております。





詳細： https://item.rakuten.co.jp/nesleaf/bgfm26/

動画： https://www.youtube.com/watch?v=ar9zxhSOonQ





ブラック(無地)・ネイビー(無地)・ブラック(レース)





■開発の背景：A4サイズという言葉の「盲点」に着目

卒業式や入学式、お受験。ご家族の節目となる大切な場において、多くの親が抱える「バッグへの不満」がありました。それは、「A4対応」と書かれたバッグでも、実際に配布される「A4封筒(角2封筒)」を入れると、角が折れ曲がったり、上がはみ出してしまうという問題です。





ネスリーフ株式会社が展開するブランド「CIARA(シアラ)」は、こうしたフォーマルシーン特有の「あと数センチ」のストレスに着目。1mm単位のサイズ設計と、従来のサブバッグが見落としていた「音」や「色移り」への配慮を尽くした「CIARA フォーマルサブバッグ」を開発いたしました。





式典や学校行事に必要なアイテムを、上品に持ち運べるサイズ感





■他にはない「CIARA」4つのこだわり

1. 「角2封筒」を美しいまま持ち帰る、独自設計

式典や願書提出時に手渡される「角2封筒(240×332mm)」が、ストレスなく収まるサイズを追求しました。外見はフォーマルにふさわしいコンパクトさを維持しつつ、大切な書類を折らずに運べる「実用派」の設計です。





2. 静寂に寄り添う「静音内装」。あのカシャカシャ音を解消

面接会場や厳かな式典。ハンカチや筆記用具を取り出す際、バッグの内生地が立てる「カシャカシャ」という摩擦音は、意外と周囲に響くものです。本製品では、触り心地が良く、音の響きにくい上質な低騒音素材を採用。静かな場でもスマートな振る舞いをサポートします。





3. 大切なスーツを汚さない「色移り対策素材」と品質試験

せっかくの明るい色のスーツに、バッグの濃色が色移りしてしまうトラブル。QTECにて摩擦堅牢度検査を実施し、基準をクリアした素材のみを厳選しました。雨の日や長時間の移動でも、安心してお使いいただけます。





4. 職人の執念、凛とした佇まいを作る「生地の目」

フォーマルバッグの美しさは「直線」に宿ります。軽量なポリエステル素材を使用しながらも、生地の目を完璧に揃えて裁断・縫製。少しの歪みも許さない職人のこだわりが、自立する安定感と、一目で上質とわかるシルエットを生み出しています。





A4サイズに対応した、安心のサイズ設計





■商品仕様詳細

商品名 ： CIARA フォーマルサブバッグ

販売価格： 無地：2,780円(税込)、レース：2,980円(税込)

重量 ： 約155g

サイズ ： 横25cm×縦35cm×マチ12cm(角2封筒収納可能)

特長 ： 撥水加工、マグネットボタン付、内ポケット2種(ファスナー付含む)

カラー ： ブラック(無地)、ネイビー(無地)、ブラック(レース)

販売場所： CIARA楽天市場店( https://item.rakuten.co.jp/nesleaf/bgfm26/ )









■ブランド「CIARA(シアラ)」について

ママとキッズの生活に寄り添い、機能の力で日々の課題を解決するライフスタイルブランドです。「あと少し、ここがこうだったら」という家族の生の声から生まれる商品は、実用性と品質を徹底的に追求。機能性があるからこそ生まれる心の余裕を、すべてのママにお届けします。









■会社概要

商号 ： ネスリーフ株式会社

代表者 ： 代表取締役 劉 怡成

所在地 ： 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町4-5-1 日東本石町ビル4F

設立 ： 2013年9月

事業内容： 雑貨商品の企画・製造・輸入・販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.nesleaf.com

CIARA(シアラ)楽天市場店： https://www.rakuten.co.jp/nesleaf/