クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、世界140カ国以上で愛されているロングセラーのソフトキャンディ「メントス」から、「メントス パイナップル」を2026年3月16日（月）から全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで販売いたします。

メントスから春夏にぴったりの爽やかなパイナップルフレーバーが登場します。噛んだ瞬間、カリッとした食感とともに、暑い日にぴったりな酸味と甘みが広がります。パッケージは、パイナップルを感じる黄色と、夏らしさを感じる青の元気なコンビネーション。ジューシーなパイナップルフレーバーが気分を切り替え、ひらめきとワクワクを運んでくれます。

【商品概要】

■商品名：メントス パイナップル■発売日：2026年3月16日(月)■容量：37.5g■特長：・酸味と甘みがクセになるパイナップルフレーバー・噛んだ瞬間、カリッとした食感とともに、暑い日にぴったりな酸味と甘みが広がります・ジューシーなパイナップルフレーバーで気分をリフレッシュ、ひらめきとワクワクする心が目覚めます

【関連リンク】

メントス ブランドサイト https://www.mentos.jp/メントス 公式Xアカウント https://twitter.com/Mentos_Japanクラシエ フーズ Xアカウント https://twitter.com/Kracie_foodsクラシエ ホームページ https://www.kracie.co.jp/【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】クラシエ株式会社 フーズお客様相談室TEL：0120-202903