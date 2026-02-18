自治体AI zevoにて、Claude Sonnet 4.6 が本日2026年2月18日（水曜日）より利用可能に！新たなClaude系の生成AIモデルを追加！

シフトプラス株式会社

シフトプラス株式会社（代表取締役：中尾 裕也、本店：宮崎県都城市宮丸町3070番地1／本社：大阪府大阪市西区江戸堀2丁目1番1号 江戸堀センタービル８階／以下シフトプラス）は都城市と共同開発を行った、ChatGPT/Claude/Geminiなどの生成AIを自治体のLGWAN環境で活用できるシステム自治体AI zevo（ゼヴォ）」において、「Claude Sonnet 4.6」を新たに利用可能な生成AIモデルとして、即時応答モード、拡張思考モードの2つのモードで追加いたしましたことをお知らせいたします。

■自治体AI zevoにて新たに Claude Sonnet 4.6 が利用可能に！

Claude Sonnet 4.6を提供開始しました！

自治体AI zevoでは、Amazon Bedrock on Anthropic Claudeにおける最新のAIモデルであるClaude Sonnet 4.6が新たに利用可能となり、本日（2026年2月18日）全利用自治体に向けて提供を開始いたしました。

Claude 4.6 SonnetはAnthropic社が開発した最新の生成AIモデルであり、コーディング、コンピュータ操作、長文コンテキスト推論、エージェント計画、ナレッジワーク、デザインなど、あらゆるスキルを全面的にアップグレードしたモデルです。

ロングコンテキストの推論や指示の順守などが改善されており、従来のClaude 4.5 Opusとほぼ同等の性能を持ちながら、低コストでの提供を実現させています。

自治体AI zevo上では即時応答モードと拡張思考モードの2つのモードを国内リージョンにてご利用いただけます。

Claude Sonnet 4.6（自治体AI zevoでは「Claude 4.6 Sonnet」表記）

ナレッジカットオフ：2026年1月

コンテキストウィンドウ 入力：200,000 出力：64000

リージョン：日本

自治体AI zevoにて、Claude Sonnet 4.6は追加費用なしでご利用いただけます。

さらに多様な生成AIモデルに対応できるよう、継続的な機能拡張を進めてまいります。今後とも自治体AI zevoをご活用いただけますと幸いです。

※自治体AI zevoでは、わかりやすさの点から、これまでのAIモデル同様の表記ルールで統一するため、「Claude 4.6 Sonnet」としております。

※デフォルトでは「利用禁止」となっており、ご利用には組織管理者による利用許可設定が必要となります。

自治体AI zevoは繋がる、広がる、さらに便利に

ビジネスチャットツール LGTalkを提供

「自治体AI zevo」をご契約いただいた場合、付帯サービスとしてビジネスチャットツールLGTalk職員数分のアカウントを提供いたします。LGTalkはファイル無害化などセキュリティを重視したチャットツールです。チャット上から直接生成AI（自治体AI zevo）を利用することが可能です。

10アカウントまで利用可能なトライアルも提供しております。

eRexと連携が可能に

LGWAN専用音声認識AI文字起こしツール「eRex」と連携可能です。「eRex」についても1ヶ月間の無償トライアルを実施しております。

ご興味ございましたらお気軽にお問い合わせください。

今後とも、シフトプラスならびに「自治体AI zevo」をよろしくお願いいたします。

シフトプラス株式会社について

シフトプラス株式会社は、2006年12月に大阪市西区に設立され、Webシステムの提案・設計・構築・保守、および地方自治体向けシステム開発コンサルティング、業務委託サービスを行っております。本社を大阪市西区に置くほか、日本国内23カ所に営業所を置いています。「ふるさと納税」管理システム LedgHOME＜レジホーム＞の自社開発とそれに関連する業務を行っており、北海道から九州まで500以上の自治体が導入（2024年3月末時点）しており、日本全国の寄附額の約50％を管理しています。