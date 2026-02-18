【2/18より】もの補助・新事業・省力化に採択された方向け・交付申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

【緊急告知｜採択者限定】

「採択＝安心」だと思っていませんか？それ、場合によっては“採択取り消し”のリスクかも…!?

無料相談＆交付申請についてはこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

【採択者の約30%が入金までたどり着けていない】

実は「採択通知」は内定に過ぎません。

交付申請を期限内に正しく進めないと、

・せっかくの採択が取り消される

・数ヶ月も交付決定が遅れる

・事業計画の変更が認められない

…なんてことが起きています。

【こんな方は今すぐチェック！】

・採択はされたけど、次のステップが不安

・手引きが分厚すぎて何をすべきか迷っている

・書類の不備や差し戻しのせいで時間をムダにしたくない

・交付決定までスムーズに進めたい

そこで…

【採択者限定・交付申請サポート開始！】

プロの専門家があなたの代わりに

・提出書類のチェック

・不備対応のアドバイス

・計画変更の通し方

を徹底サポートします。

これで「期限切れ」や「取り消しリスク」は一気に回避！

【まずは無料でチェック】

・どこで詰まっているか

・今何をすべきか

・どう進めたら入金まで最短か

無料相談＆交付申請についてはこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

採択された“今だからこそ”動くべきです。

申請手続きで躓いている時間＝事業スタートが遅れる時間。

大きなチャンスを逃す前に、プロの力で一気に前へ進みましょう！

