≒JOY　4thシングル「電話番号教えて！」が、発売初日で自身最高となる25万枚出荷越えを記録し、オリコン デイリーシングルランキングにて初登場3位にランクイン！

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)に続く「第3のグループ」の≒JOY(ニアリーイコールジョイ)。本日、待望の4thシングル「電話番号教えて！」が発売となり、発売初日で自身最高となる25万枚出荷越えを記録し、2026/2/18付オリコン デイリーシングルランキング初登場3位にランクインしたことが分かった。

新曲「電話番号教えて！」は、天野香乃愛がセンターを務め、大好きな人のことを考えてときめく、初恋の瞬間を歌った片想いソングに仕上がっており、1月中旬に公開されたMusic Videoは自己最速で400万回再生を突破し、発売前から既に話題となっていた楽曲だ。

昨日は、シングルのカップリング曲に収録の、山野愛月がセンターを務める新曲『アマガミガール feat. DJ ALICE』Music Videoも公開され、シングル収録内容もすべて解禁となっているので、ぜひ4thシングル「電話番号教えて！」を手に取ってお楽しみいただきたい。

≒JOYは、3月13日(金)に自身初となる日本武道館にて、4周年コンサート「≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」の開催も控えている。2026年もさらに勢いを増す≒JOYに引き続き大注目だ。

★『電話番号教えて！』Music Video

https://youtu.be/KZ0_Q66AgLk

作詞：指原莉乃

作曲：中村歩・齋藤奏太

編曲：中村歩・齋藤奏太

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

監督：吉川エリ (EPOCH Inc.)

振付：SACO MAKITA

Producer：三池智之,土屋桂希(north river)

★『愛が痛かった』Music Video

https://youtu.be/2WlZNbOiAZI

作詞：指原莉乃

作曲・編曲：めんま

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

監督：大野敏嗣

振付：CRE8BOY

Producer：三池智之,土屋桂希(north river)

★『アマガミガール feat. DJ ALICE』Music Video

https://youtu.be/QyhExt2Q8p8

『アマガミガール feat. DJ ALICE』

作詞：指原莉乃

作曲・編曲：古川貴浩

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

監督：大野敏嗣

振付：いどみん

Producer：三池智之,土屋桂希(north river)

