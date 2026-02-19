株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則）は、長野県飯島町の公立保育所3施設において、当社が展開している保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON」（以下、コドモン）を、2026年2月16日よりテスト運用、3月より本格導入することをお知らせいたします。飯島町によると、コドモンの導入により、保護者の利便性の向上と保育所職員の業務負担の軽減・省力化を図るとのことです。具体的には、ICT化により職員が保育業務に専念できる環境を構築し、保育の質の向上を図っていきたいとのことです。これにより、長野県内では計37自治体の保育・教育施設での普及が進んでいます。※県内の契約自治体数は2026年2月1日時点の情報です

■飯島町における導入の背景と目的

現状、飯島町では連絡帳や日誌・指導案作成等を手書きで行っており、重複した内容の転記作業の手間がありました。また印刷物の配布や、電話での欠席連絡対応にも課題がありました。

【導入の目的】

・保護者の利便性の向上・保育所職員の業務負担の軽減・省力化

■飯島町で導入するコドモンのサービス

複数あるコドモンのサービスのうち、飯島町の公立保育所3施設で導入するのは下記のサービスです。

【1】保護者からの遅刻・欠席・お迎え・延長の連絡

登降園時間帯の遅刻・欠席・お迎え・延長などに伴う連絡を、保護者アプリから申請できます。保護者は時間を気にせず瞬時に園に報告することができ、園は電話対応することなくタブレット等でリアルタイムに受け取ることができます。保護者、保育園双方にとって利便性の高い機能です。

【2】お知らせの一斉配信

保護者への連絡は、クラスや園児を指定しあらかじめ登録しておいたテンプレートから選んで連絡事項を記載するだけで、簡単シンプルに情報配信を行うことができます。メール配信の他に、スマホの通知機能やアプリ内で配信などあらゆる方法で情報を届けることができます。

【3】連絡帳

園児の様子を伝え合う連絡帳を電子化します。保護者はスマホアプリを使って、家庭での様子を選択形式で報告するため、最小限の手間で入力できます。園では、園での様子を写真も活用しながらフィードバックすることができます。

【4】写真共有・販売

保育中の日常の写真からイベント時の写真まで、データをアルバムとしてアップロードするだけで、掲示や注文受付、発注、印刷、配布、集金などの手間を一切なしに販売できます。

【5】登降園管理

園児の登降園時刻を打刻することで、出席簿等の作成業務の自動化に繋がります。保護者は、スマホアプリを使用して登降園の状況を家族と共有することが可能です。

【飯島町担当者からのコメント】

「保護者の方の利便性が向上することや保育者の負担が減り、園児と向き合える時間が増えることを期待しています」（長野県飯島町教育委員会 吉澤さま）

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな記録、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化します。これにより、子ども施設で働く職員と保護者の方々が、子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、全てのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指します。※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」 株式会社東京商工リサーチ（2026年1月）

【会社概要】

◆社名：株式会社コドモン◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階◆資本金：6,825万円◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則◆設立：2018年11月◆事業内容：保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。サービスサイト：https://www.codmon.com/コーポレートサイト：https://www.codmon.co.jp/

【コドモン契約自治体】

全国の契約自治体数：719自治体※契約自治体数は2026年2月1日時点の情報です

