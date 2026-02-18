【ねこ特化ヘルスケアブランドuniam】大人気のドライフード「WiLD PRO（ワイルドプロ）」に「腸内免疫サポート」「ウェイト&バイタルサポート」の新ラインナップが登場！

株式会社uniam

「ねこと生きるを、ユニークに。」をパーパスに掲げ、ねこ特化型ヘルスケアブランドを展開する株式会社uniam（本社：東京都港区、代表取締役CEO：杉本亜衣、以下当社）は、獣医師監修のプレミアムドライフード「WiLD PRO（ワイルドプロ）」シリーズの新ラインナップとして、「グラスフェッドラム&プレバイオティクス（腸内免疫サポート）」および「天然ホキ&緑イ貝（ウェイト＆バイタルサポート）」の2種を、2026年2月17日（火）より公式サイトおよび取扱店舗にて順次販売開始いたします。

販売サイト：https://uniam.jp/pages/wildpro(https://uniam.jp/pages/wildpro)

ねこが本能的に求めるおいしさと栄養

WiLD PRO（ワイルドプロ）全3種（腸内免疫サポート・ウェイト＆バイタルサポート・免疫サポート）

「WiLD PRO（ワイルドプロ）」は、肉食動物であるねこの野生本来の食事に着目した総合栄養食です。ねこの健康基盤を考え、毎日の健康をサポートする高品質・高タンパクの食事をニュージーランドの新鮮ラム肉や天然白身魚ホキをはじめとする厳選自然食材で実現しました。

■ ワイルドプロの特徴

旨みを閉じ込める「スチーム製法」

スチームで素材を丁寧に調理、風味豊かな仕上がりに。新鮮な食材のうまみを逃さず、さくさくジューシーな食感を実現。

吐き戻しに配慮した「粒形状」

消化のしやすさを追求した、小径・薄型の粒形状。胃内での腹部膨満を抑え、吐き戻しに配慮。食後のコンディションまで考え抜いた設計です。

新鮮な生肉を第一主原料に使用

“完全肉食獣”であるねこの身体特性に忠実に。新鮮な生肉を第一主原料に使用し、自然のままのおいしさと栄養を、大切に届けます。

■ 新ラインナップ2種の特徴

現代のねこが抱える「腸内環境」と「体重管理」の課題にアプローチ。 ニュージーランドの大自然が育んだ、ねこの野生本来の食事バランスを実現。

腸内免疫サポート

原材料イメージグラスフェッドラム & プレバイオティクス

身体の健康を支える「腸内フローラ」に着目。 低アレルゲンな原料として知られるグラスフェッドラムを主原料に採用。腸内細菌のエサとなるプレバイオティクスを複数配合し、内側からの環境づくりを助けます。 日々の食事からおなかの健康をケアすることで、本来の免疫力の維持に貢献します。

ウェイト＆バイタルサポート

原材料イメージ天然ホキ&緑イ貝

高タンパク・低脂質な天然ホキ（白身魚）を主原料に採用し、良質な筋肉の健康をサポートしながら理想の体重維持に配慮。天然のグルコサミンやコンドロイチンを豊富に含む緑イ貝が、加齢や体重による負担が気になる関節の健康を維持し、活力を支えます。

■ 商品概要

【WiLD PRO グラスフェッドラム&プレバイオティクス】写真は1.2kg容量

■価格：1.2kg：4,680円（税込）、30g：500円税（税込）

■内容量：1.2kg / お試しサイズ 30g

■代謝エネルギー：約326kcal/100g

■保証成分値：タンパク質 34%以上、脂質 14%以上、粗繊維 5%以下、灰分 10%以下、水分 12%以下

■原材料：新鮮ラム肉、ディハイドレート鶏肉、丸ごとそら豆、植物由来タンパク、キャッサバ由来デンプン、丸ごとエンドウ豆、菜種由来タンパク、鶏脂（オメガ6脂肪酸源）、フィッシュオイル（オメガ3脂肪酸源）、加水分解タンパク（ビーフ、フィッシュ）、ビートパルプ（水溶性/不溶性食物繊維源）、ディハイドレートダック肉、緑イ貝、酵母エキス、ディハイドレート七面鳥肉、チコリ根（不溶性食物繊維源）、グランドパセリ、ブルーベリー、キウイフルーツ、他アミノ酸類・ミネラル類・ビタミン類・酸化防止剤

【WiLD PRO 天然ホキ&緑イ貝】写真は1.2kg容量

■価格：1.2kg：4,680円（税込）、30g：500円税（税込）

■内容量：1.2kg / お試しサイズ 30g

■代謝エネルギー：約321kcal/100g

■保証成分値：タンパク質 33%以上、脂質 13%以上、粗繊維 5%以下、灰分 10%以下、水分 12%以下

■原材料：新鮮ホキ、ディハイドレート鶏肉、丸ごとそら豆、植物由来タンパク、キャッサバ由来デンプン、鶏脂（オメガ6脂肪酸源）、丸ごとエンドウ豆、フィッシュオイル（オメガ3脂肪酸源）、加水分解タンパク（ビーフ、フィッシュ）、ビートパルプ（水溶性/不溶性食物繊維源）、ディハイドレートダック肉、緑イ貝、酵母エキス、ディハイドレート七面鳥肉、チコリ根（不溶性食物繊維源）、グランドパセリ、ブルーベリー、キウイフルーツ、他アミノ酸類・ミネラル類・ビタミン類・酸化防止剤

【株式会社uniamについて】

株式会社uniamは、「ねこの健康を食事で支える」をミッションに掲げる、獣医師発のねこ専門ヘルスケアブランドです。

ねこが病気になってから獣医師ができることは、あまりにも少ない──

そう痛感してきた獣医師たちが、“毎日の食事”という習慣にこそ未来を変える力があると信じ、ユニアムは始まりました。開発には獣医師や専門家が関わり、素材選びから処方設計、製造工程に至るまで科学的アプローチを徹底。おいしさと機能性を両立させた製品は、飼い主とねこがともに心地よく続けられるよう設計されています。

でも「正しさ」だけでは続かない。だからこそ、デザイン、体験設計、すべてに遊び心とクリエイティビティを込めています。ねこと暮らす毎日が、もっと健康で、もっと心地よく、自信に満ち溢れるものになるように。ユニアムは、医学とクリエイティブの力で、ねこと人の“あたりまえの毎日”に、新しい選択肢を届けていきます。

会社名：株式会社uniam

所在地：東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー5F

代表者：代表取締役 杉本 亜衣（獣医師）

公式サイト：https://uniam.jp

Instagram：https://www.instagram.com/uniam_official/

X：https://twitter.com/uniam_official

LINE：https://lin.ee/yhose0E