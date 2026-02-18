【2/18より】もの補助・新事業・省力化に採択された方向け・交付申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
【緊急告知｜採択者限定】
「採択＝安心」だと思っていませんか？それ、場合によっては“採択取り消し”のリスクかも…!?
無料相談＆交付申請についてはこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
【採択者の約30%が入金までたどり着けていない】
実は「採択通知」は内定に過ぎません。
交付申請を期限内に正しく進めないと、
・せっかくの採択が取り消される
・数ヶ月も交付決定が遅れる
・事業計画の変更が認められない
…なんてことが起きています。
【こんな方は今すぐチェック！】
・採択はされたけど、次のステップが不安
・手引きが分厚すぎて何をすべきか迷っている
・書類の不備や差し戻しのせいで時間をムダにしたくない
・交付決定までスムーズに進めたい
そこで…
【採択者限定・交付申請サポート開始！】
プロの専門家があなたの代わりに
・提出書類のチェック
・不備対応のアドバイス
・計画変更の通し方
を徹底サポートします。
これで「期限切れ」や「取り消しリスク」は一気に回避！
【まずは無料でチェック】
・どこで詰まっているか
・今何をすべきか
・どう進めたら入金まで最短か
採択された“今だからこそ”動くべきです。
申請手続きで躓いている時間＝事業スタートが遅れる時間。
大きなチャンスを逃す前に、プロの力で一気に前へ進みましょう！
