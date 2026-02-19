《医師・歯科医師・薬剤師向け》無料オンラインセミナー3/1(日)朝10時開催『発達障害とミネラルの関連について』尾都野 信子先生(医療法人淳信会 / 理事)
セリスタ株式会社(所在地：東京都千代田、代表取締役：伊藤 承正)は、2026年3月1日(日)に、尾都野 信子先生(医療法人淳信会 / 理事)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『発達障害とミネラルの関連について』を開催します。
33-5見どころ
◇見どころ/主な学習のポイント◇
■『発達障害とミネラルの関連について』
尾都野 信子先生 / Dr. Nobuko Ozuno
医療法人淳信会 / 理事
株式会社グリーンハート / 代表
1)子どもの発達障害の現状
2)ミネラルと発達の関係
3)子どもの発達が気になったなら…ミネラルヘルス(R)
※キーワード：子どもの発達、ミネラル
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kF2JCvmbTve3CGJXQtRm5g#/registration
◇講師紹介◇
尾都野 信子先生 / Dr. Nobuko Ozuno
医療法人淳信会 / 理事
株式会社グリーンハート / 代表
《ご経歴》
医療法人淳信会理事／株式会社グリーンハート代表
医学博士、日本リウマチ学会認定リウマチ専門医、日本内科学会認定内科医、抗加齢学会専門医、産業医、米国コロラド州NTI（Nutrition Therapy Institute)認定栄養コンサルタント
藤田保健衛生大学(現・藤田医科大学)卒業後、付属大学病院で臨床研修。
その後リウマチ・膠原病内科へ入局。臨床、研究、学位取得。
自身の体調不良を食事や生活習慣の改善によって克服した経験をもとに、酵素体質チェックやオリゴスキャンなどを用いて『消化吸収を調えてミネラルバランス改善』をコンセプトに診療を行う。
株式会社グリーンハートでは、ミネラルへルス(R)の普及・啓発とともに、ヘルスケア／ウェルネス関連商品のエビデンス構築をサポートする『魅せるエビデンス』を展開。ヘルスケア市場が安心して健康維持・予防・未病ケアに取り組めるフィールドとなるように、大学や研究施設と連携し、基礎研究から臨床研究まで伴走する。
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
■番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 33 Stage 5
■開催日時 ：2026年3月1日(日) 10:00～12:00
■開催形式 ：Zoomオンラインセミナー
■プログラム：10:00～オープニング・主催者挨拶
10:20～『発達障害とミネラルの関連について』
尾都野 信子先生 / Dr. Nobuko Ozuno
医療法人淳信会 / 理事
株式会社グリーンハート / 代表
12:00～エンディング
■参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
■対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
■定員 ：1,000人
■お申込み方法：下記リンクよりご登録ください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kF2JCvmbTve3CGJXQtRm5g#/registration
■企画・主催：セリスタ株式会社
Tel ： 03-3863-1003
E-mail： info@selista.jp
■Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp
是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。
【会社概要】
社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.
所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F
URL ： https://www.selista.jp/
代表取締役： 伊藤 承正
事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売
サプリメントの開発・販売
経営コンサルティング