ポケモン初の屋外常設型施設を京王線で体験！『ポケパーク カントー』開業プレゼントキャンペーン































カード裏面の右下に記載されている「PB000 A000 0000 0000」といった形式の番号を確認。









下記ＵＲＬへアクセスしていただき、京王トレインポイントで取得した１２桁の会員番号と必要事項を入力し応募ボタンを押すとエントリー完了です。



専用ＷＥＢサイト



https://www.keiotrainpoint-ppkcampaign.com















※『ポケパーク カントー』開業プレゼントキャンペーンの応募資格



京王トレインポイントに登録いただいた方であれば、誰でも応募できます。



３．お客さまのお問い合わせ先



キャンペーン事務局



ＴＥＬ. ０３−６２７２−８０４８（１０：００〜１７：００、土日祝日を除く）



【参考１】『ポケパーク カントー』について



（１）場所



よみうりランド遊園地内（東京都稲城市矢野口４０１５−１）



※『ポケパーク カントー』に入場するには、よみうりランドに入園する必要があります。『ポケパーク カントー』のチケットでよみうりランドにも入園することができます。



（２）運営主体



合同会社ポケパーク・カントー



（３）特徴



約２．６ヘクタールの広さを持つ、ポケモンの魅力に触れることができる屋外常設型施設。６００匹を超えるポケモンが暮らす森と街をめぐる冒険がすべてのトレーナーに忘れられない発見をもたらす、ポケモンいっぱいのトレーナーズエリアです。段差のある道や草むら、トンネルや山道など、多彩な地形が広がる豊かな森「ポケモンフォレスト」と、グッズ満載のワゴンが立ち並ぶトレーナーズマーケット、ポケモンセンター、フレンドリィショップ、ジム、ポケモンたちが集うグリーティング・パレード、２つのアトラクションが楽しめる「カヤツリタウン」の大きく２つのエリアに分かれています。

≪『ポケパーク カントー』全体図≫







≪『ポケパーク カントー』全体図≫







京王よみうりランド駅からは、ゴンドラ「スカイシャトル」をご利用いただくとスムーズにご来園いただけます。春には桜を、冬にはイルミネーションを上空から見下ろすことができ、空中散歩を楽しむことができます。



また、『ポケパーク カントー』がオープンしたことを記念し、２月５日(木)〜４月５日(日)の期間、山麓乗り場（京王よみうりランド駅側）では『ポケパーク カントー』仕様の特別装飾を実施しています。



ゴンドラ「スカイシャトル」について



・料 金：片道 ３００円／往復 ５００円



※１２歳未満の方だけでの乗車はできません。他のお客さまとの相乗り乗車をお願いいたします。



・所要時間：５分〜１０分















≪ゴンドラ「 スカイシャトル 」山麓乗り場 装飾イメージ≫







【参考３】プレゼントキャンペーン期間中の駅装飾展開イメージ



キャンペーン期間である２月２３日（月・祝）から３月８日（日）の間、京王線新宿駅構内に『ポケパーク カントー』開業プレゼントキャンペーン告知の装飾展開を実施します。

≪ＪＲ連絡口装飾イメージ≫















≪ＪＲ連絡口装飾イメージ≫







≪京王西口装飾イメージ≫



















≪京王線新宿駅装飾ビジュアルイメージ≫















©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。







（５）注意事項
・エントリー（賞品のご応募）はお一人様１回に限り、２回目以降の応募は無効とさせていただきます。
・エントリーは入場チケットもしくはオリジナルグッズどちらか１点になります。
・本キャンペーンは今後予告なく中止または変更となる場合がございます。

（６）専用ＷＥＢサイト

２．『ポケパーク カントー』開業プレゼントキャンペーンの応募方法

【京王トレインポイントの登録方法】

ＳＴＥＰ １：京王アプリをダウンロード
※2023年9月26日以前に京王アプリをダウンロードされている方は、アップデートが必要です。対応OSバージョンについては、リンク先のページにてご確認ください。
App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

ＳＴＥＰ ２：京王ＩＤを登録
京王トレインポイントをはじめるには、まず京王ＩＤを登録する必要があります。画面の手順に従って京王ＩＤを登録してください。

ＳＴＥＰ ３：ＰＡＳＭＯ情報＆お客様情報
ご利用のＰＡＳＭＯ裏面右下の「ＰＢ」から始まる１７桁の番号を入力。次にお客さま情報を登録してください。
※ご登録はＰＡＳＭＯのみが対象となります。その他の交通系ＩＣカードは対象となりません。
※ＰＡＳＭＯは株式会社パスモの登録商標です。