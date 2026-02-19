インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」( https://www.qoo10.jp/ )を運営するeBay Japan合同会社(本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン)は、2026年2月27日(金)17時から開始するQoo10最大の楽しいショッピング祭り「メガ割」に合わせて、新CM「いまだ、メガ割」篇を2月23日(月・祝)より全国で放映開始いたします。





本CMでは、「Qoo10の案内人」である川口春奈さんと、「Qoo10の等身大ユーザー代表」の清原果耶さんが、初共演を果たしました。

今回のCMの舞台では、前回までの「来たぞ、メガ割」篇の世界を抜け、Qoo10に出店しているお店が立ち並ぶ、活気あふれる街へ。そこで川口さんと清原さんは出会います。2人が「いま、欲しいアイテム」や「いま、トレンドのアイテム」など“いま”を見つけながらショッピングを満喫する姿は、視聴者のメガ割への期待感を一気に高めるものとなっています。





また、撮影後のインタビューでは、初共演となるおふたりに「お互いの印象」や「いま、ハマっていること」など、まさに“いま”しか聞けない話を伺いました。本CMと併せて、こちらのインタビューもぜひお楽しみください。









■「いまだ、メガ割」篇TV-CMストーリー





音楽が始まると、カメラは活気あふれる街をローアングルで捉え、個性豊かな店舗の巨大オブジェが印象的な世界観を演出します。街は“いま”Z世代に注目されている最新トレンドをイメージ。ネオンが彩る未来感のあるスタイリッシュなECモール空間です。

そこへ清原さんが「来たぞー、メガ割！」とワクワクした声で登場。続いて川口さんが「Qoo10へ、ようこそ！」と手を広げて清原さんを迎え入れ、「ここに“いま”が集まっている♪」と、Qoo10のマップでこの場所を紹介し、導いていきます。

案内される清原さんは、「インナービューティー」カテゴリーを扱う店舗へ。そこに並ぶゼリーサプリメント等のアイテムを見て、「いま、Qoo10のランキングにある！」と目を輝かせます。

ショーウィンドウ越しに見える清原さんに、川口さんが「いま、リピ確(リピート確定)なのはこれ！」と、おすすめアイテムを紹介。続いて清原さんが「いまだけ、限定Qonly(キューオンリー)！」と、Qoo10でしか買えない限定企画商品に気づき、さらにテンションが高まっていきます。

「いま」が集まるQoo10の世界に、ワクワクする2人。案内人の川口さんは少し得意げな様子で、清原さんはお買い物に満足した表情を浮かべながら商店街を闊歩。「いま欲しいもの」「全部まとめて」とリズミカルに口ずさみます。そして「いまだ、メガ割」の文字とともに商店街を抜けていき、最後は「最大20％OFFメガ割」のメッセージでCMは締めくくられます。









■TV-CM動画撮影エピソード





川口さんと清原さんは「おはようございます！よろしくお願いします！」と元気に現場スタッフに挨拶し、スタジオに登場。CMの構成や撮影内容について説明を受け、青とピンクの衣装が華やかな印象を与える中、撮影がスタートしました。

撮影中、清原さんがセリフを間違えてしまった際には、川口さんが「大丈夫だよ」と優しくフォローする一面が見られ、スタジオには温かい雰囲気が広がりました。撮影の合間には、偶然にもお二人の誕生日が近いことが判明し、スタッフからサプライズでお誕生日ケーキのプレゼントがあり、驚き喜ぶお二人の姿が印象的でした。

監督からの依頼にもすぐ対応し、撮影は予定より早く終了。撮影終了後には、川口さんと清原さんへ花束のプレゼントが贈られ、「ありがとうございます！」と内側からキラキラと溢れる笑顔で、和やかなムードのまま撮影は終了しました。









■撮影後インタビュー(一部抜粋)





Qoo10_インタビュー





Q. 撮影お疲れさまでした。CM撮影を終えての率直な感想をお願いします。

＞川口さん：凄い壮大なセットで、Qoo10メガ割のお祭りのようなシチュエーションで清原さんとご一緒できたのが、どんな風になるんだろうな？って想像しながらやりました。楽しかったです。

＞清原さん：まさか、Qoo10の世界観で、川口さんとお会いできる日がくるとは夢にも思っていなかったので、凄く嬉しかったです。





Q. お2人は初共演になりますが、共演されてみてのご感想をお聞かせください。

＞川口さん：私はいつも一人で撮影してたので、素直に一緒に撮影できたのが嬉しかったです。いつも拝見しているので、人見知りなんですけど、楽しかったしお会いできて嬉しかったです。

＞清原さん：私もずっとQoo10のCMを川口さんがやられていたのを見てきていたので、光栄だなと思いました。途中セリフを私が噛んでしまう場面とかがあったんですけど、「大丈夫だよ！」って言ってくださったので、優しい！と思いながら撮影させていただきました(笑)





―それ以外に、本日おふたりで話されたことはありますか？

＞清原さん：いろいろな話を！(笑)

＞川口さん：みずがめ座一緒だね！とかね

＞清原さん：そう！

＞川口さん：ケーキでお祝いしていただいて、”誕生日が近い”ってことが判明しましたので！嬉しかったです。





Q. 「いまだ、メガ割」篇のCMでは「いま」というワードがたびたび出てきましたが、「いま」のご自身のトレンド(ハマっている)や「いま」視聴者の皆さまへ共有したいことはありますか？

＞川口さん：恋愛リアリティーショーを、今まで全く通ってこなかったし、見たことが無かったんですけど、とことんハマっているというか、家に帰ってポチってつけるのが、気づいたら楽しみになってるな～と今思いました。

＞清原さん：おにぎりです！おにぎりにハマってて(笑)

