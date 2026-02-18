出張買取はなまる仙台店、ブランド家具販路強化のためSELUNOと提携｜共同販売ルート構築で高価買取体制を拡充

APEXIA合同会社

宮城県仙台市青葉区に拠点を構える総合リユースサービス「出張買取はなまる仙台店」（所在地：宮城県仙台市青葉区堤町1丁目6－36 桂弐番館 1階）は、ブランド家具の買取強化を目的として、ブランド家具の専門卸・販売を行う「SELUNO（セルノ）」(https://seluno.jp/)との共同販売ルートを構築し、2026年1月より提携を開始いたしました。

本提携により、出張買取はなまる仙台店は、買取後の流通・販売体制をより強化し、ハーマンミラー、カッシーナ、ウニコ、マスターウォール、カリモク、マルニ木工、飛騨産業、岩谷堂、仙台箪笥といったブランド家具の査定精度向上と高価買取の実現を目指します。

仙台市を含む宮城県内では、遺品整理や住み替え、法人移転などを背景にブランド家具の売却相談が増加しており、当店にもブランド家具に関する問い合わせが月間50件以上寄せられています。こうした需要拡大を受け、より安心して利用できるブランド家具買取サービスの提供を強化する運びとなりました。

■ 提携の背景｜仙台エリアで増加するブランド家具売却ニーズ

仙台市では近年、住み替え・引越し・遺品整理・法人移転などを背景に、「大型家具を手放したい」「高価な家具を適正に査定してほしい」という相談が増加しています。

特にブランド家具は、一般的なリサイクルショップでは査定基準が曖昧になりやすく、適正価格で評価されないまま処分されてしまうケースも少なくありません。

実際に当店へ寄せられる相談には、次のような内容が多く含まれます。

- 引越しで家具を処分したいが、粗大ゴミに出すには費用が高い- ブランド家具を売りたいが、近くに専門店が少ない- カッシーナやハーマンミラーの価値が分からず不安- 遺品整理で高級家具が出てきたが、査定してくれる業者が見つからない- 法人オフィス移転で大量の什器をまとめて処分したい

ブランド家具は、状態・年代・モデル・シリーズによって価値が大きく変動します。そのため、知識がないまま査定されると「相場より大幅に安い価格での買取」や「買取不可扱い」になってしまうこともあります。

こうした課題を解決するため、当店ではブランド家具の再販力を強化し、査定の根拠を明確にした高価買取体制を整える必要があると判断しました。

■ SELUNOとの提携により実現する「共同販売ルート」とは

今回の提携先であるSELUNO（セルノ）は、ブランド家具を中心に取り扱う家具専門事業者として、販売力・卸ルート・流通ノウハウを有する企業です。

当店では、2026年1月よりSELUNOとの連携を開始し、買取後の家具を共同販売ルートに乗せることで、従来よりも幅広い販路へ展開できる体制を構築しました。

● 共同販売ルート構築で「買取価格の上限」が上がる

ブランド家具の買取価格は、最終的な販売先（販路）によって大きく左右されます。

例えば、一般的なリサイクルショップでは「店舗内で売れる範囲の価格」でしか買取できないことが多い一方、専門卸・専門販売ルートが確立されている場合は、より適正な価格で買取が可能になります。

今回の提携により、当店は以下のような価値を提供できるようになりました。

- 再販ルートが明確なため、高価買取を実現しやすい- ブランド家具の相場を踏まえた査定が可能- 流通先が広がることで「買取不可」を減らせる- ブランド家具を適正価格で循環させられる

