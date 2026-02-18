【2027年卒向け】就活体験談を赤裸々に語る特別イベント！「2026年卒 内定者座談会」をオンラインで開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は、2027年3月末までに大学・大学院・高等専門学校を卒業・修了予定の学生の方々を対象に、2026年卒内定者による座談会(https://www.cri.co.jp/recruit_info/events/info/20272026.html?rls)をオンラインで開催します。





【2027年卒】特別イベント！2026年卒内定者による座談会

C&R社は、1990年創業のプロフェッショナル・エージェンシーです。「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに掲げ、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、建築、AI/DX、舞台芸術、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、 ライツマネジメント（知的財産の企画開発・流通）事業を展開。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、アグリカルチャー、CXO、ライフサイエンス分野にも同事業を展開しています。今回の座談会は、2026年4月からC&R社の総合職（エージェント職）として働く内定者が企画した特別イベントです。自身の就職活動で体験したことなどを、包み隠さずお話しします。「選考参加前や選考対策として、自分と近い立場の人の話を聞いてみたい」「会社説明では聞けない話が聞きたい」という方におすすめのイベントです。ぜひお気軽にご参加ください。【C&R社のエージェント職は、こんな方におすすめ！】・人材業界に興味がある方・クリエイティブに興味がある方・誰かのために行動できる方・社会に新しい価値を創っていきたい方・チャレンジ精神のある方＜注意点＞選考直結セミナーなどC&R社の会社説明会に参加されたことがない方は、予約後に配信される会社説明動画をご視聴のうえ、当日ご参加ください。座談会では会社説明は行いません。▼InstagramでC&R社（エージェント職）の新卒採用情報を発信中！https://www.instagram.com/creek_recruit/

■日時

2026年2月19日（木）17：00～18：00

2026年2月25日（水）17：00～18：00

2026年2月27日（金）11：00～12：00

2026年3月5日（木）12：00～13：00



■場所

オンライン（Zoomを予定）



■対象

2027年3月末までに大学・大学院・高等専門学校を卒業・修了予定の学生（学部不問）



▼詳細・お申し込み

https://www.cri.co.jp/recruit_info/events/info/20272026.html(https://www.cri.co.jp/recruit_info/events/info/20272026.html?rls)

※締切：各回開催日の前日15：00まで





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

人事部 新卒採用担当

TEL: 080-7791-9215

なお、C&R社では、エージェント職のほか、映像専門職、ゲーム専門職、デジタルプロデュース職の採用も実施しています。ご興味をお持ちの方は、こちらもあわせてご確認ください。



≪映像専門職≫

テレビ業界でアシスタントディレクター（AD）からスタートして、将来的にはディレクター（D）やプロデューサー（P）をめざす職種であり、バラエティ番組やニュース番組などを制作する仕事です。

現在C&R社では450名の映像専門職がさまざまな番組で活躍中です。



▼映像専門職の詳細はこちら

https://eizo-cr-recruit.com/





≪ゲーム専門職≫

デザイナーやプランナー、プログラマー、コンポジッターなど、ゲーム業界で活躍するクリエイターをめざすコースです。



▼ゲーム専門職の詳細はこちら

https://en-gage.net/dg_gra-jobs/





≪デジタルプロデュース職≫

クライアントの課題解決に向けて、Webサイト、コンテンツ制作、SNS企画運用、アナログ媒体、イベントなど、トータル的な広告プロモーション戦略を手がけるデジタルプロデューサーとしての活躍をめざすコースです。



▼デジタルプロデュース職の詳細はこちら

https://www.cri.co.jp/recruit/webprofessional/



▼デジタルプロデュース職として活躍する方々のご紹介（note）

https://note.com/creek_dx





【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

Linkedin：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)