24時間ジム「エコフィット24」を展開するエーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）は、2026年3月2日（月）、愛知県長久手市作田に全国46店舗目となる「エコフィット24 尾張旭店」をオープンいたします。

エコフィット24 長久手店は、月額2,980円（税込3,278円）という手頃な価格設定と、マシン総数40台以上の充実したトレーニング環境を両立した、24時間・無人型フィットネスジムです。

「エコフィット24」は現在、会員数3万人を突破し、100店舗展開を目標に全国各地で出店を拡大しています。今後も、無理なく運動を継続できる環境づくりを通じて、フィットネスをより身近な存在へと広げてまいります。

全国46店舗目、長久手市初出店の24時間ジムが作田に誕生

エコフィット24 長久手店は、全国46店舗目となる出店であり、長久手市では初の展開となります。地下鉄東山線「藤が丘駅」エリア、リニモ「はなみずき通駅」から車で約3分、名古屋インターおよびグリーンロード近くという好アクセスの立地にオープンします。

主要道路に近く、通勤・通学や日常の移動動線の中でも立ち寄りやすい環境にあり、早朝や深夜、仕事帰りやスキマ時間など、ライフスタイルに合わせて利用できる24時間フィットネスジムです。

月額2,980円（税込3,278円）という始めやすい価格に加え、契約縛り・違約金なしのシンプルな料金体系を採用。無人型運営による効率的な仕組みと、マシン40台以上の充実した設備を両立しています。住宅エリアと商業施設が広がる長久手市において、身近で通いやすいフィットネス環境として、地域の皆さまの健康づくりを支えてまいります。

自社ブランドの高品質マシンを40台以上完備

エコフィット24 長久手店では、自社オリジナルブランド「エコレコフィットネス」の高品質マシンを40台以上導入し、日常的な運動から本格的なトレーニングまで幅広いニーズに対応できる環境を整えています。

有酸素運動に適したランニングマシンをはじめ、ウエイトスタックマシン、フリーウエイトエリアまでバランスよく配置。目的や体力レベルに応じて、効率的なトレーニングが可能です。

これから運動習慣を身につけたい初心者の方から、継続的にトレーニングを行う経験者まで、無理なく使い分けられるマシン構成となっています。

【入会キャンペーン】先着300名様限定！最大約10,000円相当お得

予約不要・参加無料、事前見学会を開催

エコフィット24 長久手店では、グランドオープンに先立ち、予約不要・参加無料の事前見学会を開催いたします。オープン前の店内をご覧いただきながら、マシン構成や施設の雰囲気をご確認いただけます。

当日はスタッフが対応し、料金体系や入会方法、利用の流れについてもご案内いたします。無人型ジムが初めての方や、入会前に不安を解消したい方も安心してご参加いただけます。

事前見学会 概要

**開催期間**：2026年2月27日（金）～3月1日（日）**時間**：10:00～20:00**会場**：エコフィット24 長久手店（〒480-1153 愛知県長久手市作田1丁目810）**参加費**：無料**予約**：不要

※開催内容は予告なく変更となる場合があります。※最新情報はhttps://www.ecofit24.com/shop/nagakute/をご確認ください。

「エコフィット24 長久手店」店舗情報

**店舗名**：エコフィット24 長久手店**オープン日**：2026年3月2日（月）10:00**所在地**：〒480-1153 愛知県長久手市作田1丁目810**アクセス**：・地下鉄東山線「藤が丘駅」エリア・リニモ「はなみずき通駅」より車で約3分・名古屋インター近く／グリーンロード至近**営業時間**：24時間営業**マシン台数**：40台以上**駐車場**：あり（9台）**駐輪場**：あり**使用可能設備**：フリーロッカー、更衣室、Wi-Fi、セキュリティ完備**有料オプション**：ウォーターサーバー、体組成計（InBody）、契約ロッカー

全国に46店舗、エコフィット24が選ばれ続ける理由

始めやすく、続けやすい料金設計と相互利用制度

エコフィット24は、月額2,980円（税込3,278円）から利用できる24時間フィットネスジムです。契約期間の縛りや違約金を設けない明瞭な料金体系により、ライフスタイルに合わせて柔軟にスタートできます。

会員の方は全国46店舗（※）を追加料金なしで相互利用可能。自宅や職場、学校の近くなど、その日の予定や移動動線に合わせて店舗を選べるため、環境の変化があっても無理なく通い続けることができます。

価格だけでなく「継続しやすい仕組み」まで設計されている点が、多くの支持を集めている理由のひとつです。

※長久手店オープン時点**【店舗一覧】**https://www.ecofit24.com/shop/

会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」で、日常のジム利用をスマートに

エコフィット24では、 **会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」** を活用し、日常のジム利用を効率化しています。入退館からトレーニング管理まで、スマートフォンひとつで完結できる点が特長です。- QRコードでスムーズに入退館- 混雑状況をリアルタイムで確認可能- 食事記録やマシンの使い方動画を閲覧- 利用に応じてポイントが貯まる機能も搭載テクノロジーを取り入れることで、利便性と継続性の両立を実現。初めてジムを利用する方から、日常的にトレーニングを行う方まで、快適な利用環境を提供しています。**【TRESUL（トレスル）】** https://www.tresul.jp/

100店舗展開を目指し、フランチャイズオーナーを募集

エコフィット24では、100店舗体制の実現に向け、フランチャイズオーナーを募集しています。

同ブランドのフランチャイズモデルは、低価格×無人運営を軸とした効率的な事業設計が特長です。物件選定から店舗設計、開業後の運営サポートまで本部が一貫して支援するため、ジム経営が初めての方でも取り組みやすい仕組みとなっています。

立地特性や商圏に合わせた出店戦略により、過度な初期投資を抑えながら地域ニーズに適した店舗づくりが可能です。人件費を最小限に抑えた運営体制は、将来的な複数店舗展開も視野に入れやすい点として評価されています。

※出店エリアには限りがありますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。**【お問い合わせ先】** エーイーシー株式会社 フランチャイズ事業部 メール：fc_ecofit24@aec-co.net 公式サイト：https://fc.ecofit24.com/

全国で続々オープン！最新のオープン店舗

エコフィット24は全国で店舗数を拡大しており、続々と新店舗が誕生しています。- 岡山海吉店：https://www.ecofit24.com/shop/okayamamiyoshi/- 名古屋みなと店：https://www.ecofit24.com/shop/nagoyaminato/- 広島宇品店：https://www.ecofit24.com/shop/hiroshimaujina/- 尾張旭店：https://www.ecofit24.com/shop/owariasahi/- 長久手店：https://www.ecofit24.com/shop/nagakute/

会社概要（エーイーシー株式会社）

**会社名**：エーイーシー株式会社**所在地**：〒463-0002 愛知県名古屋市守山区中志段味下定納80 GLP名古屋守山WEST 2階**TEL**：0120-994-214（フィットネス事業専用回線）**E-mail**：info@aec-co.net**公式サイト**：https://aec-co.net/