単なる業務提携ではなく、実際の販売・流通の仕組みまで連携している点が今回の大きな特徴です。

■ 提携後のブランド家具買取フロー（査定～販売まで）

今回の提携により、ブランド家具買取の流れは次のように整理されました。

１. お問い合わせ・事前相談（LINE査定対応）

LINEや電話で、家具の写真・型番・購入時期などを確認します。

事前に概算査定を提示できるため、利用者は安心して依頼できます。

２. 出張査定・現地確認

大型家具の場合でも、スタッフが訪問し、状態・搬出導線・設置環境を確認します。

３. その場で査定・買取成立

状態が良い場合はその場で金額提示し、即日買取が可能です。

法人案件や大量案件の場合は、見積書対応も行います。

４. 搬出・運搬

大型家具は搬出が最も大変な工程です。

当店ではスタッフが搬出まで対応し、依頼者の負担を最小限にします。

５. 共同販売ルートへ流通

買取した家具は、SELUNOとの共同販売ルートへ展開し、再販を行います。

これにより、買取価格を支える販路の強化が可能となります。

■ 取り扱い強化ブランド一覧｜人気ブランド家具を重点買取

今回の提携に伴い、以下のブランド家具を重点的に買取強化いたします。

● ハーマンミラー（Herman Miller）

ハーマンミラーは、アメリカを代表するオフィス家具ブランドであり、世界的に高い評価を受けています。特に「アーロンチェア」や「エンボディチェア」は、長時間のデスクワークでも疲れにくい構造設計が特徴で、企業の導入実績も非常に多い製品です。中古市場でも人気が衰えず、状態が良いものは高値で取引される傾向があります。保証書がなくても真贋や型番確認ができれば査定対象となり、部品の欠品や使用感があっても評価できるケースが多いのも特徴です。

● カッシーナ（Cassina）

カッシーナはイタリアを代表する高級家具ブランドで、モダンデザイン家具の象徴的存在です。ル・コルビュジエ、マリオ・ベリーニなど世界的デザイナーの名作を多く扱い、デザイン性だけでなく素材・仕上げ・耐久性にも徹底した品質基準があります。中古市場でもブランド価値が高く、正規品であれば経年していても十分に価格がつくケースがあります。特にLCシリーズやMARALUNGAなどは人気が安定しており、購入時の証明書がなくても製造タグや仕様から査定が可能です。

● ウニコ（unico）

ウニコは、日本国内で非常に人気のあるインテリアブランドで、ナチュラルテイストを中心に幅広い層に支持されています。価格帯は高級ブランドほどではないものの、デザイン性と実用性のバランスが良く、引越しや模様替えのタイミングで売却ニーズが多いのが特徴です。特にソファやダイニングセットは中古需要が高く、状態が良ければ買取価格がつきやすい傾向があります。購入年数や使用感、傷・汚れの程度で価格が変動しますが、人気シリーズの場合は一定の再販価値が見込めます。

● マスターウォール（MASTERWAL）

マスターウォールは岡山県発の国産高級家具ブランドで、ウォールナット材を中心とした重厚感のあるデザインが特徴です。素材そのものの品質が高く、木材の表情を活かした仕上げにより、経年変化を楽しめる家具として支持されています。特にソファやダイニングテーブルは新品価格が高額であるため、中古市場でも需要があり、状態次第では高価買取が期待できます。ブランド家具の中でも「木材の質」が価値に直結するため、査定では天板の傷や脚部のダメージ、塗装状態など細かく確認し適正評価を行います。

● カリモク（karimoku）

カリモクは日本最大級の家具メーカーであり、国内生産の品質の高さと耐久性で長年支持されています。特にカリモク60シリーズはデザイン性とブランド力を兼ね備え、中古市場でも人気が安定しています。また、カリモクの家具は作りが頑丈で、10年以上使用されたものでも十分に再販可能なケースが多いのが特徴です。査定では型番やシリーズ、張地の状態、木部の傷などを総合的に判断します。購入時の保証書や説明書がなくても、製品ラベルや仕様から査定が可能なため、遺品整理や引越しで出てきた場合も相談しやすいブランドです。

● マルニ木工

マルニ木工は広島県に本社を構える老舗家具メーカーで、クラシック家具からモダン家具まで幅広いラインを展開しています。特に「地中海シリーズ」などの伝統的デザインは根強い人気があり、長期間使用されていても価値が残るケースが多いです。また、近年は深澤直人氏など著名デザイナーとの協業により、現代的で洗練された家具も増え、ブランド価値が再評価されています。中古市場ではシリーズによって価格差が大きいため、正確な型番確認と市場相場を踏まえた査定が重要です。椅子・テーブル・食器棚など幅広い品目で買取相談が多いブランドです。

