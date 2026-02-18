SNSで話題の「とっくん」が、MBS 毎日放送『推しかるちゃー』（2月24日放送）に出演決定！バズるグルメ動画の裏側を公開

株式会社Carry OnYouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）に所属する動画クリエイター「とっくん」が、MBS 毎日放送『岩井 狩野 えびちゅうの推しかるちゃー』にゲスト出演することをお知らせいたします。

弊社所属YouTuber「とっくん」が、2026年2月24日（火）放送のMBS 毎日放送『岩井 狩野 えびちゅうの推しかるちゃー』にゲスト出演いたします。

番組では「グルメショート動画」をテーマに、とっくんが7年間の活動で培ったバズりの極意や、プロ顔負けの声真似制作の裏側を徹底解剖します！

■あらゆる“推し”を深掘りする「推しかるちゃー」

MBS『推しかるちゃー』は、アニメ、音楽、マンガ、ゲームなど、世の中にあふれるあらゆる「推しコンテンツ」をテーマに掲げる番組です。

ハライチの岩井勇気さん、狩野英孝さん、そして私立恵比寿中学のメンバーをMCに迎え、毎回特定のテーマを愛してやまない人物が登場。その熱い“推し愛”を通じて、視聴者に新たなカルチャーの魅力を伝えています。

■ なぜ人々は「グルメ系ショート動画」に時間を溶かしてしまうのか？

今回は「ついつい時間を溶かして見てしまう」グルメ系ショート動画がテーマ。

このジャンルの先駆者であり、活動歴7年を誇る人気クリエイター・とっくんが登場！

趣味の料理と特技の声真似を掛け合わせた動画が、いかにして「バズ」を生み出したのか、その裏側に迫ります。

番組名：『岩井 狩野 えびちゅうの推しかるちゃー』

放送日：2026年2月24日（火）深夜1時29分

放送局：MBS 毎日放送

出演者：岩井勇気（ハライチ）、加納英孝、私立恵比寿中学

番組詳細：https://www.mbs.jp/oshi-culture/

■ とっくんプロフィール

声真似をしながらの絶品料理動画が人気のYouTubeクリエイター。声の表現力と視聴者の心に寄り添う親しみやすい動画構成が特徴。アニメ『NARUTO -ナルト-』の大蛇丸の声真似「自分を大蛇丸と信じて止まない一般男性」シリーズで人気を博し、アニメキャラクターへのリスペクトを込めた表現が大きな反響を呼んでいる。

▼YouTube

https://www.youtube.com/@Kuntotu

【株式会社Carry On 会社概要】

会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）

本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F

大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F

創業 ：2021年3月

代表取締役 ：高田 樹

事業内容 ：クリエイターマネジメント

各種プロモーション

EC企画販売事業

イベント事業

SNSコンサルティング

URL ：https://carry0n.co.jp/

【お問い合わせ先】

mail：info@carry0n.co.jp