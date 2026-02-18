運命の1枚は、大好きな家族と一緒に。札幌中央店限定！新プラン『WITHペットウェディングプラン』が登場
憧れの花嫁姿、隣にいてほしいのは愛するパートナーと、かけがえのない「家族」であるペット。
近年、SNSを中心に「ペットも大切な家族の一員として、特別な日を一緒に過ごしたい」というニーズが急増しています。 20代女性の間でも、型にはまらない「私たちらしい」オリジナリティのある結婚式がトレンドです。
そんな想いに応えるべく、写真工房ぱれっと 札幌中央店では、ペットとの撮影を完全サポートする新プランをスタートします。 都会の真ん中で、愛犬や愛猫と一緒に、映画のワンシーンのような非日常の体験をお届けします。
■『WITHペットウェディングプラン』3つの特長
理想を叶える「SNS映え」スタジオ
最新トレンドを取り入れた洗練された空間で、ペットとの「抜け感」のあるおしゃれなショットが叶います。 ニュアンスカラーやヴィンテージライクな背景は、ペットの毛色も美しく引き立てます。
「憧れ」を纏う、豊富なブランド衣装
ISAMU MORITAやJILL STUARTなど、20代女性に絶大な人気を誇るブランドドレスを多数ラインナップ。 「一番綺麗な私」で、大好きなペットとの大切な瞬間を記録に残せます。
安心のフルサポート体制 ペット同伴の撮影に慣れたスタッフが、おふたりとペットの自然な笑顔を引き出します。 バリアフリー対応の入り口やエレベーターも完備しており、ペット連れでの入店もスムーズです。
■背景にある「一生に一度」へのこだわり
私たちは、フォトウェディングを単なる記録ではなく、一生記憶に残る「体験」だと考えています。
多くの20代女性が求める「自分たちらしさ」や「感謝を伝える場」として、ペットという存在は欠かせません。
市場では「ペット不可」のスタジオも多い中、私たちは「家族全員が主役」になれる場所を提供することで、新しいウェディングの形を提案します。
■新プラン『WITHペットウェディングプラン』詳細
札幌中央店限定の、ペットと一緒に撮影ができる特別なプランです。
内容
衣装2点ずつクラスフリー（和装・洋装組み合わせ自由）
ヘアメイク・着付け
全カットデータダウンロード（約100カット前後）
ブーケ・アクセサリー、シューズ、Yシャツレンタル
ペットオプション1パターン（パターン追加ごとに+税込12,100円）
価格
89,000円（税込97,900円）
※衣装クラスB～SSまでプラン内。Premierクラスのみ+60,000円（税込66,000円）
会社概要と店舗情報
有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。
＜会社概要＞
会社名：有限会社三景スタジオ
代表取締役：大西康弘
事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業
＜店舗情報＞
写真工房ぱれっと 札幌中央店
住所 : 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F
電話番号 : 011-596-8155
営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。
【アライアンスパートナー募集】
「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。
担当者 : デザイン部 森田
連絡先 : design@sankeistudio.co.jp