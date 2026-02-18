経営者コミュニティ「REAL VALUE CLUB」、さらなる挑戦を最大化するための四階層構造を始動

株式会社REAL VALUE

「REAL VALUE CLUB」はこれまで、一定の実績や規模を持つ経営者を中心に、志ある者同士が接続し、学びと実践を重ねる場として運営してきました。

その中で、多くの挑戦や価値創出が生まれてきた一方で、挑戦をさらに広げていくためには、より広い層との接続が必要であると感じるようになりました。

学生、創業期、成長期、そして拡大期へ。

経営のフェーズごとに直面する課題や意思決定は大きく異なります。本構想では、それぞれの段階に適した環境を整えながら、段階的に接続できる構造へと進化します。

これは単なる会員制度の変更ではありません。

挑戦を志す人が次のステージへ進みやすい環境を整えるための、構造の見直しです。

経営者の孤独・退屈・不安を解消をするだけでなく、挑戦の総量を増やすコミュニティへと進化します。

■ VISION・MISSION

・VISION

「この国を、もう一度、挑戦者に。」

・MISSION

経団連を影響力で超える。

既存の経済団体の枠組みを超え、

挑戦する経営者が中心となる新しい経営インフラの確立を目指します。

■なぜ今、挑戦者インフラが必要か

日本はこれまで、多くの企業と経営者によって発展してきました。しかし近年、起業率の低迷、挑戦に対するリスク回避志向の高まり、そして経営者の孤立といった課題が顕在化しています。

情報は溢れている一方で、本質的な経営判断を支える実践知に触れられる環境は限られています。成功事例は共有されても、失敗や葛藤、意思決定の裏側まで共有される場は多くありません。その結果、挑戦は個人戦となり、経営者は孤独を抱えたまま意思決定を迫られています。

また、既存の経済団体や交流組織は一定の役割を果たしてきましたが、急速に変化する市場環境やAIの進化に対して、より機動的で実践的な意思決定コミュニティの必要性が高まっています。

REAL VALUE CLUBは、こうした時代背景の中で、「挑戦を支える構造そのもの」が不足していると考えました。個人の情熱や能力に依存するのではなく、挑戦が循環し、次の挑戦者を生むインフラを構築すること。それこそが、今の日本に求められていると判断しています。

挑戦者を称賛する文化ではなく、挑戦者を生み続ける構造へ。

その実装を本気で進めていきます。

■ 四階層構造の思想設計

四階層構造は、単なる会員ランクの分割ではありません。

それぞれが役割を持ち、循環しながら経済圏を拡張する構造設計です。

経営には明確なフェーズがあります。

創業期、成長期、成熟期。それぞれが直面する課題も、意思決定の質も、求められる視座も異なります。にもかかわらず、多くのコミュニティは単一構造で設計されており、フェーズの違いが十分に考慮されていませんでした。

REAL VALUE CLUBは、経営フェーズごとに最適な環境を用意しつつ、各層が断絶しない設計を採用しています。

最上位のPRIMEは、成熟・拡大フェーズの経営者が集う中核レイヤーとして、経済圏の意思決定と象徴性を担います。

STANDARDは、成長過程にある経営者が実践と学習を通じて飛躍を目指す中核層。

GROWTHは、若手経営者が挑戦を通じて鍛えられる実行層。

STUDENTSは、未来の経営者候補を育成する入口層です。

重要なのは、これらが固定された上下関係ではないという点です。

GROWTHは将来STANDARDへ、STANDARDはPRIMEへと接続される可能性を持ち、STUDENTSは次世代の挑戦者として育成されます。挑戦と成長が循環し続けることで、コミュニティは拡張し、経済圏は厚みを増していきます。

