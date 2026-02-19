「聞き書き甲子園」（主催：聞き書き甲子園実行委員会）は、全国から選ばれた高校生が、森・川・海の「名人」を訪ね、自然と共に生きる知恵や技、心を一対一で聞き書きし、発信する取組です。

本年度実施しております「第24回聞き書き甲子園」の受賞者が決定いたしました。受賞者表彰とその成果を報告するフォーラムを3月22日（日）に国立オリンピック記念青少年総合センター国際会議室で開催します。

本年度は、全国の15の地域にて高校生が93名の名人の聞き書きを行いました。高校生がまとめた作品の中から、9作品が大臣賞等を受賞しました。

フォーラムでは、大臣賞等の授与を行うほか、 高校生が各取材地域と名人をご紹介します。また、受賞した高校生と名人の中から代表の3組に登壇いただき、作家の塩野米松氏と文筆家の阿川佐和子氏がインタビューするトークセッションも行います。

会場でのご参加のほか、オンラインでも配信いたしますので、お誘いあわせのうえどうぞご参加ください。

第24回協力市町村（15地域）





【フォーラム開催概要】

◆日 時：2026年3月22日（日）13:30～16:30（開場13:00）オンライン配信あり

◆会 場 ：国立オリンピック記念青少年総合センター 国際会議室

（ 東京都渋谷区代々木神園町３－１）

アクセス：小田急線「参宮橋」駅から徒歩約7分

◆参加費：無料

◆お申し込み先：下記の申し込みフォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/e1njBYTtiXZ6vQXW7

※申込時に参加の方法（会場参加もしくはオンライン）をお選びください。

※オンライン参加をお申込みいただいた後、視聴に必要なリンクがメールで届きます。

※会場参加の場合は、定員50名（先着受付）となりますのでご了承ください。定員に達した場合には、募集を締め切ります。

◆申込期限：2026年3月19日（木）16時

◆主催 農林水産省／文部科学省／環境省／公益社団法人国土緑化推進機構／NPO法人共存の森ネットワーク ／ NPO法人 地球緑化センター

◆聞き書き甲子園公式サイト https://www.kikigaki.net/

◆プログラム：

13：30 開会のあいさつ

13：35 優秀作品表彰

13：50 高校生による取材地域(15地域)と名人の紹介

[取材地域]

秋田県藤里町／岩手県束稲山麓地域（一関市舞川地区・奥州市生母地区・平泉町長島地区）／尾瀬流域連携地域（福島県南会津町・群馬県片品村）／群馬県上野村／神奈川県相模原市（緑区青根・牧野地域）／木曽川水系上下流連携地域（愛知県大府市・長野県木曽町）／岐阜県郡上市（石徹白地域）／京都府京都市／奈良県吉野町／岡山県新庄村 ／ 岡山県備中地域 （ 笠岡市・高梁市・総社市 ） ／愛媛県松野町／大分県日田市（筑後川上流地域）／宮崎県椎葉・西米良地域（椎葉村・西米良村）／鹿児島県いちき串木野市





14：35 休憩

14：45 森・川・海の名人と高校生の体験談(3組)

聞き手：塩野米松氏（作家）／阿川佐和子氏（文筆家）

15：45 休憩

15：55 聞き書き甲子園からのお知らせ

‐事務局交代について

‐聞き書き甲子園の目指すもの～渋澤実行委員長からのメッセージ～

16：25 閉会のあいさつ

16：30 終了

【第24回聞き書き甲子園受賞者】

◆農林水産大臣賞

〔高校生〕田上 葵（宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校5年）

〔名 人〕椎葉 勝さん（宮崎県椎葉・西米良地域／ 伝統農法(焼畑)）

◆文部科学大臣賞

〔高校生〕柴山 一花（宮城県古川高等学校２年）

〔名 人〕中川 ツヨ さん（秋田県藤里町／ 郷土料理）

◆環境大臣賞

〔高校生〕後藤 ゆい （岡山県 鹿島朝日高等学校校2年）

〔名 人〕山田 高男 さん （愛媛県松野町 ／養蜂）

◆林野庁長官賞

〔高校生〕大井 やよい（東京都 中央大学杉並高等学校２年）

〔名 人〕阿部 政夫さん（岩手県束稲山麓地域／ 林業(造林)）

◆ファミリーマート特別賞

〔高校生〕橘 葵衣（金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校２年）

〔名 人〕一瀬 裕子さん（京都府京都市／森の恵み採取）

◆審査員特別賞

・〔高校生〕三浦 寛裕（岩手県立盛岡第一高等学校2年）

〔名 人〕淡路 アヤさん（秋田県藤里町／漬物づくり（いぶりがっこ））





・〔高校生〕小原 海月（高知県立山田高等学校２年）

〔名 人〕森 英雄さん（愛媛県松野町／漁業(川漁・ウナギ））

・〔高校生〕 後藤 真里亜 （福岡県立太宰府高等学校3年）

〔名 人〕 茺砂 勝義さん（ 宮崎県椎葉・西米良地域／狩猟）

◆優秀写真賞

・〔高校生〕 西粼 千容 （埼玉県立大宮中央高等学校3年）

〔名 人〕 髙橋 正治さん（岩手県束稲山麓地域／しめ縄づくり）



【取材のお申込み】

取材を希望される場合は、3月19日16時までに事務局にお申し込みください。