株式会社ヤマダフーズ(本社：秋田県美郷町、代表取締役：山田 伸祐、以下 ヤマダフーズ)は、「ちょいつま納豆(カレー味)」「ちょいつま納豆(梅味)」の二つのフレーバーの納豆スナックを3月1日より新発売します。

また「ちょいつま納豆(醤油味)」はデザインをリニューアルします。





ちょいつま納豆(醤油味)





ちょいつま納豆(カレー味)





ちょいつま納豆(梅味)









【開発の狙いと特長】

素材と美味しさにこだわったノンフライの納豆スナックです。健康が気になる働き盛り世代の方々の気分転換に、小腹満たしに、お酒のお供にと、いつもの食卓の納豆が、いつでもどこでも楽しめる食品になることを目指して開発いたしました。

国産大豆で作った大粒納豆をフリーズドライしておりますので、納豆の栄養素はそのままです。納豆菌も1製品(個包装6個)あたり45億個。常温保存できますので、いつでもどこでも気軽に手軽に納豆の栄養素をサクッとおいしく召し上がることができます。

食べきり小分けパックで、未開封で賞味期間は13ヶ月ありますので、持ち運びや保存にも最適です。

大きめサイズの国産大豆を厳選しており、納豆の風味や食べ応えがあります。

味は3種類を同時発売します。ベーシックで飽きのこない醤油味、夏場においしいスパイシーなカレー味、女性に人気のさっぱりとした風味の梅味です。

気分に合わせて、お好みに合わせてお選びいただけます。





ちょいつま納豆(醤油味)









【アレンジ】

フリーズドライ納豆は、粘りのない納豆だからこそ納豆の食シーンが広がります。常温保存で賞味期間が13ヶ月もありますので、ストックしておくことでいつでも手軽に納豆を楽しむことができます。





1)ちょいつま納豆(梅味)＋梅風味ふりかけで「お手軽梅納豆パスタ」

茹で上がったパスタをオリーブオイルで和えて、梅風味ふりかけで調味。ちょいつま納豆(梅味)をトッピングして出来上がりです。





梅風味の納豆スナックパスタ





2)ちょいつま納豆(醤油味)＋クリームチーズカナッペ

クラッカーにクリームチーズを塗り、ちょいつま納豆(醤油味)と青のりをトッピングします。





納豆スナックとクリームチーズのカナッペ





3)ちょいつま納豆(カレー味)＋ポテトサラダ

ポテトサラダにちょいつま納豆(カレー味)とカレー粉を振りかけて出来上がり。





カレー風味の納豆入ポテトサラダ









【商品の概要：ちょいつま納豆(醤油味)】

名称 ：ちょいつま納豆(醤油味)

内容量 ：18g(個包装込み)

サイズ ：幅140＊奥行80＊高さ180(mm)

JANコード ：4901118011628

販売売価 ：オープン

賞味期限 ：13ヶ月

保存方法 ：常温保存(直射日光・高温多湿を避けて保存)

販売開始日：2026年3月1日

販売地域 ：東北、関東、関西、他

販売店 ：スーパー・量販店・その他









【商品の概要：ちょいつま納豆(カレー味)】

名称 ：ちょいつま納豆(カレー味)

内容量 ：18g(個包装込み)

サイズ ：幅140＊奥行80＊高さ180(mm)

JANコード ：4901118011796

販売売価 ：オープン

賞味期限 ：13ヶ月

保存方法 ：常温保存(直射日光・高温多湿を避けて保存)

販売開始日：2026年3月1日

販売地域 ：東北、関東、関西、他

販売店 ：スーパー・量販店・その他









【商品の概要：ちょいつま納豆(梅味)】

名称 ：ちょいつま納豆(梅味)

内容量 ：18g(個包装込み)

サイズ ：幅140＊奥行80＊高さ180(mm)

JANコード ：4901118011789

販売売価 ：オープン

賞味期限 ：13ヶ月

保存方法 ：常温保存(直射日光・高温多湿を避けて保存)

販売開始日：2026年3月1日

販売地域 ：東北、関東、関西、他

販売店 ：スーパー・量販店・その他









■会社概要

社名 ： 株式会社ヤマダフーズ

代表者 ： 代表取締役 山田 伸祐

所在地 ： 〒019-1301 秋田県仙北郡美郷町野荒町字街道の上279

設立 ： 1954年9月

事業内容： 納豆製造販売業

資本金 ： 9,800万円





【関連リンク】 https://www.yamadafoods-special.com/tyoituma-natto





商品特設サイト 二次元コード

二次元コード









【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ヤマダフーズ

Tel：0182-37-2246

Fax：0182-37-2276