東武百貨店 池袋本店では2月26日(木)から3月3日(火)までの6日間、第46回「大鹿児島展」を開催します。食と工芸を合わせ約87店舗が集結。注目は鹿児島県産の食材を使用したグルメ！小田牛のすき焼きとステーキの食べ比べが出来る肉弁当や、茶ぶりや茶鯛、黒まぐろなどを使った海鮮弁当、安納芋を使用したスイーツまでバラエティ豊かに展開します。

そのほか、一番茶の荒茶生産量が初めて日本一※となったお茶の名所である鹿児島の知覧茶や抹茶を使ったスイーツ、会場で楽しめるラーメンや焼酎Bar、ご当地グルメなど幅広く鹿児島の魅力をご紹介します。





※出典：農林水産省「作物統計調査 令和7年産一番茶の摘採面積、生葉収穫量及び荒茶生産量」









◆鹿児島県産の食材を使用したグルメ！ 肉、海鮮、スイーツ





黒毛和牛専門農場小田畜産





小田牛(黒毛和牛)

＜東武限定品＞＜実演＞

【黒毛和牛専門農場小田畜産】

「ロースすき焼＆ランプステーキ弁当」

3,501円(1折) 《各日販売予定50点》

赤身とサシのバランスがよい黒毛和牛ロースのすき焼きと、旨味溢れるランプステーキの食べ比べ弁当。





TAGIRUBA





茶ぶり・茶鯛・奄美の黒まぐろ・霧島サーモン

＜東武限定品＞＜実演＞

【TAGIRUBA】

「鹿児島海宝弁当」

2,970円(1折)《各日販売予定50点》

お茶を混ぜ込んだエサで育てた茶ぶりや茶鯛、奄美の黒まぐろ、霧島サーモンなど鹿児島の海鮮を一折で楽しめる弁当。





くりおのくらし





安納芋(さつまいも)

＜初出店＞＜東武限定品＞＜実演＞

【くりおのくらし】

「種子島産の安納芋を使った大学芋パイ」

650円(1個)《各日数量限定》

蜜のようにとろける安納芋の香ばしいペーストに甘じょっぱい大学芋を重ね、香りと食感が調和したパイ。





Dining 萬來





鹿児島黒豚

＜東武限定品＞＜実演＞

【Dining 萬來】

「四種の彩り肉づくし弁当」

2,700円(1折)《各日販売予定30点》

黒豚の角煮、黒毛和牛ステーキ、豚しゃぶ、鶏の炭火焼きをのせた4種のお肉の味わいを楽しめる東武限定弁当。





桜島灰干し家せいせん





首折れさば

＜東武限定品＞＜実演＞

【桜島灰干し家せいせん】

「桜島灰干し熟成海鮮弁当」

2,592円(1折)《各日販売予定30点》

鹿児島県産の「首折れさば」が主役。しっとり食感で旨味が凝縮した桜島灰干しの海鮮弁当。





芋モンブラン農園工房





コガネセンガン(さつまいも)

＜初出店＞

【芋モンブラン農園工房】

「芋モンブラン ほろ雪」

1,381円(4個入)《各日数量限定》

東京初出店！自家栽培の白いさつまいも「コガネセンガン」を使ったほろ雪のような新食感芋モンブラン。









◆鹿児島県産のお茶を使ったスイーツ！

一番茶の荒茶生産量が初めて日本一となった鹿児島！そんなお茶の名所、鹿児島のお茶を使ったスイーツを展開します。





天文館むじゃき





＜東武限定品＞

【天文館むじゃき】

「抹茶白玉金時〈鹿児島茶使用〉」

イートイン1,650円(1杯) 《各日販売予定50点》

自家製ミルクに濃いめの抹茶シロップをかけ、鹿児島茶のパウダーでビターに仕上げた一杯。





芋蔵





＜東武限定品＞

【芋蔵】

「鹿児島お茶目な芋パフェ」

イートイン1,100円(1個)《各日販売予定50点》

紅はるかプリンに紅はるかソフト、スイートポテトや鹿児島茶を使った大学芋やホイップクリームをトッピングした東武限定特製パフェ。





SHIROYAMA HOTEL kagoshima





＜東武限定品＞

【SHIROYAMA HOTEL kagoshima】

「知覧茶ミルクフラワー」

751円(1個)《各日販売予定50点》

定番ミルクフラワーパンに鹿児島の知覧茶を練り込みました。ミルクの濃厚な甘さのあとにお茶の風味と香りが余韻を残すおいしさ。





かるかん元祖 明石屋





【かるかん元祖 明石屋】

「喫茶香」216円(1個)

香り高くコクのある鹿児島の茶葉を生地と餡の両方に使用。鮮やかな抹茶色の生地で練乳を練りこんだまろやかな抹茶餡を包みました。









◆ラーメンや本格焼酎を楽しめるイートイン





TAKETORA





＜東武限定品＞

【TAKETORA】

「薩摩とんこつスペシャル」

イートイン1,430円(1杯)《各日数量限定》

黒豚の旨味たっぷりのスープに、トッピングには鹿児島県産の黒豚しゃぶしゃぶ、鶏のミンチ、指宿産の最高級鰹節本枯節の中でも珍しい、一本釣りの本枯節を使用。





TAGIRUBA





＜東武限定品＞

【TAGIRUBA】

「鹿児島焼酎3種飲み比べ」

イートイン1,100円(焼酎30ml×3杯)

茶ぶりお刺身

イートイン660円(3切)

鹿児島名物の焼酎の飲み比べとおつまみを楽しめるBar。鹿児島知覧茶を使った焼酎もご用意しています。





［マグロ解体ショー］

日時：2月27日(金) 午後3時

場所：8階催事場 TAGIRUBA

※解体ショー開催中は焼酎Barはご利用いただけません。









◆ご当地グルメも！





薩摩蒸氣屋





【薩摩蒸氣屋】

「かすたどん」

141円(1個)

鹿児島県産の卵を使ったカスタードクリームをふんわりスポンジで包み、とろりとソフトな風味が特徴の蒸し菓子。





高浜蒲鉾





【高浜蒲鉾】

「さつま揚げ詰合せセット」

1,620円(1パック)

白身魚を主原料に鹿児島地方独自の地酒を練り込み、まろやかな味の食感が味わえます。









［かごしま茶体験コーナー］

日時：2月27日(金)午後1時～午後5時

2月28日(土)～3月1日(日)各日午前11時～午後5時

場所：8階催事場 (公社)鹿児島県茶業会議所









※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召上がり(イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。

※写真はイメージです。

※2月16日(月)時点の内容です。

※一部鹿児島県産以外の素材を使用している場合がございます。

※売切れの際はご容赦ください。









＜第46回「大鹿児島展」概要＞

場所 ：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約410坪)、地下1階3番地コンコース

店舗数 ：約87店舗

期間 ：2026年2月26日(木)～3月3日(火)

営業時間：8階催事場 午前10時～午後7時／地下1階3番地コンコース 午前10時～午後8時

主催 ：鹿児島県、(公社)鹿児島県特産品協会