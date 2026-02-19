JR東日本高崎支社は「温泉文化」のユネスコ無形文化遺産登録をめざす「群馬 LOVE ONSEN」プロモーションの一環として、台湾をはじめとするインバウンドおよび東京駅をご利用になるお客さまに向けて群馬の「温泉文化」の魅力を発信するイベント「群馬温泉文化旅遊 in 東京站」を開催します。





会場は、JR東京駅地下1階改札内「グランスタ東京」内のイベントスペース「スクエア ゼロ」。県内温泉地の紹介に加えて、群馬ならではの伝統文化の体験や、温泉王国らしい名産品の数々を購入いただける内容となっています。









■開催日時

・2026年2月20日(金) 13：00～20：00

・2026年2月21日(土) 11：00～20：00

・2026年2月22日(日) 11：00～18：00









■群馬の「温泉文化」プロモーション

「温泉王国ぐんま」の代表的な7つの温泉地や温泉文化について、展示パネルや動画放映を通して紹介します。温泉と共に雪が堪能できる群馬の温泉地の魅力やその伝統について知ることができます。





(1)自然が生み続ける湯量、日本一『草津温泉』





(2)歴史を刻む石段街『伊香保温泉』





(3)大河の源流を抱く水源郷『みなかみ18湯』





(4)心身を整える湯治の里『四万温泉』





(5)硫黄成分含有量日本一『万座温泉』





(6)温泉マーク発祥の地『磯部温泉』





(7)神話が現代に語り継がれる『老神温泉』





各温泉地へのアクセスなど詳細情報はこちらから

https://media.jreast.co.jp/articles/5069





趣も泉質も異なる多様な温泉地を有する『温泉王国ぐんま』では、心も身体も芯からあたたまる特別な時間をお過ごしいただけます。









■群馬の伝統工芸品「卯三郎こけし」絵付け体験





こけし絵付け体験





職人が削り出した木地こけしの中から好みの形を選び、まず下絵を描いてから絵の具で色をつけていきます。木目の表情を活かしながら、自分だけのオリジナルこけしを仕上げる工程を通じて、群馬の伝統文化や風習の魅力に自然と触れられる内容です。





開催日：2月20日(金)～2月22日(日) 各日実施

料金 ：1,500円/回(税込)

※数量限定実施のためお早めの参加がおすすめです。





完成したこけしはお持ち帰りいただけるため、旅の思い出にもインテリアとしてもお楽しみいただけます。









■カラフルな高崎だるまや群馬名産品の販売





TOKYOLOLLIPOPダルマ





クリエイティブブランド「TOKYO LOLLIPOP」と連携し、高崎だるまの産地である群馬県高崎市の生産工場と提携して制作された、カラフルでポップなオリジナルだるまを販売いたします。日本の伝統・風習・カルチャーを現代の感性で再構築したデザインが特徴でインテリアにも取り入れやすいアイテムです。

さらに、「湯の花饅頭」や「焼きまんじゅう」、「注染手ぬぐい」や「こけし」など、どなたにも幅広くお楽しみいただける群馬の名産品を取り揃えて販売します。





群馬の名産品





■「ぐんまちゃん」や「スノークイーン・オブ・ぐんま」もやってくる！

1 ぐんまちゃん

群馬県宣伝部長としておなじみのキャラクター「ぐんまちゃん」とのグリーティングイベントを開催します。





開催日時：2月22日(日)

・13：30～(約15分)

・15：30～(約15分)





2 スノークイーン・オブ・ぐんま

「スノークイーン・オブ・ぐんま」が、群馬のウィンターシーズンの楽しみ方や、温泉地周辺の見どころなどを、現地情報を交えながら紹介します。





日時：2月21日(土) 11：00～18：00





他にもイベントの詳細は、こちらのサイトにアクセスいただきトップに貼られたバナーよりお進みください。

https://yukemuri.gunma-kanko.jp/gunma-loveonsen/





『温泉王国ぐんま』のアツアツな魅力に出会える3日間、東京駅で皆様のお越しをお待ちしております。