四階層構造とは、「今いる場所」で完結させるための仕組みではなく、「次のステージ」へ進むための設計思想です。

個人の才能や偶然に依存するのではなく、挑戦が段階的に育まれる構造を社会実装していきます。

■ 四階層構造の概要

１. REAL VALUE PRIME

REAL VALUE CLUBの最上位層。

成熟・拡大フェーズの経営者層を対象としたハイレイヤー。

事業提携、顧問契約、資本戦略、メディア展開など、経営判断に直結する機会創出を担います。

コミュニティの象徴的存在として、経済圏全体の価値向上を牽引します。

２. REAL VALUE STANDARD

学び・実践・接続を通じてPRIMEを目指す中核層

成長フェーズの経営者層を対象とした実行レイヤー。

体系的な経営学習、専門分野別の相談環境、実務接続を通じて、事業成長を加速させます。

学びを行動と成果へ転換する中核層として位置付けられます。

３. REAL VALUE GROWTH

若手経営者を中心とした挑戦層。

創業初期～拡大前フェーズを対象としたチャレンジレイヤー（審査制）。

定期セミナーや実践機会を通じて、将来的な中核人材の育成を担います。

挑戦意欲と行動力を軸に選抜される次世代層です。

４. REAL VALUE STUDENTS

構造の起点となる未来経営者層。

学生世代を対象としたアーリーステージレイヤー。

現場参加や実践支援を通じて、次世代の起業家・経営者候補を発掘します。

■ 提供価値

新体制では、単なる交流の場ではなく、以下の5領域で機能を統合します。

1. REAL Connection（本物の繋がり）

・少人数会食や分野別マッチング

・相互紹介ミーティング

・協業・提携機会創出

・意思決定直結型ディスカッション

2. REAL Learning（本質的な学び）

・アドバイザリーボードによる体系的オンライン講義（月次開催）

・財務、営業、採用、組織、AIなど専門分野別講座

・実践型アウトプット設計

3. REAL Platform（成長基盤）

・経営サポートデスク（専門分野別相談環境）

・投資家・金融機関との接続

・経営課題の一気通貫解決構造

4. REAL Place（拠点）

・会員制交流拠点の運営

・コワーキングスペース連携

・リアル接触機会の最大化

5. REAL Influence（影響力向上）

・公式チャンネル出演機会

・メディア連動施策

・経営者の情報発信支援

・動画コンテンツ制作支援

これら5領域の提供価値は、各階層ごとに設計レベルを変えて提供され、段階的に拡張していきます。

■ 既存コミュニティとの違い

現在、経営者コミュニティは数多く存在します。

交流を目的とした会、学習を主軸とした団体、業界ごとのネットワークなど、それぞれが一定の役割を果たしてきました。

しかし、本取り組みが目指すのは、それらの延長線上ではありません。

第一に、「目的」の違い。

多くの団体が交流や学習機会の提供を主目的とするのに対し、本構想の最終目的は、意思決定の質を高め、挑戦の総量を増やすことにあります。

出会いは手段であり、名刺交換や情報共有で完結することはありません。

事業接続や経営判断に直結する機会創出までを前提に設計されています。

第二に、「構造設計」の違い。

経営には明確なフェーズがあります。

創業期、成長期、成熟・拡大期では、直面する課題も視座も異なります。

本構想では、経営フェーズを思想の中心に据え、段階ごとに最適な環境を設計しています。

さらに各層を分断せず、次のステージへと接続する導線を内包しています。

単なる階層分けではなく、成長を前提とした構造設計である点が本質的な違いです。

第三に、「行動原理」の違い。

受動的な参加や学習では成立しません。

発信、実践、紹介、協業といった行動を通じて価値が循環する設計となっています。

思想への共感は前提ですが、それを行動へ変換することが求められます。

参加ではなく、実行が前提です。

第四に、「対象範囲」の違い。

一定規模以上の経営者のみを対象とするのではなく、

将来の挑戦者候補までを構造に組み込んでいます。

世代を越えて接続することで、挑戦が文化として継承される状態を目指します。

単発の成功者ネットワークではなく、挑戦者を生み続ける母体として設計されています。

代表コメント

株式会社REAL VALUE 代表取締役 溝口勇児

「REAL VALUEは成功者の集まりではありません。挑戦を続ける経営者の集まりです。

今回の四階層構造は、思想を構造として実装する決断でした。

この国を、もう一度、挑戦者が報われる国にしていきます。」

■ 今後の展望

今後は、階層間の接続強化、地域展開、拠点拡充、メディア連動強化を進め、日本最大級の挑戦者ネットワーク構築を目指します。

REAL VALUEは、経営者の挑戦総量を増やし続けることで、日本社会に持続的な成長機会を創出してまいります。

