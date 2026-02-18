【PELLE MORBIDA 】表参道ヒルズに期間限定ショップがオープン

株式会社ウエニ貿易

この度、「本質を知り、優雅さを求める大人のブランド」をコンセプトに様々なアイテムを発表してきたPELLEMORBIDA(ペッレ モルビダ)が3月6日(金)、表参道ヒルズに期間限定ショップをオープンします。

定番アイテムをはじめ、この2026年春夏の新作など幅広いラインアップを展開。

TH002 - フラップトートバッグ \49,500(tax in)

また数多くの女性誌や広告などでエディターを務め、同時にアパレルブランドのディレクターとしても活躍する東原妙子氏がPELLE MORBIDAウィメンズラインのディレクターに就任。

オープン日の2026年3月6日(金)、プロデュースしたアイテムが販売開始します。

Profile

東原妙子 / Taeko Higashihara

大学卒業後、銀行に就職、25歳で編集者に転身。

現在は数多くの女性誌を中心に、広告やカタログのディレクションを手掛ける。

2020年春にデビューしたECブランド〈uncrave〉では、2024年秋冬シーズンまでクリエイティブディレクターを務めるなど、アパレルブランドのバイイングやコラボ商品の開発を通じて、編集者の枠を超えた活動を行っている。

Instagram : taekohigashihara(https://www.instagram.com/taekohigashihara/?hl=ja)

【ノベルティキャンペーン】

さらにオープンを記念し、33,000円(税込)以上ご購入のお客様にオリジナル巾着をプレゼント。

カラーはブラック、ボルドー、ネイビー、サックスブルー、シルバーの全5色を用意、お好みの色をお選びいただけます。(※数量限定、無くなり次第終了)

【店舗情報】

PELLE MORBIDA 表参道ヒルズ店

オープン日：2026年3月6日(金)

場所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ2F

電話番号：03-6271-5531 ※3月6日(金)開通

営業時間：11:00～20:00