「WOWOWからの感謝とおめでとう」特番　桑田佳祐 Birthday SP　～WOWOWから“勝手に!?”古希おめでとうございます！～　2月26日（木）午後6:30より放送・配信決定！

2026年2月26日、古希の誕生日を迎えられる桑田佳祐さんをWOWOWがお祝いするスペシャルコンテンツ！



WOWOWが開局した1991年４月「KEISUKE KUWATA Acoustic Revolution」で初登場、その後35年間、さまざまな番組でご一緒させていただきました。

そんな桑田さんのMVやライブ映像を中心にWOWOWからの感謝の想いとハッピーバースデーのメッセージを“勝手に”お届けするスペシャルプログラムです。

WOWOWでは初オンエアとなる映像も!?

ぜひお楽しみに！

＜番組情報＞

「WOWOWからの感謝とおめでとう」特番

桑田佳祐 Birthday SP

～WOWOWから“勝手に!?”古希おめでとうございます！～

2月26日（木）午後6:30 WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信

＜番組サイト＞

https://www.wowow.co.jp/music/kuwata/