● 飛騨産業

飛騨産業は岐阜県飛騨地方を代表する国産家具ブランドで、木工技術の高さと丁寧な仕上げで評価されています。特に曲木技術を活かしたチェアやダイニングセットは、国内外から人気が高く、中古市場でも需要が安定しています。木材の質が良いため、多少の使用感があっても再販価値が残りやすいのが特徴です。査定では、木部の割れや反り、接合部の緩みなどを確認しながら、シリーズや製造年を踏まえて評価します。長年使われた家具でも「国産の良い椅子を残したい」というニーズがあるため、処分ではなく買取対象になる可能性が高いブランドです。

● 岩谷堂

岩谷堂箪笥は岩手県を代表する伝統工芸家具であり、重厚な木材と鉄金具の装飾が特徴です。民芸家具としての価値が高く、古いものでも保存状態が良ければ中古市場で一定の需要があります。特に「鍵付き」「重ね箪笥」「整理箪笥」など大型の箪笥は、単なる家具ではなく工芸品として評価される場合もあります。査定では、木材の割れ・虫食い・金具の欠損などの状態確認に加え、製造元や銘板の有無も重要になります。大型で運搬が難しいため処分されがちですが、価値が残るケースが多いため専門査定が重要なジャンルです。

● 仙台箪笥

仙台箪笥は宮城県を代表する伝統工芸家具であり、欅（けやき）などの良質な木材と、漆塗り・手打ち金具による美しい装飾が特徴です。特に仙台箪笥は、和家具としての希少価値が高く、現代の住宅でもインテリアとして需要があります。中古市場でも「本物の仙台箪笥」は一定の評価を受けるため、処分する前に査定を受けることが推奨されます。査定では、金具の状態、漆の剥がれ、引き出しの歪みなどを細かく確認し、製造元の刻印や証紙がある場合は価値が上がることもあります。地域性のある家具だからこそ、専門知識が重要になります。

■ ブランド家具買取で「損する人」が多い理由

ブランド家具は、適正に査定できる業者が少ないため、価値を知らないまま手放してしまうケースが多くあります。

● よくある損失例

- ブランド家具なのに「ノーブランド扱い」で安く買われる- モデル・シリーズを見ずに一律価格で査定される- 汚れや傷があるだけで「買取不可」になる- 搬出できないため粗大ゴミ処分してしまう- 付属品・保証書の有無で査定が変わることを知らない

特にカッシーナやハーマンミラーは、型番や年式で価格が大きく変わります。知識がない業者に依頼すると、本来の価値を反映できない可能性があります。

当店では、販路を持つことに加え、査定時に「なぜその金額になるのか」を説明する方針を徹底し、納得感のある買取を目指しています。

■ 出張買取はなまる仙台店が選ばれる理由（3つの強み）

１. 業界最多クラスの取り扱い品目

ブランド家具だけでなく、家電・楽器・工具・ホビー・貴金属・ブランド品など総合買取に対応。引越しや遺品整理で「まとめて依頼」できる点が強みです。

２. 大型家具の搬出まで対応

ブランド家具は大型品が多く、自力搬出が難しいケースがほとんどです。当店では搬出作業もスタッフが対応し、負担を軽減します。

３. 共同販売ルートにより高価買取を実現

SELUNOとの提携により、買取後の再販ルートが明確化され、従来より高い価格での買取が可能になりました。

■ 月間50件以上のブランド家具問い合わせ｜実際に多い相談事例

当店ではブランド家具の問い合わせが月間50件以上寄せられています。代表的な相談例としては次の通りです。

- カッシーナのソファを引越し前に売りたい- ハーマンミラーの椅子をまとめて処分したい- カリモクのダイニングセットを査定してほしい- マスターウォールのテーブルを適正価格で売りたい- 仙台箪笥が遺品整理で出てきたが価値が分からない

このように「高く売りたい」というニーズだけでなく、「運べない」「処分が間に合わない」といった実務的な悩みも多く含まれます。

■ 今後の展望｜仙台からブランド家具リユース市場を強化

当店は、ブランド家具が適正に評価されず廃棄されてしまう状況を減らし、地域で循環する仕組みづくりを進めていきます。

SELUNOとの提携をきっかけに、仙台エリアでもブランド家具が「捨てる」ではなく「価値として再利用される」社会を目指し、買取・販売・流通の体制強化を継続してまいります。