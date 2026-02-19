国内トップレベルの船体ブロック製造技術を誇る株式会社岡本製作所(本社：広島県尾道市因島、代表取締役：岡本 哲博)は、長年培った造船・鉄鋼加工技術を活かし、2026年3月より新たに「農業用資材(ビニールハウス骨組み等)の製造・販売事業」を開始いたします。昨今の資材価格変動が農業経営における課題となる中、当社は流通量の多い「一般鋼材」を活用し、造船技術で加工する独自の手法を採用。これにより、十分な強度を保ちながら、より「お求めやすい価格」での提供を可能にしました。自社農園「しまなみリーフ」での経験を活かし、広島・愛媛エリアの農業の持続可能性に貢献することを目指します。





おかちゃんハウス





■開発の背景

1964年の創業以来、因島にて造船業を営んできた当社は、地域貢献と事業多角化の一環として、農産物「しまなみリーフ」の生産・販売事業も展開しています。その運営を通じて実感したのが、「設備投資コストの負担」という課題でした。近年の市場環境の変化により、ビニールハウス等の導入や維持にかかる費用は、農家にとって決して小さくない悩みとなっています。

「造船業で日常的に扱う『鉄』の調達力と加工技術を使えば、コストを抑えつつ、頑丈なものを作れるのではないか」。この農家としての“実体験”と、造船屋としての“技術”が結びつき、より手頃な選択肢を提案する本事業の立ち上げに至りました。





1964年の創業以来、因島にて造船業を営んできた当社は、地域貢献と事業多角化の一環として、農産物「しまなみリーフ」の生産・販売事業も展開しています。その運営を通じて実感したのが、**「設備投資コストの負担」**という課題でした。近年の市場環境の変化により、ビニールハウス等の導入や維持にかかる費用は、農家にとって決して小さくない悩みとなっています。





「造船業で日常的に扱う『鉄』の調達力と加工技術を使えば、コストを抑えつつ、頑丈なものを作れるのではないか」。この農家としての“実体験”と、造船屋としての“技術”が結びつき、より手頃な選択肢を提案する本事業の立ち上げに至りました。









■新サービス「農業用資材(ビニールハウス骨組み等)販売」について

1. 「一般鋼材」の活用によるお求めやすい価格の実現

当社では、造船業のネットワークを活かして流通量の多い「一般鋼材」を調達・使用します。自社工場での効率的な加工により、台風などにも耐えうる十分な強度(造船クオリティ)を確保しながら、導入しやすい手頃な価格帯での資材提供を実現しました。





2. 複雑な地形にも対応する「完全受注生産(オーダーメイド)」

広島・愛媛の瀬戸内エリアは平地が少なく、傾斜地や段々畑での営農が一般的です。規格が決まっている製品では対応が難しい場所でも、当社は一からの受注生産で柔軟に対応。土地の形状や農家の要望に合わせて、ハウスの幅・高さ・形状を必要に応じてサイズ調整することが可能です。





3. 部材供給からスタートし、DIY需要にも対応

まずはビニールハウスの基礎となる「骨組み」部材の製造・供給からサービスを開始します。施工業者様への卸売りはもちろん、ご自身で組み立てを行いたい農家の方への部材提供も行い、多様なニーズにお応えします(配送・引き取りは広島県・愛媛県の一部地域に対応)。









■サービス概要

名称 ： おかちゃんハウス

開始日 ： 2026年3月

販売料金 ： 受注生産品

提供場所 ： 広島県内・愛媛県(配送・引き取りが可能な範囲)









■今後の展望

本事業は単なる資材販売にとどまらず、耕作放棄地の解消や、資材高騰に苦しむ地域農業の支援に直結する取り組みです。今後は、部材の供給だけでなく、設置・施工までを一貫して請け負う体制の構築も視野に入れております。「造船の岡本製作所」から、「地域の産業を支える岡本製作所」へ。私たちはものづくりの力で、持続可能な農業の未来をサポートしてまいります。









【株式会社岡本製作所について】

広島県因島を拠点に、LNG船など高精度な船体ブロック製造で国内トップレベルの技術を誇る岡本製作所 。長年培った技術を核に、未来のインフラとなる橋梁や洋上風力発電分野にも進出しています。さらにグループでは、特産野菜「しまなみリーフ」の栽培・販売を行う農業事業や、リゾートボート「SAXDOR」の販売を手掛けるマリン事業も展開。造船という伝統を基盤に、地域の魅力を活かした多角的な挑戦を続けています。









■会社概要

商号 ： 株式会社 岡本製作所

代表者 ： 代表取締役 岡本 哲博

所在地 ： 広島県尾道市因島重井町474-3

設立 ： 1964年12月26日

事業内容： 株式会社岡本製作所は、広島県尾道市因島にある船体ブロック製造の

エキスパートです。LPG船、LNG船用船体ブロックなど、

高精度な船体ブロック製造も得意としております。

資本金 ： 5,347万円

URL ： http://okamotoseisakusho.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社岡本製作所 お客様相談窓口

TEL ： 0845-25-1188

FAX ： 0845-25-1189