配信チケット発売開始！パク・ユチョン、MASHIHOら豪華15組出演「ありがとう音楽FES 2026」【2/23（月・祝）14時～ニコ生で独占生中継】
「ありがとう音楽FES 2026」パク・ユチョン、MASHIHO、ACE COLLECTION、田中有紀、Soalaら15組出演
2026年2月23日（月・祝）に大宮ソニックシティにて開催される音楽イベント「ありがとう音楽FES 2026」の配信チケットの発売が決定いたしました。
本公演には、パク・ユチョン、MASHIHO、ACE COLLECTION、田中有紀、Soala、ラフ×ラフ、BNSI、SAKURADOLL、BENNY、LINKL PLANET、CLIONE、高輝、Etonedge、never2never、Shunski
豪華アーティストが出演。MCは風谷南友、木曽さんちゅうが務めます。
会場に来られない方でもリアルタイムでライブをお楽しみいただけるほか、タイムシフト視聴にも対応しており、期間中は何度でもご視聴いただけます。
配信チケット発売開始
■公演概要
公演名：ありがとう音楽FES 2026（公式サイト(https://arigato-fes.com/)）
開催日：2026年2月23日（月・祝）
会場：大宮ソニックシティ
■出演者
パク・ユチョン／MASHIHO／ACE COLLECTION／田中有紀／Soala／ラフ×ラフ／BNSI／SAKURADOLL／BENNY／LINKL PLANET／CLIONE／高輝／Etonedge／never2never／Shunski
MC：風谷南友／木曽さんちゅう
■配信チケット
価格：3,500円（税込）＋サービス手数料350円
販売期間：2026年2月18日（水）19:00 ～ 2026年2月28日（土）20:00
※チケット購入時に「お目当てのアーティスト」のアンケート回答が必要となります。必ず1組ご選択ください。
配信チケットはこちら :
https://dwango-ticket.jp/project/sGm1D4ZdFu
■タイムシフト視聴期間
2026年2月28日（土）23:59まで
※期間中は生放送終了後も何度でもご視聴いただけます。
※期間終了後は、視聴途中でも再生できなくなります。
■視聴ページ
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349825018
■配信チケット購入ページ
https://dwango-ticket.jp/project/sGm1D4ZdFu