★『電話番号教えて！』好評配信中！

https://nearly-equal-joy.lnk.to/DenwabangouOsiete

★2/18(水)発売 4thシングル 「電話番号教えて！」 商品概要

■Type A

商品仕様：CD＋DVD

価格：1,800円（税込）

《CD収録内容》

1. 電話番号教えて！

2. アマガミガール feat. DJ ALICE

3. 愛が痛かった

4. 電話番号教えて！-Instrumental-

5. アマガミガール feat. DJ ALICE -Instrumental-

6. 愛が痛かった -Instrumental-

《DVD収録内容》

電話番号教えて！Music Video

電話番号教えて！メイキング映像

《初回仕様限定 封入特典》

Type A生写真12種のうち1枚ランダム／スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

※封入生写真の絵柄は、天野香乃愛×2種・その他メンバー10名×1種になります。（大信田美月の生写真はございません。）

■Type B

商品仕様：CD＋DVD

価格：1,800円（税込）

《CD収録内容》

1. 電話番号教えて！

2. アマガミガール feat. DJ ALICE

3. 愛が痛かった

4. 電話番号教えて！-Instrumental-

5. アマガミガール feat. DJ ALICE -Instrumental-

6. 愛が痛かった -Instrumental-

《DVD収録内容》

ニアジョイ エンジョイ部 横浜★運試しツアー 前編

《初回仕様限定 封入特典》

Type B生写真12種のうち1枚ランダム／スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

※封入生写真の絵柄は、メンバー11名×1枚、集合×1枚になります。（大信田美月の生写真はございません。）

■Type C

商品仕様：CD＋DVD

価格：1,800円（税込）

《CD収録内容》

1. 電話番号教えて！

2. アマガミガール feat. DJ ALICE

3. 愛が痛かった

4. 電話番号教えて！-Instrumental-

5. アマガミガール feat. DJ ALICE -Instrumental-

6. 愛が痛かった -Instrumental-

《DVD収録内容》

ニアジョイ エンジョイ部 横浜★運試しツアー 後編

《初回仕様限定 封入特典》

Type C生写真12種のうち1枚ランダム／スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

※封入生写真の絵柄は、メンバー11名×1枚、集合×1枚になります。（大信田美月の生写真はございません。）

■Type D（完全生産限定盤）

LPサイズ紙ジャケット仕様

商品仕様：CD

価格：2,500円（税込）

《CD収録内容》

1. 電話番号教えて！

2. アマガミガール feat. DJ ALICE

3. 愛が痛かった

4. 電話番号教えて！-Instrumental-

5. アマガミガール feat. DJ ALICE -Instrumental-

6. 愛が痛かった -Instrumental--

《封入特典》

LPサイズの20Pフォトブックレット / B2ポスター / Type D生写真12種のうち1枚ランダム / スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

※封入生写真の絵柄は、メンバー11名×1枚、集合×1枚になります。（大信田美月の生写真はございません。）

■Type E

商品仕様：CD

価格：1,100円（税込）

《CD収録内容》

1. 電話番号教えて！

2. アマガミガール feat. DJ ALICE

3. 愛が痛かった

4. 電話番号教えて！-Instrumental-

5. アマガミガール feat. DJ ALICE -Instrumental-

6. 愛が痛かった -Instrumental-

★≒JOY 4周年コンサート「≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」

日時：2026年3月13日(金)

会場：東京都・日本武道館

〈昼の部〉開場 11:30/開演 12:30

〈夜の部〉開場 17:00/開演 18:00

https://nearly-equal-joy.jp/news/detail/3157

★プロフィール

指原莉乃が自身の理想のアイドルをプロデュースするために結成された＝LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)に続く第3のグループ。2022年1月30日、オーディションの最終審査が行われ、2022年3月29日、メンバーのお披露目と共に指原莉乃プロデューサー自ら、グループ名を≒JOYとすることを発表。2023年9月には、パシフィコ横浜 国立大ホールにて、≒JOY 1stコンサート「初めまして、≒JOYです。」を、さらに2023年12月から2024年1月にかけて、初のツアー≒JOY 1st Tour「Absolute」を開催し、大成功を収める。1月17日にはデビュー・ミニアルバム『きっと、絶対、絶対』を発売。(オリコン週間アルバムランキング、Billboard JAPAN Top Albums Salesともに初登場1位を獲得。発売初日で累計出荷10万枚を突破。)2024年2月23日には、東京国際フォーラム ホールAにて約8,000人の観客を動員し、結成2周年を記念した≒JOY 2周年コンサート「≒JOY 2nd ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催。6月には待望の1stシングル『体育館ディスコ』を発売。(オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに初登場1位を獲得。1stアルバム、1stシングル共にオリコン初登場1位は、女性アーティストでは約2年半ぶりの快挙。)10月には、2ndシングル『初恋シンデレラ』を発売し、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに初登場1位を獲得。また、2025年6月には、3rdシングル『ブルーハワイレモン』を発売。自己最高となる累計出荷24.6万枚越えを記録し、『ブルーハワイレモン』Music Videoは自身最高となる460万回再生を突破。

8月からは≒JOY 全国ツアー2025「Our moon is getting full」を開催し、11月30日には東京都・有明アリーナにて、ツアーファイナルを大成功に収める。

2026年2月18日は、待望の4thシングル「電話番号教えて！」を発売。3月13日には、≒JOY 4周年コンサート「≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」(東京都・日本武道館)の開催も決定している。

≒JOYという名前には、「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原莉乃の想いが詰まっています。

【オフィシャルHP】 https://nearly-equal-joy.jp/

【公式X】 https://twitter.com/Nearlyequal_joy

【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@nearlyequal_joy

【公式YouTubeチャンネル】 https://www.youtube.com/channel/UC_qmQbqvW6UES3NT780l2Pg