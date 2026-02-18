運命の1枚は、大好きな家族と一緒に。札幌中央店限定！新プラン『WITHペットウェディングプラン』が登場

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/

憧れの花嫁姿、隣にいてほしいのは愛するパートナーと、かけがえのない「家族」であるペット。

近年、SNSを中心に「ペットも大切な家族の一員として、特別な日を一緒に過ごしたい」というニーズが急増しています。 20代女性の間でも、型にはまらない「私たちらしい」オリジナリティのある結婚式がトレンドです。

そんな想いに応えるべく、写真工房ぱれっと 札幌中央店では、ペットとの撮影を完全サポートする新プランをスタートします。 都会の真ん中で、愛犬や愛猫と一緒に、映画のワンシーンのような非日常の体験をお届けします。

■『WITHペットウェディングプラン』3つの特長

理想を叶える「SNS映え」スタジオ

最新トレンドを取り入れた洗練された空間で、ペットとの「抜け感」のあるおしゃれなショットが叶います。 ニュアンスカラーやヴィンテージライクな背景は、ペットの毛色も美しく引き立てます。

「憧れ」を纏う、豊富なブランド衣装

ISAMU MORITAやJILL STUARTなど、20代女性に絶大な人気を誇るブランドドレスを多数ラインナップ。 「一番綺麗な私」で、大好きなペットとの大切な瞬間を記録に残せます。

安心のフルサポート体制 ペット同伴の撮影に慣れたスタッフが、おふたりとペットの自然な笑顔を引き出します。 バリアフリー対応の入り口やエレベーターも完備しており、ペット連れでの入店もスムーズです。

■背景にある「一生に一度」へのこだわり

私たちは、フォトウェディングを単なる記録ではなく、一生記憶に残る「体験」だと考えています。

多くの20代女性が求める「自分たちらしさ」や「感謝を伝える場」として、ペットという存在は欠かせません。

市場では「ペット不可」のスタジオも多い中、私たちは「家族全員が主役」になれる場所を提供することで、新しいウェディングの形を提案します。

■新プラン『WITHペットウェディングプラン』詳細

札幌中央店限定の、ペットと一緒に撮影ができる特別なプランです。

内容

衣装2点ずつクラスフリー（和装・洋装組み合わせ自由）

ヘアメイク・着付け

全カットデータダウンロード（約100カット前後）

ブーケ・アクセサリー、シューズ、Yシャツレンタル

ペットオプション1パターン（パターン追加ごとに+税込12,100円）

価格

89,000円（税込97,900円）

※衣装クラスB～SSまでプラン内。Premierクラスのみ+60,000円（税込66,000円）

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所 : 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

電話番号 : 011-596-8155

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp