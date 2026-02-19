こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ポケモン初の屋外常設型施設を京王線で体験！『ポケパーク カントー』開業プレゼントキャンペーン
〜抽選でペアチケット６０組＆ブイブイヴォヤージュオリジナルグッズを計４，０００名に〜
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史、以下「京王電鉄」）では、２月１９日（木）から３月１１日（水）までの間、２月５日（木）によみうりランド内にオープンした『ポケパーク カントー』の開業を記念して、プレゼントキャンペーン（以下、「本キャンペーン」）を実施します。
本キャンペーンは、京王電鉄が『ポケパーク カントー』を運営する合同会社ポケパーク・カントー（本社：東京都稲城市、代表社員「株式会社ポケモン」・「株式会社よみうりランド」）のプロモーションパートナーおよびアトラクション「ブイブイヴォヤージュ」のオフィシャルスポンサーに就任したことを契機に、合同会社ポケパーク・カントーとの２社連携企画として開業を記念し実施するものです。
本キャンペーンでは、京王トレインポイント会員を対象に『ポケパーク カントー』のペア入場チケット６０組や『ポケパーク カントー』内の「ポケモンだいすきショップ」で販売されている「ブイブイヴォヤージュ」がテーマのグッズを４，０００名に抽選でプレゼントします。
今後も、『ポケパーク カントー』との連携強化により、沿線地域の活性化および移動需要の創出を図ってまいります。
【本件のポイント】
➀２月５日（木）にオープンした『ポケパーク カントー』の開業を記念して、京王トレインポイント会員を対象にしたプレゼントキャンペーンを実施。
➁『ポケパーク カントー』のペア入場チケット６０組や『ポケパーク カントー』内の「ポケモンだいすきショップ」で販売されている「ブイブイヴォヤージュ」がテーマのグッズを４，０００名に抽選でプレゼント。
➂今後も、『ポケパーク カントー』との連携強化により、沿線地域の活性化および移動需要の創出を図っていく。
１．『ポケパーク カントー』開業プレゼントキャンペーンについて
（１）内 容
京王トレインポイント会員を対象に、『ポケパーク カントー』の入場チケットや『ポケパーク カントー』内の「ポケモンだいすきショップ」で販売されている「ブイブイヴォヤージュ」がテーマのオリジナルグッズを抽選でプレゼントします。新規会員登録いただいた方も応募できます。
※専用ＷＥＢサイトからエントリーをお願いします。
（２）エントリー期間
２月１９日（木）〜３月１１日（水）
（３）賞品内容
下記のどちらか１コースをお選びいただけます。
➀トレーナーズパスペアコース
『ポケパーク カントー』 ペア入場チケット ６０組
➁オリジナルグッズコース
「ブイブイヴォヤージュ」オリジナルグッズ各種 計４，０００名
※プレゼントの詳細や発送時期などは、専用ＷＥＢサイトをご確認ください。
※プレゼントの内容はやむを得ない事情により予告なく変更となる場合があります。
≪賞品イメージ≫
【報道関係者のお問い合わせ先】 京王電鉄 広報部 TEL.０４２−３３７−３１０６ Mail：koho.pub@keio.co.jp
・エントリー（賞品のご応募）はお一人様１回に限り、２回目以降の応募は無効とさせていただきます。
・エントリーは入場チケットもしくはオリジナルグッズどちらか１点になります。
・本キャンペーンは今後予告なく中止または変更となる場合がございます。
（６）専用ＷＥＢサイト
https://www.keiotrainpoint-ppkcampaign.com
２．『ポケパーク カントー』開業プレゼントキャンペーンの応募方法
【京王トレインポイントの登録方法】
ＳＴＥＰ １：京王アプリをダウンロード
※2023年9月26日以前に京王アプリをダウンロードされている方は、アップデートが必要です。
対応OSバージョンについては、リンク先のページにてご確認ください。
App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。
ＳＴＥＰ ２：京王ＩＤを登録
京王トレインポイントをはじめるには、まず京王ＩＤを登録する必要があります。
画面の手順に従って京王ＩＤを登録してください。
ＳＴＥＰ ３：ＰＡＳＭＯ情報＆お客様情報
ご利用のＰＡＳＭＯ裏面右下の「ＰＢ」から始まる１７桁の番号を入力。次にお客さま情報を登録してください。
※ご登録はＰＡＳＭＯのみが対象となります。その他の交通系ＩＣカードは対象となりません。
※ＰＡＳＭＯは株式会社パスモの登録商標です。
カード裏面の右下に記載されている「PB000 A000 0000 0000」といった形式の番号を確認。
【参考２】よみうりランドまでのアクセス
京王よみうりランド駅からは、ゴンドラ「スカイシャトル」をご利用いただくとスムーズにご来園いただけます。春には桜を、冬にはイルミネーションを上空から見下ろすことができ、空中散歩を楽しむことができます。
また、『ポケパーク カントー』がオープンしたことを記念し、２月５日(木)〜４月５日(日)の期間、山麓乗り場（京王よみうりランド駅側）では『ポケパーク カントー』仕様の特別装飾を実施しています。
ゴンドラ「スカイシャトル」について
・料 金：片道 ３００円／往復 ５００円
※１２歳未満の方だけでの乗車はできません。他のお客さまとの相乗り乗車をお願いいたします。
・所要時間：５分〜１０分
≪ゴンドラ「 スカイシャトル 」山麓乗り場 装飾イメージ≫
【参考３】プレゼントキャンペーン期間中の駅装飾展開イメージ
キャンペーン期間である２月２３日（月・祝）から３月８日（日）の間、京王線新宿駅構内に『ポケパーク カントー』開業プレゼントキャンペーン告知の装飾展開を実施します。
≪ＪＲ連絡口装飾イメージ≫
≪京王西口装飾イメージ≫
≪京王線新宿駅装飾ビジュアルイメージ≫
©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
【参考３】プレゼントキャンペーン期間中の駅装飾展開イメージ
キャンペーン期間である２月２３日（月・祝）から３月８日（日）の間、京王線新宿駅構内に『ポケパーク カントー』開業プレゼントキャンペーン告知の装飾展開を実施します。
≪ＪＲ連絡口装飾イメージ≫
≪京王西口装飾イメージ≫
≪京王線新宿駅装飾ビジュアルイメージ≫
©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
