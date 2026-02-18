この春大注目の“お酒×ガールズ青春ストーリー”TVアニメ『上伊那ぼたん 酔へる姿は百合の花』の“情報解禁特番”が「ABEMA」で2月23日（月・祝）夜9時より独占無料放送決定！

株式会社AbemaTV

(C)塀（秋田書店）／上伊那ぼたん製作委員会

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年4月より放送予定の新作TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』の“情報解禁特番”『上伊那ぼたんが、お好きでしょ｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』新情報発表特番』を、2026年2月23日（月・祝）夜9時より、独占無料生放送いたします。

『上伊那ぼたん 酔へる姿は百合の花』は、「チャンピオンクロス」（秋田書店）で連載中の塀による漫画作品が原作の“お酒×ガールズ青春ストーリー”。大学進学を機に学生寮へ入寮した20歳の女子大生・上伊那ぼたんが寮長・砺波いぶきとの出会いをきっかけに、寮生たちと“お酒”を通して関係を深めていく物語が描かれます。酔いの中でほどけていく距離感や、女性同士の繊細な心の動きが人気を博しており、2026年4月に待望の初アニメ化。アニメーション制作は『mono』で注目を集めた新進気鋭のスタジオ・ソワネが務め、放送に向けさらなる期待が高まっています。

このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した『上伊那ぼたんが、お好きでしょ｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』新情報発表特番』には、鈴代紗弓 (上伊那ぼたん役)、青山吉能 (砺波いぶき役)、寿美菜子 (郡上かなで役)、天海由梨奈 (遊佐あかね役)、富田美憂 (北杜やえか役)、河瀬茉希 (張景嵐役)らメインキャスト6名が集結し、物語やキャラクターの魅力を解説するほか、作品にちなんだバラエティ企画に挑戦。さらに、4月からの放送開始に向け、初解禁情報をたっぷりとお届けいたします。

豪華キャスト陣が集結する特別番組をお楽しみいただけるのは「ABEMA」だけです。ぜひご覧いただき、“お酒×ガールズ青春ストーリー”TVアニメ『上伊那ぼたん 酔へる姿は百合の花』の最新情報をいち早くチェックしましょう。

■特別番組『上伊那ぼたんが、お好きでしょ｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』新情報発表特番』独占無料放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月23日（月・祝）夜9時～夜10時

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.go.link/9Da1g

出演者（敬称略）：鈴代紗弓 (上伊那ぼたん役)、青山吉能 (砺波いぶき役)、寿美菜子 (郡上かなで役)、天海由梨奈 (遊佐あかね役)、富田美憂 (北杜やえか役)、河瀬茉希 (張景嵐役)