＞川口さん：作るの？

＞清原さん：作ったりもするし、買ったりもするんですけど、いろんなおにぎりを食べることにハマってます(笑)





Q. CMでは、お2人が楽しくショッピングをするシーンが描かれています。そこで、今お2人が買おうかな、と気になっているものはありますか？

＞川口さん： お風呂あがって濡れた体のまま乗れる”ヘルスメーター”みたいな、体重計？体重のみならず、体のいろんな数字が出て、めっちゃいいな～と思って！そのまま乗れて、しかもバスマット化しているのが実用的で、最新っぽかったのでちょっと気になってました。

＞清原さん：冬が来るたびに検討するのは”こたつ”ですね。

＞川口さん：でも結局買わないんだよね～

＞清原さん：買わないんですよね～「買うと動けなくなるよ」って知り合いから…。毎年毎年「ほしいな～寒いしな～」と思いながら、買えずにいます。今年はどうなることやら…という感じですね。





Q. CMのなかで、全力でメガ割を楽しむシーンがとても印象的でしたが最近、全力で取り組んだことがあれば教えてください。

＞川口さん：水回りの掃除を全力で取り組みました！水回りのお風呂、お手洗い、洗面台のシンクとか…汗だくになりながらこすって(笑)プロの方にお願いするのもいいんですけど、「負けだ！」と思いながら(笑)それをやったら負けだし、それに慣れると良くないと思って…自分でやりました。年末に頑張りましたね！

＞清原さん：最近、モンステラの植え替えをしました！ずっとしようしようって思っていたんですけど、なかなかできていなくて。そろそろ葉っぱが可哀そうだなと思って、休日に頑張って植え替えました。









■TV-CM概要

《TV-CM》

タイトル ： Qoo10「いまだ、メガ割」篇(15秒/30秒)

放映開始 ： 2026年2月27日(金)～

放映エリア： 全国

出演者 ： 川口春奈、清原果耶





《YouTube》

Qoo10公式YouTubeチャンネルではCM動画を先行公開します。

CM動画公開先30秒＆メイキング＆インタビュー： https://youtu.be/Ha0rxhoM0OY





公開日時：2026年2月23日(月・祝)～





《上記以外の放映媒体》

Web広告、CM特設サイト、公式YouTubeチャンネル、SNS広告、電車内サイネージ広告、列車内での中吊り広告









■出演者プロフィール

川口春奈(かわぐち はるな)

所属：研音。1995年2月10日生まれ。長崎県出身。2007年、雑誌「ニコラ」のオーディションでグランプリを獲得し、同年モデルとしてデビュー。近年の主な出演は、映画「聖地X」(21年)、ドラマ「極主夫道」(20年)、「教場Ⅱ」(21年)、「着飾る恋には理由があって」、大河ドラマ「麒麟がくる」(20-21年)などがある。2021年12月31日放送の「第72回NHK紅白歌合戦」の司会を務める。自身のYouTube「はーちゃんねる」の登録者数は150万人を超えるなど、多岐にわたって活躍中。





川口春奈さん





清原果耶(きよはら かや)

大阪府出身。2015年NHK連続テレビ小説「あさが来た」で俳優デビュー。

2021年度前期、連続テレビ小説「おかえりモネ」にヒロインとして出演。映画「護られなかった者たちへ」で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞。舞台「ジャンヌダルク」で読売演劇大賞杉村春子賞を受賞。近年では、映画「青春18×2 君へと続く道」「碁盤斬り」、「片思い世界」、ABCテレビ「マイダイアリー」、2025年7月期TBS火曜ドラマ「初恋DOGs」、Netflixシリーズ「イクサガミ」に出演。シアタートラムにて上演の舞台「レディエント・バーミン」への出演を控える。





清原果耶さん





■メガ割について

【メガ割とは】

Qoo10最大のショッピング祭り「メガ割」は、2019年9月10日(キューテンの日)を起点に、年に4回開催しています。2019年11月からはイメージキャラクターとして川口春奈さんを起用したTVCMを放映し、様々な世界観をお届けしてまいりました。Qoo10は今後も、楽しさを仕掛け、喜びを届ける総合ショッピングモールとして、お客様ニーズにあわせた魅力ある商品を豊富に取り揃え、より多くの方に快適な買い物体験を提供してまいります。





2026年2月27日(金)17時から3月12日(木)に、Qoo10最大のショッピング祭り「メガ割」を開催します。期間中、「メガ割」対象商品が最大20％OFF(最大1万円引き)になるクーポンを発行し、定番商品から話題の新商品まで数多くの品揃えで、お得に商品をご購入いただける独自のショッピング体験をご提供します。









■Qoo10の「インナービューティー」について

Qoo10は、体の内側から美しくをテーマにしたインナービューティーの特集ページを2025年の8月にオープンしました。健康飲料や美容サプリ、ダイエット食品、栄養補助、デンタルケア、衛生グッズの6つのジャンルの商品中心に販売。毎週木曜日に商品を更新し、木・金曜日には48時間限定のタイムセールも開催し、特に人気ブランドや新商品をお得な価格でご提供しています。





Qoo10 インナービューティーCM





インナービューティーURL： https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=353423









■Qoo10 ONLYについて

【Qoo10 ONLYとは】

「Qoo10 ONLY」は、各ブランドとQoo10が共同企画し、人気アイテムだけを詰め込んだスペシャルBOXや人気ブランドのアイテムをセットにした、限定のお得な商品です。スキンケアからポイントメイク、ヘアケア、ボディケアまでオリジナリティあふれた商品を、お求めやすい価格で購入できます。









■eBay Japan合同会社について

本社所在地 ： 東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業内容 ： インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

「Qoo10」URL： http://www.qoo10.jp/





eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10(キューテン)」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティー・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー(売り手)は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー(買い手)は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。





※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。





