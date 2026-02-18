「WOWOWからの感謝とおめでとう」特番　桑田佳祐 Birthday SP　～WOWOWから“勝手に!?”古希おめでとうございます！～　2月26日（木）午後6:30より放送・配信決定！

写真拡大

株式会社WOWOW

2026年2月26日、古希の誕生日を迎えられる桑田佳祐さんをWOWOWがお祝いするスペシャルコンテンツ！




2026年2月26日、古希の誕生日を迎えられる桑田佳祐さんをWOWOWがお祝いするスペシャルコンテンツ！
WOWOWが開局した1991年４月「KEISUKE KUWATA Acoustic Revolution」で初登場、その後35年間、さまざまな番組でご一緒させていただきました。
そんな桑田さんのMVやライブ映像を中心にWOWOWからの感謝の想いとハッピーバースデーのメッセージを“勝手に”お届けするスペシャルプログラムです。
WOWOWでは初オンエアとなる映像も!?
ぜひお楽しみに！



＜番組情報＞


「WOWOWからの感謝とおめでとう」特番


桑田佳祐 Birthday SP


～WOWOWから“勝手に!?”古希おめでとうございます！～


2月26日（木）午後6:30　WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信



＜番組サイト＞


https://www.wowow.co.jp/music/kuwata/