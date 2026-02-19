兵庫県明石市の明石公園内にあるカフェ＆レストラン『TTT』では、2025年3月20日（金・祝）より、BBQの提供を開始します。桜の名所として親しまれる明石公園は、四季折々の緑が広がる市民の憩いの場。TTTのテラス席からは明石城の櫓を望むことができ、家族やグループ、犬同伴でも利用できるBBQを、開放感ある景色の中で楽しめます。

■ 明石駅から近く、家族で過ごしやすい公園内BBQ

TTTのBBQは、明石公園の散策やレジャーのあとにも立ち寄りやすく、特別な準備をしなくても楽しめます。店舗周辺には芝生が広がり、お子さまを見守りながら大人も落ち着いて過ごせるのは、公園内ならではの魅力です。明石駅からも徒歩約5分と、利用しやすい立地です。

■ 手ぶらでも楽しめる、選べるBBQプラン

BBQは、利用シーンに応じて選べる2種類のプランを用意しています。いずれのプランも、手ぶらで気軽に楽しめるほか、食材や飲み物の持ち込みにも対応しています。予約は利用当日の2日前まで可能です。

TTT BBQプランA 3,500円（税込）

公園での散策や気軽な集まりにも利用しやすい、TTTのスタンダードBBQプランです。前菜感覚で楽しめるブルスケッタを添え、牛ロースと但馬鶏を中心に、親しみやすくバランスの取れた内容に仕上げました。明石公園という開放的なロケーションの中で、気軽にBBQをお楽しみいただけます。※写真は4人前です。お飲物は含まれません。

TTT BBQプランB 4,700円（税込）

お肉の満足感に加え、海鮮の味わいも楽しめる充実のBBQプランです。牛サーロインや但馬鶏、骨付きソーセージに加え、赤海老や殻付きホタテ、焼き野菜を組み合わせ、幅広い世代で楽しめる構成としました。公園で過ごすひとときを、少しだけ特別な食事の時間へと広げます。※写真は4人前です。お飲物は含まれません。

■ 犬と一緒に過ごせる、公園内カフェのBBQ

明石公園を散歩する犬と一緒に利用できる点も、本BBQの魅力のひとつです。犬同伴で食事を楽しめる場所が限られる中、愛犬とともに同じ時間を過ごせる環境を整えています。散歩の途中や公園でのひと休みに、犬と一緒に立ち寄れるBBQとして、公園での過ごし方の幅を広げます。

■ 店舗情報

《店舗名》カフェ＆レストラン「TTT」《所在地》兵庫明石市・明石公園1－27《アクセス》明石駅より徒歩約5分《BBQ提供開始日》2025年3月20日（金・祝）《BBQ利用時間》11：00～21：00※最終入店18：00※いずれも 最大3時間利用可能

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%85%B5%E5%BA%AB%E6%98%8E%E7%9F%B3%E5%B8%82%E3%83%BB%E6%98%8E%E7%9F%B3%E5%85%AC%E5%9C%921%EF%BC%8D27

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社バーベキューアンドコー〒673‐0016 兵庫県明石市松の内2‐2https://bbqandco.jp/広報室：大角（おおすみ）TEL：078-927-6660E-mail：pr@bbqandco.jp